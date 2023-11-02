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Залужный: Война переходит в стадию "позиционной" и затяжной

Роман Сулима
2 ноября 2023 г.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в The Economist поделился своим видением дальнейшего развития войны России против Украины. Он считает, что война перешла в стадию статичных затяжных боев, выгодных России.

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Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины
Валерий Залужный Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Военный конфликт между Москвой и Киевом сегодня переходит на новый этап позиционной войны со статичными и затяжными боями, в противовес маневренной войне, предполагающей движение и скорость. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный написал в статье для британской газеты The Economist в среду, 1 ноября. "Это будет выгодно России, позволит ей восстановить свою военную мощь, в итоге угрожая вооруженным силам Украины и самому государству", - подчеркивает он.

Пять ключевых задач для изменения ситуации на фронте

По мнению генерала, для выхода из навязанной агрессором ситуации Украине необходимо решить пять ключевых позиционных задач: достижение превосходства в воздухе, усиление возможностей радиоэлектронной борьбы, увеличение числа поражений артиллерии противника (контрбатарейная борьба), внедрение новых технологий разминирования и расширение категорий граждан Украины, которые могут быть призваны на обучение и мобилизацию.

По словам Валерия Залужного, из-за недостаточного количества призывников пока нет возможности предоставлять отпуска находящимся на фронте солдатам. "Более того, Россия может нанести удар по учебным центрам. Кроме того, в нашем законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей", - подчеркивает главнокомандующий ВСУ.

"Россия понесла большие потери, но ее нельзя недооценивать"

Россию нельзя недооценивать, считает Залужный. "Она понесла большие потери и израсходовала много боеприпасов. Но она еще долгое время будет иметь превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах. Ее оборонная промышленность наращивает объемы производства, несмотря на беспрецедентные санкции", - говорит он. По словам главнокомандующего, партнеры Украины по НАТО тоже резко наращивают свои производственные мощности, но на получение заметных результатов потребуется не менее года, а в некоторых случаях, таких как самолеты и системы управления - вдвое больше времени.

Для того чтобы вырваться из ловушки позиционной войны, Украине необходимо сосредоточить внимание на современном управлении для более эффективной визуализации поле боя и более быстрого принятия решений, одновременно нарушая российскую логистику с помощью дальнобойных ракет. Новые, инновационные подходы могут превратить позиционную войну в маневренную, считает Залужный.

Цель остается прежней: освобождение всех оккупированных Россией украинских территорий

По мнению военных экспертов, в отличие от возращения военным путем значительных территорий в прошлом году, этим летом надежды на дальнейшее освобождение оставшихся оккупированными земель в ходе украинского контрнаступления практически не оправдались. Однако украинские защитники ослабили российские военные силы в Крыму и вытеснили российский флот из западной части Черного моря.

Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и военное руководство страны сохраняют главной целью своего ответа России освобождение всех оккупированных украинских территорий и выход на границы 1991 года.

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Статья Валерия Залужного для британской газеты The Economist

www.economist.com