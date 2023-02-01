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Новые ракеты можно будет запускать с установок HIMARSФото: James Lefty Larimer/abaca/picture alliance
КонфликтыСША

США поставят Украине ракеты большей дальности

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

По сообщению Reuters, Киеву будут переданы ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 150 км. Их можно будет запускать с установок HIMARS.

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США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,2 млрд долларов, в который впервые войдут и ракеты большей дальности, сообщило в среду, 1 февраля, агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По словам собеседников агентства, речь идет о ракетах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) производства компаний Boeing и Saab Group. Их дальность составляет 150 км. Ракеты GLSDB можно запускать в том числе с установок HIMARS.

По сведениям Reuters, США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине уже на этой неделе. В него, помимо ракет, войдут также вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Ракеты ATACMS Киеву пока не дают

В настоящее время для установок HIMARS в Украине поставляются ракеты GMLRS с дальностью до 80 км. Киев неоднократно просил у США ракеты ATACMS дальностью около 300 км, но пока не получил их, поскольку в Белом доме опасаются, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, и это приведет к неконтролируемой эскалации войны.

В январе газета The New York Times сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена постепенно смягчают позицию по вопросу о предоставлении Украине средств, которые позволят наносить удары по целям в аннексированном Россией Крыму.

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