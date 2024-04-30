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Украина атаковала Крым ракетами ATACMS

Кирилл Шестаков
30 апреля 2024 г.

Ракеты поразили три военные части и аэродром Джанкой, в результате ударов ранены как минимум девять российских военных, пишет Telegram-канал ASTRA.

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Пожар на военной базе в Крыму (фото из архива)
Пожар на военной базе в Крыму (фото из архива)Фото: Stringer/REUTERS

Украинские войска обстреляли аннексированный Россией Крым дальнобойными ракетами ATACMS, полученными в качестве военной помощи из США. Об этом в ночь на вторник, 30 апреля, сообщил председатель оккупационного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Позднее Минобороны РФ в ходе брифинга заявило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть ракет ATACMS.

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что в селе Донское под Симферополем "после сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы".

ASTRA: поражены три военные части и военный аэродром

Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источник в МЧС Крыма пишет, что ракетные удары были нанесены по военному аэродрому Джанкой, в результате атаки были ранены пятеро российских военных. Кроме того, ATACMS атаковали три военные части противовоздушной обороны - в селе Донское, а также в Сакском и Черноморском районах. Известно как минимум о четырех раненых военных. 

Других подтверждений ударов по аэродрому Джанкой и трем военным частям РФ нет.

США тайно поставили Киеву ракеты ATACMS

Ранее стало известно, что США уже поставили Украине ракеты малой и большой дальности ATACMS для использования на украинской территории. Информацию о тайных поставках последних недель, изначально распространенную рядом американских СМИ, подтвердил представитель Госдепартамента Ведант Патель. "Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS по прямому указанию президента", - заявил он журналистам 24 апреля, отметив, что ракеты вошли в мартовский пакет помощи и прибыли в Украину в апреле.

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