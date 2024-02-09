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Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному и Буданову

Роман Сулима
9 февраля 2024 г.

Вместе со званием экс-главкому ВСУ и главе ГУР вручили ордена "Золотая Звезда". Соответствующие указы опубликовал офис президента Зеленского.

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Валерий Залужный принимает участие в церемонии на Софийской площади в Киеве в первую годовщину вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2023 года
Валерий Залужный на церемонии в Киеве в первую годовщину войны, 24 февраля 2023 годаФото: Ukrainian Presidential Press Service/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины генералу Валерию Залужному. Документ в пятницу, 9 февраля, опубликовал офис Зеленского. Залужный накануне покинул пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

В указе президента сказано, что Залужный отмечен "за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу". Кроме того, Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову. Вместе со званием Героя Украины Залужному и Буданову вручили ордена "Золотая Звезда".

Зеленский предложил Залужному "быть в команде"

Днем ранее в Telegram-каналах Зеленского и Залужного появилась информация об их встрече. В посте президента говорилось, что он поблагодарил главнокомандующего за два года защиты Украины и предложил ему "и в дальнейшем быть в команде".

Валерий Залужный в своем посте отметил, что задачи 2022 года отличаются от задач 2024-го. "Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям". По результатам встречи, написал Залужный, "принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии".

В конце ноября 2023 года британский журнал The Economist писал об "ужасных" отношениях между Зеленским и Залужным. Их резкое ухудшение журналисты со ссылкой на высокопоставленного украинского собеседника объясняли затянувшимся украинским контрнаступлением, которое "пошло не по плану". Перед этим в том же журнале вышло интервью на тот момент главкома ВСУ, в котором он выразил мнение, что война с Россией "зашла в тупик".

Новый главком ВСУ уже имеет звание Героя Украины

На должность главнокомандующего ВСУ 8 февраля вместо Валерия Залужного был назначен бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. 58-летний генерал-полковник родился во Владимирской области РФ. В Украине он проживает с 1980-х годов. В отличие от генерала Залужного, не имеющего опыта службы в Советской армии, будущий главком ВСУ обучался в Московском высшем общевойсковом командном училище, а после выпуска еще пять лет прослужил в мотострелковых войсках армии СССР.

За успешную оборону Киева и дальнейшее освобождение северных районов Украины 18 марта 2022 года Сырский получил орден Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 года получил высшую государственную награду - Героя Украины.

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