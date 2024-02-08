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Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Алексей Волошинов
8 февраля 2024 г.

Зеленский обсудил с главкомом Генштаба ВСУ "обновленное руководство ВСУ" и предложил ему "дальше быть в команде". На место Валерия Залужного назначен бывший командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Главнокомандующий Генштаба ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский
Главнокомандующий Генштаба ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidential Press Off/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего Генштаба ВСУ. ВместоВалерия Залужногодолжность займет бывший командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 8 февраля.

Встреча Зеленского с Залужным

Ранее в Telegram-каналах Владимира Зеленского и Валерия Залужного появилась информация об их встрече. В посте президента говорится, что он поблагодарил экс-главнокомандующего за два года защиты Украины и обсудил с ним, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы страны, и кто может быть в их "обновленном руководстве". Он также написал, что предложил главкому "и в дальнейшем быть в команде".

Валерий Залужный в своем посте отметил, что задачи 2022 года отличаются от задач 2024. "Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям". По результатам встречи, говорит Залужный, "принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии". Он также поблагодарил "всех, кто рядом": команду Генштаба Украины, Министерства обороны и президента.

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Пост Валерия Залужного в Telegram по итогам встречи с Владимиром Зеленским

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