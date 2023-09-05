Зеленский под Бахмутом и другие события 559-го дня войны

Зеленский посетил военных под Бахмутом. ВСУ расширяют брешь в российской обороне на южном фронте. Михаила Фридмана обвиняют в финансировании войны. Российский пилот рассказал, как передал вертолет Ми-8 Украине.

На 559-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 5 сентября, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Обстрелы украинских городов

За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины, сообщает Military Media Center со ссылкой на данные Ситуационного центра Минобороны Украины. Из разных видов вооружения были атакованы 133 населенных пункта и 85 объектов инфраструктуры. Количество погибших и пострадавших уточняется.

Два человека ранены при минометном обстреле поселка Ивановка в Херсонской области, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин. Мирные жительницы 53 и 73 лет, находившиеся во дворах своих домов, получили минно-взрывные травмы, ранения грудных клеток и конечностей и госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ход боевых действий

В течение суток российские войска нанесли по украинской территории 32 авиаудара, совершили 39 обстрелов из РСЗО, произошли более 20 боевых столкновений, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. По его данным, украинская авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два - по зенитно-ракетным комплексам противника, также поражены 12 артиллерийских средств на огневых позициях и один склад боеприпасов противника.

ВСУ продвигаются вперед в направлении Работино - Новопрокоповка (Запорожская область) на южном фронте, сообщил спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, южнее Бахмута, где украинские военные также продолжают наступать, армия РФ несет потери в личном составе и технике, а также перемещает свои войска и применяет резервы.

Легкая пехота ВСУ продвинулась за противотанковые рвы и так называемые "зубы дракона", являющиеся частью российских оборонительных сооружений на западе Запорожской области Украины, отмечает Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре ситуации на войне РФ против Украины . Геолоцированные снимки от 4 сентября указывают на то, что украинская легкая пехота продвинулась дальше к оборонительным позициям РФ вдоль дороги, ведущей к Вербовому. Другие кадры свидетельствуют о продвижении украинских войск к российским оборонительным позициям между Роботиным и Новопрокоповкой. Американские эксперты делают вывод, что украинская армия расширяет брешь в одном из российских оборонительных рубежей.

Издание Forbes подтверждает потерю Украиной первого танка Challenger 2, о чем ранее писали российские паблики. Журналисты опознали в нем один из бывших британских Challenger 2, переданных 82-й десантно-штурмовой бригаде.

Зеленский посетил военных на бахмутском направлении

В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады, которые ведут наступательные действия на бахмутском направлении, сообщила пресс-служба офиса президента Украины. Он "подробно обсудил" с командирами батальонов проблемные вопросы и потребности подразделений: "В частности, речь шла об обеспечении артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационном транспорте и средствах РЭБ".

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Донецкой областной государственной администрации, "согласно поданному им заявлению", Павла Кириленко, который возглавлял администрацию Донецкой области с июля 2019 года.

Российский пилот рассказал, как передал вертолет Ми-8 Украине

В Киеве прошла пресс-конференция российского пилота Максима Кузьминкова, который рассказал подробности того, как в августе прилетел на боевом вертолете Ми-8 в Украину и передал эту машину ВСУ. По его словам, он взлетел с аэродрома "Курск" и направился в сторону Харьковской области. Около населенного пункта Шебекино "летел на предельно малой высоте 5-10 метров в режиме радиомолчания". Находившиеся вместе с ним в кабине два члена экипажа после приземления выбежали из вертолета в сторону границы, и дальнейшая судьба его сослуживцев ему неизвестна, сказал Кузьминков, не исключивший, что их "ликвидировали".

Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял ранее, что два члена экипажа были убиты при попытке скрыться.

По словам мэра оккупированного Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела города в Кировском районе поврежден как минимум один многоэтажный дом. Ранения получили четыре человека.

СБУ: В "ЛНР" взорван "начальник таможни"

На территории оккупированной Россией Луганской области взорвали "начальника таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского, который попал в реанимацию с многочисленными осколочными ранениями головы, шеи, живота, пишет "Украинская правда" со ссылкой на СБУ, называя Афанасьевского агентом ФСБ.

При этом ТАСС в оперативных службах сообщили, что Афанасьевский серьезно не пострадал при покушении, а в больницу попал его сын.

"Афанасьевский "отмывал" средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На него наложили персональные санкции ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, Япония", - пишет "Украинская правда".

В Минобороны РФ заявили, что утром средства ПВО сбили беспилотник над аннексированным Крымом.

Атаки дронов на территории России

Минобороны РФ вновь сообщило о "пресечении" атаки Украины по объектам на территории России. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, было сбито три беспилотника, которые пытались "осуществить атаку на Москву" - в Калужской и Тверской областях и в Истринском районе Подмосковья.

По информации Telegram-канал Baza, целью беспилотника, сбитого над Тверской областью, был Редкинский опытный завод - он упал на территории завода, вблизи от склада легковоспламеняющихся жидкостей и взорвался.

Поврежденным в результате падения обломков дрона "бытовым объектом" в Подмосковье оказался гараж в СНТ "Высоковольтник", пишет Mash. При этом сдетонировали хранившиеся там газовые баллоны. Гараж загорелся, частично разрушен, люди не пострадали.

Еще один беспилотник сбили в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил, что при обстреле села Козинка Грайворонского городского округа один житель погиб и еще одна женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер.

На случай атак беспилотных летательных аппаратов отделам полиции по всей России выдадут дополнительные огнетушители, которые следует разместить на верхних этажах зданий, пишет Telegram-канал Shot. По его данным, на фоне продолжающихся атак дронов по территории РФ полиции приказано проверить эвакуационные выходы и работу противопожарных систем.

В Петербурге взрыв у военкомата

Во дворе военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) с порохом, пишет "Фонтанка".

По предварительной информации, устройство, размещенное в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу, состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.

Военная помощь Украине

Германия поставила Украине партию боеприпасов для зенитных самоходных уcтановок Gepard, производимых концерном Rheinmetall. По данным Минобороны ФРГ, это первая часть из полученного в феврале заказа на 300 тысяч боеприпасов, она насчитывает "пятизначное число" снарядов. Общая стоимость всего заказа - 168 млн евро.

ФРГ уже передала Украине 46 зенитных установок Gepard. Планируется, что вскоре будут поставлены еще шесть.

СБУ сообщила Михаилу Фридману о подозрениях в финансировании войны

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила российскому предпринимателю Михаилу Фридману об имеющихся в отношении него подозрениях в финансировании войны в Украине. По данным украинской спецслужбы, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фридман вложил около 2 млрд рублей в несколько военных заводов РФ. Среди прочего, речь идет о "Тульском патронном заводе", а также об "Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова", производящем высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

Кроме того, по информации СБУ, Михаил Фридман задействовал свои бизнес-ресурсы для массового распространения среди сражающихся на передовой военных сухих пайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "Армия России". Помимо этого, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских военных.

Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной радой 23 августа, который вводит новое районное разделение ныне оккупированного Крыма. В числе прочего закон "поручает кабинету министров Украины в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных общин в Автономной Республике Крым, а в течение трех месяцев - создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым после деоккупации", - говорится на сайте представительства президента Украины в Крыму.

Верховная рада одобрила отставку Алексея Резникова с поста министра обороны.

Путин вновь высказался о происхождении Зеленского

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "западные кураторы", "поставив во главе Украины этнического еврея", прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства". "Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек", - дословно заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК.

"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит. Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку", - заявил, комментируя слова Путина, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Смотрите также: