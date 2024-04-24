Пентагон рассказал о составе нового пакета помощи Украине

Вашингтон объявил о поставке Украине БМП Bradley, боеприпасов для HIMARS и ракет для ПВО, объем нового пакета помощи - 1 млрд долларов. Ранее в апреле США уже тайно поставили Киеву ракеты ATACMS.

В состав нового пакета военной помощи США для Украины объемом 1 млрд долларов вошли, среди прочего, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны RIM-7 и AIM-9M, зенитные ракеты Stinger, противотанковое вооружение и бронетехника. Список, опубликованный в среду, 24 апреля, на сайте Пентагона , включает также артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе осколочно-фугасные и кумулятивно-осколочные, снаряды калибра 105 мм и минометные снаряды калибра 60 мм, патроны и боеприпасы против БПЛА.

Кроме того, в пакет вошли боевые машины пехоты Bradley, автомобили повышенной проходимости HMMWV, колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой (MRAP), автомобили для буксировки и перевозки оборудования, транспорт для материально-технического обеспечения.

США также направят Киеву ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, переносные противотанковые комплексы Javelin, ручные противотанковые гранатометы AT4, противотанковые мины и противопехотные мины Claymore. В пакет помощи также вошли высокоточные авиабомбы, вспомогательное оборудование для аэропортов, приборы ночного видения, учебные боеприпасы, средства техобслуживания и прочее.

США тайно поставили Киеву ракеты ATACMS

Одновременно стало известно, что США уже поставили Украине ракеты малой и большой дальности ATACMS для использования на украинской территории. Информацию о тайных поставках последних недель, изначально распространенную рядом американских СМИ, подтвердил представитель Госдепартамента Ведант Патель. "Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS по прямому указанию президента", - заявил он журналистам, отметив, что ракеты вошли в мартовский пакет помощи и прибыли в Украину в апреле.

По словам Пателя, о поставке не было объявлено, "чтобы сохранить по просьбе Украины ее оперативную безопасность". Целый ряд СМИ сообщают, опираясь на собственные источники, что ракеты ATACMS войдут и в новый пакет помощи Украине, подписанный в среду президентом США Джо Байденом.