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ВСУ нанесли удары по аэродромам в Бердянске и Луганске

Ольга Лебедева
17 октября 2023 г.

По данным Сил спецопераций ВСУ, в результате ударов уничтожены девять вертолетов, спецтехника и боеприпасы, а также убиты и ранены десятки военных РФ. Российские военные блогеры подтверждают атаку ВСУ.

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Российский военный вертолет Ka-52
Российский военный вертолет Ka-52 Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских войск на аэродромах вблизи оккупированных Россией Бердянска и Луганска. Успешная операция была совершена в ночь на вторник, 17 октября, сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram-канале. Позднее в Генштабе ВСУ отметили, что в результате ударов были уничтожены два вертолета на посадочных площадках и склад боеприпасов.

Девять уничтоженных вертолетов, десятки погибших и раненых

Днем 17 октября Telegram-канал Сил специальных операций (ССО) ВСУ опубликовал данные о российских потерях в результате украинского удара по аэродромам. По его данным, уничтожено девять вертолетов разных модификаций, специальная техника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, а также повреждены взлетные полосы аэродромов. "Состав боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов", - указывается далее.

В заявлении также отмечается, что ранее ССО получили информацию о значительном количестве российской авиационной и специальной техники, а также боеприпасов на аэродромах Бердянска и Луганска и передали ее ВСУ.

В свою очередь в российских провоенных Telegram-каналах указывается, что в ходе "массированного" ракетного удара по аэродрому Бердянска было выпущено не менее 40 ракет. В частности, канал Fighterbomber назвал удар "одним из самых серьезных" с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Кроме того, российские военные блогеры предполагают, что для атаки украинские военные использовали американские ракеты дальнего действия ATACMS. Подтверждения данных заявлений из официальных источников нет, а Минобороны РФ об ударе ВСУ не сообщало.

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