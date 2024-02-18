Министр обороны Литвы ожидает отправку F-16 в Украину в июне

Первые истребители F-16 могут прибыть в Украину в июне, считает глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. Ожидается, что к концу сентября обучение на них пройдут 12 украинских пилотов.

Первые американские истребители F-16 будут переданы ВСУ в июне, полагает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. "Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине", - приводит его слова журнал ForeignPolicy в воскресенье, 18 февраля.

Названные литовским министром сроки подтвердил изданию и другой европейский чиновник, присутствовавший на Мюнхенской конференции по безопасности.

По сведениям Foreign Policy, правительство в Киеве ожидает, что 12 пилотов пройдут обучение на F-16 к концу финансового года в США, то есть к октябрю.

Нидерланды ускоренно готовят передачу F-16 Украине

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте напомнил в интервью DW, что его страна вместе с Данией, Великобританией и другими странами коалиции намерена передать Украине 24 истребителя F-16. "Это огромный прогресс", - сказал он. Обучение украинских пилотов и подготовка боевых самолетов к отправке идет "на высокой скорости", заверил Рютте, однако точную дату поставки назвать отказался.

Отправить F-16 Киеву обещали также Бельгия и Норвегия, не указав, о каком числе самолетов идет речь. Шесть многофункциональных истребителей планирует передать Украине Дания во втором квартале 2024 года.

В начале ноября 2023 года центр обучения украинцев на F-16 был открыт на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии. Ожидается, что подготовка пилотов займет несколько месяцев.

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