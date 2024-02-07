Законопроект о мобилизации в Украине: что должно измениться

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. За что его критикуют, и что хотят изменить ко второму чтению?

Обновленная версия правительственного законопроекта о мобилизации (10449) в среду, 7 февраля, была поддержана Верховной радой в первом чтении. За это решение проголосовали 243 депутата, что немногим больше необходимого минимума в 226 голосов. Больше всего поддержки документ нашел во фракциях: "Слуга народ" - 178 депутатов, "Довира" - 18, "Платформа за жизнь и мир" - 17. Тогда как фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" вообще не дали ни одного голоса. За что критикуют законопроект, и чего ждать дальше - в материале DW.

Смена правил мобилизации

Плакат на стене дома с призывом вступать в ряды ВСУ Фото: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект в том виде, который повторно предложил 30 января Кабинет министров Украины. Документ, в частности, предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также исключение из перечня выводов военно-врачебной комиссии (ВЛК) категории "ограниченно годный". Все, кто имеет такой статус, будут обязаны еще раз пройти военно-врачебную комиссию и должны быть признаны либо пригодными, либо непригодными для службы. В то же время, людей с инвалидностью всех групп предлагается освободить от военной службы. Они смогут присоединиться к армии по собственному желанию.

Согласно законопроекту, отсрочку отмобилизации получают женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или объявлен умершим. Документ также отменяет срочную службу, заменив ее для всех военной подготовкой - для мужчин обязательной, а для женщин - по желанию.

Законопроект предусматривает ряд ограничений в отношении лиц, уклоняющихся от обновления своих данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК) - например, запрещать им выезжать за границу, ограничивать их в праве управления транспортным средством, блокировать их счета. Такие ограничения, однако, будут применяться только по решению суда.

Кроме того, законопроект предлагает обязать граждан регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста. Это позволит посылать повестки о вызове в ТЦК в электронный кабинет. В то же время документ не исключает и вручение повестки под расписку.

Одна из самых больших новаций законопроекта - демобилизация военных после 36 месяцев службы, но с правом Ставки верховного главнокомандующего принимать окончательное решение.

Дискуссии по условиям демобилизации

Очередь из украинских солдат, получивших ранения на фронте, у дверей медицинской комиссии Фото: Iryna Ukhina/DW

Сам вопрос демобилизации военных привлек больше всего внимания депутатов. Так, депутатка от фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что утвержденный в первом чтении законопроект не имеет четкого механизма демобилизации. "Норма о демобилизации через 36 месяцев прописана настолько размыто, что у военных на фронте еще больше вопросов. Мы не услышали ответа от МО относительно срока службы мобилизованных. Этот законопроект не о справедливости, а о принуждении. Там нет демобилизации, и это нечестно к воинам, которые уже два года под Авдеевкой, Бахмутом, Купянском", - возмутилась она в Facebook.

Член комитета по вопросам нацбезопасности, депутатка от партии "Голос" Соломия Бобровская назвала вопрос срока службы одним из важнейших. "Это базовая вещь и требование военнослужащих - банальное понимание срока службы - 36 месяцев - 48 или какая-то градация для тех, кто безвылазно выполняет задачи в зоне боевых действий. Будем откровенны - выжить, к примеру, в Крынках безлимитное количество времени на грани фантастики", - подчеркнула она в Facebook.

При этом Бобровская убеждена, что норма, позволяющая Ставке верховного главнокомандующего окончательно принимать решение о демобилизации, фактически будет означать службу до окончания режима военного положения. "Этот законопроект - огромная солянка изменений, куда вписали все, что лепится в кучу, и все, что нет. Часть идей действительно хороша и имеет право на жизнь, но есть ряд вопросов, которые являются принципиальными для государства и на которые до сих пор нет ответов", - добавила она.

Коррупционные риски в законопроекте о мобилизации

Вопрос демобилизации выделила и глава по вопросам антикоррупционной политики в Верховной раде Анастасия Радина. По ее словам, это одна из трех норм законопроекта, которые могут порождать избирательность или коррупцию, и поэтому нуждаются в решении до окончательного одобрения документа. "В настоящее время законопроект предусматривает, что после истечения 36 месяцев службы во время войны военный получает право написать рапорт о демобилизации - срок же удовлетворения этого рапорта отсутствует. Это может породить выборочный подход и вообще не честно", - написала Радина в Facebook.

Участницы протеста против мобилизации в Киеве Фото: Privat

По ее мнению, в законопроекте следует также четко зафиксировать принцип "одно лицо с инвалидностью I или II группы - отсрочка для одного обеспечивающего уход". "Контролировать это можно и нужно программными средствами реестра военнообязанных, но не "кошмарением" лиц с инвалидностью требованием дополнительных справок о постоянном уходе", - подчеркнула Радина. Еще одним проблемным вопросом, по ее словам, является ответственность за нерегистрацию электронного кабинета военнообязанного, неявку в ТЦК по повестке. Радина подчеркнула необходимость разработать справедливый механизм обнаружения нарушителей, чтобы "отойти от выборочного применения санкций к одним лицам и незамечанием других".

Накануне антикоррупционный комитет уже высказывал ряд замечаний к законопроекту о мобилизации - как перечисленные Радиной, так и другие. "Комитет признал законопроект содержащим коррупционные риски : и потому, что Кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизован. И что Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без четкости", - заявляла председатель подкомитета по соблюдению законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами государственной власти и местного самоуправления Виктория Сюмар.

Омбудсмен говорит об антиконституционных нормах

В свою очередь Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял о противоречиях законопроекта нормам Конституции Украины. В частности, он указал на предложение законопроекта разрешить военному командованию устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. "Согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции", - написал Лубинец в Telegram.

У омбудсмена возникли вопросы и к предложению обязать зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Это, подчеркнул Лубинец, не отвечает положениям Конституции Украины, Закона Украины "О защите персональных данных", правовых позиций Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь. "Поэтому такая обязанность должна быть исключена из законопроекта. Целесообразнее закрепить в нем право, то есть возможность регистрировать электронный кабинет призывника", - отметил он. Кроме того, Лубинец обратил внимание, что нарушение основного закона содержится в предложении лишить права на освобождение от призыва аспирантов, получающих образование на условиях контракта.

Омбудсмен усмотрел нарушение Конституции Украины также в предложении предоставить право представителям ТЦК проверять документы граждан. "Такую проверку могут проводить только работники Национальной полиции, а также персонала Государственной пограничной службы Украины", - подчеркнул он.

Надежды на правки ко второму чтению

Несмотря на ряд предостережений, и Лубинец, и Радина поддержали голосование за документ в первом чтении. Они надеются, что до второго чтения удастся урегулировать все спорные моменты. Свои поправки готовит и фракция "ЕС", которая не голосовала за документ в первом чтении. "Чтобы сделать законопроект и мобилизацию справедливой, без коррупционных рисков и антиконституционных норм", - подчеркнула Геращенко.

Согласно процедуре внесения правок продлится 14 дней, до 21 февраля, а после этого - второе чтение. "Наиболее вероятно, законопроект будет принят в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", - сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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