Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Зеленский обсудил с главкомом Генштаба ВСУ "обновленное руководство ВСУ" и предложил ему "дальше быть в команде". На место Валерия Залужного назначен бывший командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего Генштаба ВСУ. ВместоВалерия Залужногодолжность займет бывший командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 8 февраля.

Встреча Зеленского с Залужным

Ранее в Telegram-каналах Владимира Зеленского и Валерия Залужного появилась информация об их встрече. В посте президента говорится, что он поблагодарил экс-главнокомандующего за два года защиты Украины и обсудил с ним, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы страны, и кто может быть в их "обновленном руководстве". Он также написал, что предложил главкому "и в дальнейшем быть в команде".

Валерий Залужный в своем посте отметил , что задачи 2022 года отличаются от задач 2024. "Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям". По результатам встречи, говорит Залужный, "принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии". Он также поблагодарил "всех, кто рядом": команду Генштаба Украины, Министерства обороны и президента.