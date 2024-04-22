Эксперты о влиянии помощи США на ход войны в Украине

В Конгрессе США сделали первый шаг к выделению 61 млрд долларов Киеву. По словам президента Зеленского, это даст Украине шанс на победу. Каких подвижек ждать на фронте? DW опросила западных и украинских обозревателей.

Решение нижней палаты Конгресса США, одобрившей предоставление Украине помощи на 61 млрд долларов, приветствовали во многих европейских столицах. Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер (Carsten Breuer) в понедельник, 22 апреля, отвечая на вопрос берлинского корреспондента DW, отметил, что "это дает простор для маневра, что необходимо для тех действий, которые сейчас нужны в Украине. Ситуация там крайне напряженная, поэтому любой, анализирующий ее будь то с политической или с военной точки зрения, может быть только рад, что это (выделение помощи. - Ред.) теперь произошло".

Решение о выделении помощи должен еще одобрить Сенат США - верхняя палата Конгресса, что может произойти до конца этой недели, после чего законопроект должен подписать президент Джо Байден, уже пообещавший немедленно завизировать соответствующие документы.

Как принятый пакет помощи может повлиять на ситуацию на фронте в последующие недели и месяцы - об этом DW подробнее расспросила западных и украинских обозревателей по вопросам безопасности и обороны.

Американский пакет помощи Украине - беспрецедентный

Военный обозреватель Майк Мартин из лондонского Королевского колледжа в разговоре с DW отметил, что принятый Конгрессом США пакет помощи на почти 61 миллиард долларов - беспрецедентный по объемам. Он превышает совокупную сумму американской помощи Украине, предоставленную по январь 2024 года. "Словосочетание game changer (фактор, меняющий расклад сил. - Ред.) крайне часто используется в этой войне, а на самом деле в большинстве случаев ничего не меняется. Но сейчас это на самом деле такой поворотный момент", - комментирует Мартин.

Британский эксперт ожидает, что "большинство этих средств будет потрачено на артиллерийские снаряды, которых сейчас катастрофически не хватает, а также на средства противовоздушной обороны. Вы же видели эти страшные воздушные атаки на украинские города", напоминает он.

Марина Мирон Фото: DW

В этой оценке с Мартином солидарна и его коллега-исследовательница из Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон. В разговоре с DW она также предположила, что значительная часть средств пойдет прежде всего на критически важное усиление противовоздушной обороны, в частности системами Patriot. Но не только. "Президент Украины Владимир Зеленский проводит очередную мобилизацию. Поэтому ему понадобятся деньги на снаряжение для новых военных и их обучение. Ну и, конечно, надо выплачивать зарплату. Поэтому я предполагаю, что часть этих денег будет направлена на это, а другая часть, конечно, на закупку боеприпасов, в частности артиллерийских", - говорит Мирон.

Защита логистики выходит для Киева на первый план

Но пополнить запасы артснарядов - это лишь полдела, подчеркнул в разговоре с DW отставной полковник бундесвера, до недавнего времени обозреватель берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter).

Другой важнейшей задачей станет их безопасная транспортировка на фронт. Поэтому на передний план выходит защита логистических путей поставок. "Украина сама должна организовать доставку внутри страны, - комментирует Рихтер. - Мы говорим об очень протяженных логистических линиях, в среднем о 800-1000 километров по железной дороге и другими путями. И я предполагаю, что Россия будет пытаться атаковать эти логистические линии".

О том, что Россия непременно попытается воспользоваться окном возможностей для нанесения ударов по украинским объектам инфраструктуры, в эфире немецкого новостного телеканала n-tv предупредил еще один бывший полковник бундесвера, глава Германского военно-политического общества в Берлине Ральф Тиле (Ralph Thiele). "Россия непременно воспользуется теми возможностями, которыми на данный момент обладает. Исходное положение выглядят мрачно. В целом сейчас Россия сильнее, нежели в начале войны. Предполагают, что личного состава у нее теперь примерно на 15 процентов больше, экономика переведена на военные рельсы, производство растет, доставка боеприпасов осуществляется. И, вероятно, пройдут недели, прежде чем поступит помощь (от США. - Ред.)".

Удары по критической инфраструктуре Украины

Кроме того, по словам Тиле, до сих пор необычно сухая для этого сезона погода в регионе позволяет РФ проводить наступательные действия. "Следовательно, можно ожидать наземных атак, а также дальнейших ударов по критической инфраструктуре Украины", - предупреждает Тиле и характеризует текущую ситуацию на фронте как "опасную".

Ситуация на фронте для Украины сейчас "опасная", говорят западные эксперты Фото: Alex Babenko/AP Photo/picture alliance

Анализ двух отставных немецких полковников, похоже, в целом совпадает с оценками Киева. В частности, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью BBC сказал, что ожидает серьезного обострения на фронте, начиная со второй половины мая. "Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут".

Аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW) в своем последнем обзоре от 21 апреля также предупредили, что в ближайшие недели российские войска, вероятно, активизируют наступательные операции и удары с воздуха.

"Выровнять" фронт, перехватить инициативу

ВСУ утратили инициативу на поле боя в октябре прошлого года из-за нехватки боеприпасов, а украинские города начали больше страдать от российских атак с воздуха вследствие пробелов в противовоздушной обороне. Сейчас же, в ожидании прибытия американской помощи, более оптимистичный прогноз на среднесрочную перспективу озвучивает британский эксперт Майк Мартин.

По его словам, Вооруженные силы Украины в ближайшее время смогут при ведении контрбатарейной стрельбы более не экономить на боеприпасах, как в последние месяцы. Кроме того, "на подходе" и обещанные ранее Украине истребители F-16, что должно кардинально изменить ситуацию в небе, напоминает Мартин. "Все это вместе начнет менять ситуацию на поле боя. Украина безусловно справится. Да, в последнее время украинские позиции несколько пошатнулись из-за недостаточного обеспечения. Но, конечно, украинцы смогут остановить продвижение русских. И я не стал бы сейчас сильно переживать по поводу обсуждаемого российского наступления".

Майк Мартин Фото: DW

Помощь США и боевой дух украинцев

Другим серьезным фактором, на который обращают внимание эксперты, является и включение в пакет американской помощи дальнобойных ракет ATACMS. ВСУ впервые применили эти ракеты с дальностью 160 километров в октябре 2023 года. Теперь же Украина может получить это сверхмощное оружие в большем количестве и с увеличенным радиусом действия.

По мнению директора киевской Сети новых геополитических исследований (NGRN) Михаила Самуся, с поступлением ВСУ артснарядов, самолетов F-16 и дальнобойных ракет и при условии усиления ПВО российская авиация может в итоге утратить преимущество в небе. "Это будет новая эра, новый этап этой войны", - сказал Самусь в комментарии DW и не исключил того, что украинское командование сможет планировать и новые контрнаступательные операции - ведь в 2025 год, когда уже определится хозяин Белого дома, Украина хотела бы войти с достойными результатами.

И здесь, по мнению опрошенных DW обозревателей, не последнюю роль играет и символичность предоставления американской помощи Конгрессом. "Результатом будет влияние на боевой дух украинцев, в частности тех, кто пытается избежать мобилизации, - говорит Марина Мирон. - Поскольку они боятся, что их отправят на фронт, где они, лишенные средств, ничего не смогли бы противопоставить россиянам". Поэтому одобрение помощи, считает Мирон, способно убедить даже некоторых скептиков в необходимости пополнить армейские ряды.