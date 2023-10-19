ATACMS: что это за ракеты и как они повлияют на ход войны

Украина практически с самого начала широкомасштабного российского вторжения в феврале 2022 года просила у США такое высокоточное дальнобойное оружие. И вот, после длительных отказов и промедления, во вторник, 17 октября, Киев и Вашингтон официально подтвердили, что Вооруженные силы Украины начали применять американские дальнобойные ракеты ATACMS против российских целей.

"Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно - "атакамсы" себя показали", - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения во вторник вечером. Комментируя передачу ракет ATACMS Украине, спикер Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон выразила надежду, что они "обеспечат значительное усиление возможностей Украины на поле боя". Она также уточнила, что Киев получил ракеты ATACMS в модификации, способной поражать цели на максимальном расстоянии в 165 километров.

А главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вечером во вторник опубликовал видео с применением ATACMS, не уточнив, впрочем, на каком участке фронта это произошло.

Армейская тактическая ракетная система

ATACMS является акронимом от полного названия этой ракетной системы на английском языке - Army TACtical Missile System ("армейская тактическая ракетная система"). Это баллистический ракетный комплекс производства американской оборонной компании Lockheed Martin. Ракеты, длиной в четыре метра, диаметром в 610 миллиметров и весом более полутора тонн, могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Наиболее дальнобойные варианты ракет ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Впрочем, судя по озвученной представительницей Белого дома дальности поражения ракет, которые получила Украины, речь идет о базовой версии ATACMS - MGM-140A ATACMS Block 1 (M39). Ведь именно эта модификация ракет способна поражать цели в диапазоне от 25 до 165 километров.

ATACMS являются ракетами наземного базирования Фото: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

В отличие от британско-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, запускаемых с самолетов, ATACMS являются ракетами наземного базирования (класса "земля-земля"). И их запуск может производиться как с M142 HIMARS, так и с M270 MLRS - обе эти реактивные ракетные системы Киев уже более года успешно применяет против российских войск на оккупированных территориях.

Первое применение ATACMS Украиной

В ночь на 17 октября ВСУ нанесли удары по российским базам в оккупированных Бердянске и Луганске. Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что для этих ударов украинская армия впервые использовала ракеты ATACMS.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ (СтратКом) утром в этот день сообщило, что ночью были нанесены успешные удары "по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска". Впрочем, в СтратКоме ВСУ не уточнили, были ли эти удары нанесены именно ракетами ATACMS. По данным Сил специальных операций Украины, в результате этих ударов на аэродромах в Бердянске и Луганске были уничтожены, в частности, девять российских вертолетов, пусковая установка системы противовоздушной обороны, другая спецтехника, запас боеприпасов, а также десятки российских военных.

Украинские военнослужащие в американском БТР Bradley Фото: Oliver Weiken/dpa/picture alliance

В российских каналах в соцсети Telegram тоже появились сообщения, в которых подтверждается значительный ущерб, нанесенный оккупантам ударами ВСУ по аэродромам в Бердянске и Луганске. В частности, Telegram-канал Fighterbomber констатировал, что это был "один из самых серьезных ударов за все время" войны. "Если не самый серьезный. Есть потери и в людях, и в технике", - говорилось в сообщении. Также ряд российских Telegram-каналов опубликовал фото и видео с остатками ракет ATACMS, в том числе и кассетных элементов, которые, как утверждается, были найдены на этих аэродромах после атаки.

На поставку Вашингтоном ATACMS Украине в среду, 18 октября, отреагировал лично президент РФ Владимир Путин. Он заверил, что эти ракеты "кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии столкновения". "Это очередное заблуждение со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул Путин, слова которого цитирует "Интерфакс".

Может ли Украина получить больше ракет ATACMS?

Украина пока получила от США лишь ограниченное количество ракет ATACMS. На официальном уровне количество не озвучивается - по данным американских СМИ, речь идет о партии от 12 до 20 единиц. Но, по мнению экспертов, это лишь вопрос времени, когда Киев получит больше ракет, как и другие, более совершенные модификации ATACMS.

"Я могу предположить, что их будут поставлять в очень большом количестве в не столь отдаленном будущем, как и другие типы этих ракет - с унитарными боеголовками, большей дальности и так далее", - отметил в интервью DW Таль Инбар, старший научный исследователь американского "Альянса в поддержку противоракетной обороны" (Missile Defense Advocacy Alliance, MDAA).

Байден и Зеленский в Киеве, февраль 2023 года Фото: Dimitar Dilkoff/AFP

По его мнению, крайне ограниченное количество ATACMS, которые пока получил Киев, хотя и будет иметь "минимальный эффект" на поле боя, гл станет важным психологическим фактором. "Можно сказать, что США перешли Рубикон, поставив эти ракеты, ведь перед этим они отказывались это делать", - отметил Инбар. Чтобы получить оперативный эффект на фронте, Украине нужно получить как можно больше ATACMS и такой потенциал, по его мнению, у союзников есть.

"Это количество ограничено их запасами в арсенале США, но также есть несколько других стран НАТО, которые располагают этими ракетами, и с разрешения США они могут направить по крайней мере часть из них Украине", - пояснил эксперт.

Против каких целей ATACMS наиболее эффективны?

Научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Питер Дикинсон констатирует, что ракеты ATACMS "позволят Украине поражать цели во всех оккупированных Россией регионах страны". В своей статье под заголовком "Украина получила американские ракеты дальнего радиуса действия, потенциально меняющие правила игры", он отмечает, что появление ATACMS у ВСУ является "важной вехой в военной помощи США Украине". Это "придает Украине значительный военный и моральный импульс", в то же время "в Киеве отдают себе отчет, что это не чудо-оружие, и сами по себе они (ракеты. - Ред.) не смогут обеспечить победу в войне", уверен Дикинсон.

Германия пока не готова поставлять Украине крылатые ракеты Taurus Фото: South Korean Defense Ministry/Getty Images

Как пояснил DW Таль Инбар, судя по информации о последствиях ударов ВСУ по аэродромам в Бердянске и Луганске, речь идет о применении ATACMS Украиной с кассетными средствами поражения. Они, отметил эксперт, наиболее эффективно поражают "мягкие" цели - самолеты на аэродромах, трансформаторные станции, нефтеперерабатывающие заводы, логистические центры с грузовым автотранспортом, системы противовоздушной обороны, но не эффективны против подземных объектов и массивных бетонных сооружений.

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап в интервью DW предположил, что приоритетными целями для ATACMS будут российские военные объекты в Крыму: системы укреплений, ракетные комплексы, аэродромы. По его словам, для поражения целей в Крыму Украине нужно примерно от 100 до 200 таких ракет дальнего радиуса действия. Также, по его словам, так называемый сухопутный коридор Крым-Мариуполь с появлением в арсенале ВСУ ATACMS превратится в "не совсем коридор". "Ведь этот участок будет находиться под угрозой американских ракет. Выход из Крыма теперь будет контролироваться ATACMS", - отметил эксперт.

Воздействие ATACMS на ситуацию на фронте

Питер Дикинсон заключает, что российское командование теперь, скорее всего, будет вынуждено перенести базы и командные пункты подальше от линии фронта, что создаст логистические проблемы и ослабит оборону. "Не случайно, что первое развертывание ATACMS было нацелено на российские военные вертолеты, которые играли ключевую роль в оборонных операциях в последние месяцы во время контрнаступления Украины. Вынужденный отвод вертолетов на более отдаленные позиции может создать возможности для прорыва украинской бронетехники через российские укрепления", - считает эксперт.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также считают, что, по всей вероятности, использование ATACMS заставит командование войск РФ "рассредоточить авиационные средства и перебазировать часть самолетов на аэродромы, удаленные от линии фронта".

"Версия ATACMS большой дальности с кассетными боеголовками позволит украинским войскам наносить удары по российским аэродромам, которыми они могут эффективнее уничтожать российские самолеты и другие объекты", - предполагают в ISW. Впрочем, там также напоминают, что российские военные постоянно демонстрируют способность адаптироваться к новым ударным возможностям ВСУ - но лишь после того, как понесут заметные потери.

Перемещение российских вертолетов глубже в тыл приведет к снижению возможности российских оккупантов вести огонь по украинским силам, ведь увеличится время подлета для обстрела бронетехники ВСУ и уменьшится интенсивность таких вылетов, прогнозирует Константин Криволап. "Это не значит, что наша бронетехника вдвое быстрее будет ехать и освобождать территории, но это дает возможность улучшить условия контрнаступления, а главное - сохранить жизнь украинских военных", - считает он.

В ISW также указывают, что появление на вооружении ВСУ ATACMS будет создавать значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и, вероятно, заставит российское командование выбирать между укреплением существующих складов и дальнейшим рассредоточением складов по всей оккупированной территории Украины.

Помимо влияния сугубо на ситуацию на фронте поставки имеют и важные политические последствия, считает Питер Дикинсон из Atlantic Council. По его убеждению, решение о поставках ATACMS стало "своевременной демонстрацией дальнейшей поддержки со стороны США на фоне политического паралича в Вашингтоне в связи со следующим пакетом помощи Украине" и "серьезной неудачей для Кремля". Ведь в условиях, когда Россия рассчитывает на уменьшение решимости Запада в поддержке Украины, появление ATACMS в Украине "посылает Москве недвусмысленный сигнал о том, что США остаются преданными поддержке Украины", указывает эксперт.

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