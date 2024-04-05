На фронт с 25 лет. Что нужно знать о мобилизации в Украине

В Украине вступил в силу закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, Минобороны получит доступ к данным граждан из разных реестров. Многие критикуют эти меры. DW выяснила, что это даст стране.

Спустя почти год после принятия Верховной радой в мае 2023 года поправок к закону "О воинской обязанности", этот документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно закону, вступившему в силу в четверг, 4 апреля, всех мужчин в возрасте 25 лет и старше, признанных годными к службе, теперь также могут мобилизовать.

Президент Зеленский также подписал закон, разрешающий министерству обороны получать данные о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет из разных государственных реестров: налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, государственной миграционной службы и других ведомств. Вся информация должна быть систематизирована и содержаться в электронном кабинете военнообязанного. Также закон призван упростить получение статуса участника боевых действий. В частности, может появиться возможность оформить этот статус на основании справки в электронном виде о непосредственном участии ввоеннослужащего в защите государства.

Еще одним нововведением стала отмена статуса "ограниченно годен" к военной службе. Подписанный президентом соответствующий закон обязывает мужчин, признанных ограниченно пригодными к военной службе, пройти повторное медицинское обследование в течение девяти месяцев. Врачебная комиссия должна определить, к какой именно категории отнести человека - "пригоден" или "непригоден" к военной службе. Этот закон вступает в силу 4 мая 2024 года.

Украине мобилизация нужна, чтобы удержать оборону

Экс-командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец считает принятие этих законов свидетельством того, что "украинская власть наконец-то осознала: если речь идет о дальнейшем существовании страны, то здесь уже не до популизма". "Украинские власть имущие видят, что Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих и может открыть новый фронт. Но кем его прикрывать с нашей стороны?", - говорит он в разговоре с DW.

Военная подготовка украинских солдат перед отправкой на фронт Фото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

По словам Ивана Якубца,Вооруженные силы Украины (ВСУ)сейчас нуждаются в скорейшей доукомплектации, ведь мобилизованные новобранцы не готовятся к службе в течении нескольких недель. Эксперт указывает на то, что подготовка тех, кто благодаря новым законам будет мобилизован, может длиться от трех до шести месяцев, а в усилении боевые подразделения нуждаются уже сейчас. "Воюют люди. Без человека, который способен держать оборону, снаряды, пули, ракеты, дроны, все современные технологии - это просто железо. Нам очень нужен мобилизационный ресурс", - говорит Якубец.

В то же время власти пока не говорят, какое именно количество новобранцев будет мобилизовано в украинскую армию в этом году. "Об отдельном количестве людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать... Полмиллиона нам не нужно", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве в среду, 3 апреля. Цифру 500 тысяч человек в прошлом году озвучивал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Вооруженные силы Украины должны омолодиться

Эксперты сходятся в том, что снижение предельного возраста мобилизованных с 27 до 25 лет поможет Вооруженным силам Украины несколько омолодиться, что положительно повлияет на обороноспособность страны. "Все эти законодательные инициативы должны привести к постепенному, более качественному укомплектованию ВСУ. Молодежь естественнее выносливее, активнее. Это то, в чем нуждаются боевые подразделения, где сейчас средний возраст 40-45 лет. Армии нужна молодежь", - замечает глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его мнению, поэтому мобилизация, в частности молодежи, будет продолжаться, а предельный мобилизационный возраст будет еще снижаться. "Потому что такова логика войны и то, чего от Украины требовали международные партнеры", - констатирует Кузан.

Эксперты считают, что снижение мобилизационного возраста поможет украинской армии омолодиться Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Иван Якубец также прогнозирует, что при дальнейших агрессивных действиях России от Украины потребуетсяеще больше непопулярных шагов и дальнейшего снижения предельного возраста мобилизованных, возможно, вплоть до 21 года. "Лучшими воинами считается молодежь с 21 до 35 лет. Это первая категория военнослужащих, наиболее боеспособная, которая может работать по всем направлениям и во всех родах войск ВСУ", - говорит военный эксперт.

Между тем на рассмотрении парламента находятся изменения в закон о мобилизации, которые вызвали большую дискуссию внутри общества и власти. Из-за многочисленных поправок пока трудно сказать, как будет выглядеть компромиссный документ и какие нововведения ждут украинское общество. Как сказал глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона, общий законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в парламентском комитете и будет внесен на рассмотрение парламента на ближайшем заседании.

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