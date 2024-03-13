FT: Мобилизация в Украине призвана заменить 330 тыс. воюющих

Во время новой волны мобилизации в Украине в вооруженные силы могут быть призваны до 500 тыс человек.

Закон о новой мобилизации, который должен быть принят на голосовании в Верховной раде Украины 31 марта, направлен на обновление правовой базы страны перед предполагаемым весенней волной призыва 2024 года. Как сообщает британская газета Financial Times в среду, 13 марта, всего на военную службу могут быть призваны до полумиллиона человек.

По оценке Минобороны Украины, большая часть из них должна заменить 330 тыс военнослужащих, находящихся в настоящее время на поле боя. Оставшиеся призывники заменят погибших и будут использованы для других военных задач в зависимости от обстановки на фронтах, сообщило военное ведомство FT.

Закон вызывает споры

Уже в первом чтении украинскими законодателями было предложено более 4 тыс. поправок в законопроект, которые сейчас рассматривает парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Предложение снизить возраст мобилизованных до 25 лет (сегодня 27 лет. - Ред.) вызвало особое негодование политиков, посчитавших подобное решение самоубийственным для нации. У Украины более ограниченный выбор миллениалов (тех, кто родился с января 1983 года по декабрь 1994 года. - Ред.) и "поколения Z" (рожденных с января 1995-го и до декабря 2003 года) по сравнению с другими нациями, учитывая снижение рождаемости после распада Советского Союза, напоминает британское издание.

При этом, согласно данным о мужском населении Украины, представленным парламентским комитетом по экономике, из 11,1 млн украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только 3,7 млн оцениваются как пригодные для мобилизации. Остальные либо уже участвуют в боевых действиях, либо непригодны к воинской службе по состоянию здоровья, либо находятся за границей или считаются критически важными работниками.\

Опрос: почти половина мужчин в Украине не готовы воевать

Опрос проведенный в феврале украинской организацией социальных исследований Info Sapiens показал, что почти половина (48 процентов) мужчин не готовы участвовать в войне, в то время как 34 процента готовы, пишет FT. Оставшиеся затруднились с ответом. Помимо страха смерти и инвалидности, согласно исследованию Info Sapiens, основные опасения тех, кто стремится избежать мобилизации, связаны с недостаточным обучением, неопределенной продолжительностью службы и отсутствием оружия и боеприпасов.

Освобожденные от мобилизации должны будут финансировать армию

Еще одним спорным аспектом является введение так называемой системы экономического резерва, которая будет освобождать от мобилизации мужчин, считающихся критически важными для экономики, продолжает FT. Таковых на сегодняшний день в Украине насчитывается от 550 до 700 тыс. человек. По новой системе они должны будут вносить финансовый вклад в поддержку армии: либо путем перечисления части своей зарплаты, либо через ежемесячный сбор.

Система должна была быть включена в новый закон о мобилизации, но в связи с возникшими обсуждениями ее в итоге решили ввести отдельно - либо постановлением правительства, либо новым законодательным актом.

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