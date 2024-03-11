NYT: к июлю ВСУ получат 6 из обещанных 45 истребителей F-16

Ожидается, что к середине лета 12 украинских пилотов будут готовы совершать боевые вылеты на истребителях F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. При этом к моменту их возвращения на линию фронта Украина получит всего шесть таких самолетов из примерно 45 обещанных европейскими союзниками, говорится в материале The New York Times , опубликованном в понедельник, 11 марта.

Причины задержек связаны с долговременным процессом обучения украинского летного состава, отмечает NYT: несмотря на то, что в сравнении со стандартным обучением на F-16 подготовка украинских летчиков происходит "с молниеносной скоростью", она все же движется не так быстро, как надеялись Украина и ее союзники. Чтобы эффективно использовать эти истребители, пилотам, обученным летать на советских самолетах, пришлось сначала освоить английский язык и изучить западные летные технологии, напоминает издание.

Кроме того, на отправку Киеву истребителей долго не соглашался Вашингтон. В администрации президента США Джо Байдена подчеркивали, что F-16 вряд ли смогут изменить положение дел на фронте, так как обучение их обслуживанию может занять годы.

Обучение украинцев на F-16

Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 истребителей, что достаточно для трех небольших эскадрилий. Дания отправит первые шесть F-16 в конце весны, еще 13 должны прибыть до конца года и в 2025 году. Другие страны с датами поставок пока не определились.

Обучение украинских пилотов началось в августе 2023 года на авиабазе Скридструп на юге Дании, где, кроме того, проходят подготовку около 50 технических специалистов для обслуживания и ремонта самолетов, а также для работы с комплектами вооружения.

Подготовка техников может привести к дополнительным задержкам, пишет NYT, так как для обслуживания одного F-16 требуется от восьми до 14 человек. До тех пор, пока не будет достаточного количества экипажей для обслуживания истребителей, западные подрядчики должны будут сопровождать самолеты в Украину. Кроме того, необходимость ремонта устаревших и поврежденных из-за войны взлетно-посадочных полос в Украине может еще больше отсрочить появление F-16 на фронте.

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