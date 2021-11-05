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Крым

Украинский полуостров Крым в марте 2014 года был захвачен и аннексирован Россией.

В ответ на это в том же году Евросоюз, а также США, Канада и ряд других стран ввели международные санкции в отношении России. Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении Крыма и Севастополя. Штрафные меры Брюсселя предполагают, в частности, запрет на ввоз продукции в Евросоюз с территории полуострова и Севастополя и распространяются на физических лиц из ЕС и базирующиеся на полуострове компании. Незаконными признаются также инвестиции в регион, сотрудничество с компаниями-поставщиками, вложения в недвижимость и финансирование находящихся в Крыму предприятий.

Двух прививок против ковида мало: ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021) 05.11.2021

Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.
06.11.2015***Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea Copyright: picture alliance/ZUMA Press/S. Glovny

Четверо крымских татар приговорены к колонии по делу "Хиз бут-Тахрир" 29.10.2021

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех крымских татар, задержанных в марте 2020 года, сторонниками запрещенной в РФ организации.
TO GO WITH AFP STORY BY MIGUEL SANCHEZ Lighting a domestic gas hob in Santiago, Chile, October 192, 2012. Chile needs to increase the production of energy by 8,000 MW to ensure its growth, specially in the mining sector, but finding a way compatible with the environment. AFP PHOTO/Martin BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес? Что важно знать 28.10.2021

"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.

FILE - In this Friday April 4, 2014 file photo, a spiraling torque from the second century A.D., is displayed as part of the exhibit called The Crimea - Gold and Secrets of the Black Sea, at Allard Pierson historical museum in Amsterdam. A Dutch appeals court rules Tuesday Oct. 26, 2021, on ownership of a trove of Crimean historical artifacts that were loaned to an Amsterdam museum shortly before Russia annexed the region. A lower court ruled in 2016 that the treasures should be handed to the Ukrainian government. (AP Photo/Peter Dejong, file)

"Скифское золото": суд решил, но споры продолжаются 27.10.2021

Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция "скифского золота" из музеев аннексированного Крыма должна быть возвращена Украине. В Киеве торжествуют. Крымские музеи готовят кассацию.
На выставке

Скифское золото 26.10.2021

Эти древние сокровища были предоставлены для выставки в Бонне, а затем в Амстердаме музеями Крыма и Киева. После аннексии Крыма экспозиция стала яблоком раздора.
Gewandspange in Form eines Delphins aus Gold und Bergkristall aus dem Grabhügel von Nogajcik. 1. Jahrhundert v. Chr. - 1. Jahrhundert n. Chr. (Kiew, Museum der historischen Schätze der Ukraine, Dmitro Klochko) Quelle: http://www.rlmb.lvr.de/app/Presse_RLMB/index.asp?NNr=9804 copyright:

Так выглядит скифское золото (фото) 26.10.2021

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" музеям Крыма. На фото - артефакты, о которых спор идет уже несколько лет.
ARCHIV - Blick in die Ausstellung «Die Krim: Gold und Geheimnisse des Schwarzen Meeres» im Allard Pierson Museum am 21.08.2014 in Amsterdam. (zu dpa Der Ukraine-Konflikt in Amsterdam: Wem gehört das Gold der Krim? vom 13.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине 26.10.2021

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "скифское золото" музеям Крыма, аннексированного Россией.

file - A woman watches TV showing Russian President Vladimir Putin speaking about the situation in Ukraine in Moscow, Russia, 04 March 2014. Vladimir Putin met with journalists at his Novo-Ogaryovo residence outside Moscow to explain his position on the Ukrainian events, saying that he sees no need to send Russian troops to Ukraine now, calling it a 'last resort.' EPA/YURI KOCHETKOV/dpa (zu dpa Vergiftete Kommunikation: EU bereitet sich auf Informationskrieg vor vom 19.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Одолеет ли глоссарий от СНБО Украины российскую пропаганду? 25.10.2021

Совет нацбезопасноcти Украины подготовил список терминов, с помощью которых рекомендует госслужащим и СМИ бороться с российской пропагандой. Насколько эффективен этот шаг, DW спросила у экспертов.
Beschreibung: Stadt Simferopol Jahr/Ort: 2014/Krim Copyright: DW/Yuliya Vishnevetskaya Es handelt sich um die Fotos, die sie während ihrer Dienstreise auf die Krim am 15. November 2014 gemacht hat.

В Крыму из-за роста смертности от COVID-19 переполнены морги 25.10.2021

Власти Крыма вынуждены закупать модульные холодильники для хранения тел скончавшихся, заявил на брифинге по ситуации с коронавирусом врио министра здравоохранения аннексированного полуострова Константин Скорупский.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 18, 2020 - Secretary of the National Security and Defence Council (NSDC) of Ukraine Oleksiy Danilov is pictured during a briefing held after a meeting of the National Security and Defence Council (NSDC) at the Office of the President, Kyiv, capital of Ukraine.

Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Госдуму РФ 15.10.2021

СНБО Украины ввел новые санкции за организацию выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму и в Донбассе. В санкционный список попали 237 физлиц.
Urlauber genießen den Sommer am Strand. Russland hat gegen den Widerstand der Ukraine die Zwangsenteignung von Tausenden Grundstücken auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim durchgezogen. Nach einem Erlass von Präsident Putin dürfen Ausländer nun in den meisten Regionen der Krim kein Land mehr besitzen, wie die Staatsagentur Ria Nowosti am Samstag berichtete. (zu dpa «Russland enteignet Tausende Ausländer auf der Krim») +++ dpa-Bildfunk +++

Евросоюз осудил перепись населения Россией в аннексированном Крыму 15.10.2021

Москва с помощью переписи и военного призыва пытается легитимировать аннексию Крыма, указали в Брюсселе. Евросоюз пообещал, что его позиция о непризнании аннексии Крыма Россией останется неизменной.
PARIS, FRANCE DECEMBER 9, 2019: Russia s President Vladimir Putin front, and Ukraine s President Volodymyr Zelenskyy Vladimir Zelensky attend a Normandy Four summit in the Murat Lounge in the Elysee Palace talks in the so-called Normandy Four format involve representatives of Ukraine, Germany, France and Russia who discuss settlement of the conflict in eastern Ukraine. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C6B2F

Комментарий: Статья Медведева - личная пощечина Путина Зеленскому 11.10.2021

Действия Зеленского, в том числе против Медведчука, оскорбили Путина. Он, вдохновленный "Северным потоком - 2", хочет наказать Киев. И статья Медведева - предупреждение, считает Константин Эггерт.
ITAR-TASS: SEVASTOPOL, CRIMEA, RUSSIA. MAY 9, 2014. Command Boat approaches Guided Missile Cruiser Moskva during the naval and aviation part of the parade to mark the 69th anniversary of the Soviet Union s Victory in the Great Patriotic War and the 70th anniversary of Sevastopol s liberation from Nazi German invaders. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE1434E6 ITAR TASS Sevastopol Crimea Russia May 9 2014 Command Boat Approaches Guided Missile Cruiser Moskva during The Naval and Aviation Part of The Parade to Mark The 69th Anniversary of The Soviet Union S Victory in The Great Patriotic was and The 70th Anniversary of Sevastopol S Liberation from Nazi German Invaders PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE1434E6

Евросоюз расширил санкции против России в связи c аннексией Крыма 11.10.2021

В новый санкционный список Евросоюза добавлены еще восемь россиян. Совет ЕС счел их виновными "в подрыве или угрозе целостности, суверенитета и независимости Украины".
26.11.2018, Russland, Kertsch: Dieses Bild aus einem Video der russischen Küstenwache, veröffentlicht vom russischen Bundessicherheitsdienst, zeigt den Vorfall zwischen der russischen Küstenwache und einem ukrainischen Marineboot. Russland zufolge fuhren drei ukrainische Schiffe unbefugt durch russische Hoheitsgewässer, während die Ukraine behauptet, dass eines ihrer Boote von einem russischen Küstenwachschiff gerammt wurde. Foto: AP/Russia's Federal Security Service/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Инцидент в Керченском проливе: эксперт из США о шансах Киева в Гааге 11.10.2021

Нарушила ли Россия одну из конвенций ООН, задержав украинские корабли в Керченском проливе? На фоне арбитража в Гааге эксперт из США объяснил DW, почему ситуация неоднозначная.

Андрей Макаревич #вТРЕНДde: о музыке, песнях о колбасе, коронавирусе, выборах в Госдуму и Горбачеве 07.10.2021

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич переболел коронавирусом, привился и резко критикует тех, кто прививаться не хочет. На форуме современной русской культуры "СловоНово", прошедшем в Черногории, он рассказал Константину Эггерту, почему голосовал на выборах в Госдуму, как разногласия по Крыму сказались на общении с друзьями и почему ему не интересна музыка современных рэперов.

13.03.2020 *** Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy makes his TV address to the nation in Kyiv, Ukraine, Friday, March 13, 2020. Zelenskiy said Ukraine to close its borders for foreign citizens from March 16 within the framework of the anti-coronavirus state program. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) |

Санкции Украины по выборам в Госдуму РФ вступили в силу 06.10.2021

В санкционный список СНБО Украины, утвержденный Зеленским, попали 95 физлиц. В первую очередь, это кандидаты на выборах в Госдуму РФ, а также члены территориальных избирательных комиссий в Крыму.
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