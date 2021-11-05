Украинский полуостров Крым в марте 2014 года был захвачен и аннексирован Россией.

В ответ на это в том же году Евросоюз, а также США, Канада и ряд других стран ввели международные санкции в отношении России. Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении Крыма и Севастополя. Штрафные меры Брюсселя предполагают, в частности, запрет на ввоз продукции в Евросоюз с территории полуострова и Севастополя и распространяются на физических лиц из ЕС и базирующиеся на полуострове компании. Незаконными признаются также инвестиции в регион, сотрудничество с компаниями-поставщиками, вложения в недвижимость и финансирование находящихся в Крыму предприятий.