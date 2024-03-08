На фронте не хватает людей? Как ВСУ в Украине ищут рекрутов

"Почему вы решили идти служить?", - мужчина в форме спрашивает гражданского, который сидит напротив него за офисным столом. "Желание служить было и раньше. Но мой брат был в плену. Я не хотел причинять родителям еще большего стресса", - отвечает гражданский. Это 29-летний Назар Боднар из пригорода Львова. Его брат, военнослужащий полка "Азов", был освобожден из российского плена летом прошлого года.

Назар уже находил повестки в своем почтовом ящике. Мужчина не реагировал на них, поскольку, по его словам, был забронирован от мобилизации. Когда бронь кончилась, Назар решил присоединиться к "Азову", где продолжает служить его брат. Чтобы попасть именно в это подразделение, пошел в его рекрутинговый центр во Львове. "Я сознательно принял это решение и хочу, чтобы ко мне относились как к нормальному человеку", - говорит он.

Во время собеседования рекрутер "Азова" Андрей спрашивает Назара, кем он видит себя в подразделении. Тот отвечает, что артиллеристом - как его брат. "Вы своим родным говорили, что хотите идти служить? Как они это восприняли?", - спрашивает Андрей. "Спокойно, - отвечает Назар. - Спокойнее, чем тогда, когда брат пошел. Они читают новости и понимают, что происходит в стране. И я считаю, что лучше самому выбрать, где служить, чем потом оказаться там, где постоянная текучка кадров".

"Увидеть армию через нормальную коммуникацию"

Добровольцы, служащие с первых дней полномасштабной войны, жалуются на усталость и недостаток новобранцев, которые могли бы их заменить. "Например, приходят в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата. - Ред.) сто мужчин, но только десяти из них можно предложить службу - остальные либо списываются, либо учатся, либо забронированы", - говорит рекрутер 3-й отдельной штурмовой бригады Даниил Коваль, ссылаясь на опыт представителей подразделения, которые ищут новобранцев в ТЦК.

Военные просят привлечь к службе еще полмиллиона человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года. Вскоре в Верховной раде зарегистрировали законопроект об усилении мобилизации. Однако после критики его сняли с рассмотрения. Вместо него зарегистрировали новую версию законопроекта, которую пока не приняли.

Мобилизация является основным способом привлечения людей в армию во время войны. В этих условиях ТЦК определяют место службы и специальность мобилизованного - "в зависимости от потребностей государства, но не учитывая желание человека", объясняет Алексей Бежевец, уполномоченный представитель минобороны по вопросам рекрутинга. Параллельно с мобилизацией ТЦК занимаются рекрутингом - предлагают службу по контракту, которая гарантирует, что человек будет служить в определенном подразделении.

Рекрутинговый центр 3-й отдельной штурмовой бригады во Львове Фото: Pavlo Palamarchuk /AA/picture alliance

С первых месяцев полномасштабной войны рекрутингом занимаются и отдельные подразделения, такие как "Азов", 3-я штурмовая бригада, "Волки Да Винчи". Они также предлагают контракт или помогают мобилизоваться именно к ним. В киевский рекрутинговый центр 3-й штурмовой, одной из самых разрекламированных бригад, приходят более полусотни кандидатов в неделю, говорит рекрутер Даниил Коваль. Их рекрутинговые центры работают также во Львове и Днепре.

"А если мне дадут повестку в поезде?"

Назар, который пришел на собеседование в рекрутинговый центр "Азова", заполняет документы. После того, как их рассмотрит штаб подразделения, мужчину пригласят в киевский ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. "А что делать, если мне дадут повестку в поезде по дороге в Киев?", - беспокоится Назар. "Звоните мне", - успокаивает его рекрутер Андрей. Он объясняет, что после прохождения ВЛК Назара мобилизуют и направят на базовый курс боевой подготовки в учебный центр "Азова", где преподают их инструкторы. По результатам курса мужчина может получить либо желаемую должность артиллериста, либо любую другую - в зависимости от его навыков. Если он не пройдет испытание, его распределят в другое подразделение Нацгвардии, которое нуждается в людях.

Андрей прошел этот путь в начале полномасштабного вторжения, когда ему было 22 года. Мужчина более года прослужил пехотинцем и получил несколько ранений на фронте. Затем был переведен в рекрутинговый центр во Львове, открывшийся весной прошлого года.

Рекрутер бригады "Азов" Андрей Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Рекрутинг в "Азов" существовал задолго до открытия центров во Львове, Луцке, Киеве, Днепре и Одессе, отмечает Андрей. "Азов" построен на добровольцах. Сюда всегда приходили мотивированные люди", - добавляет военный. По его наблюдениям, в последнее время увеличилось количество желающих присоединиться к подразделению. Он связывает это с сезоном - мол, "в холод немногие хотят воевать". Иногда он принимает двух рекрутов в день. Но бывают и дни без посетителей, рассказывает мужчина.

"Максимально безопасная среда" во время рекрутинга

Минобороны обратило внимание на успешную работу рекрутинговых центров отдельных подразделений, а также на результаты социологических опросов. "Большой процент опрошенных говорят, что они готовы приобщиться к защите родины, но их пугает неопределенность - где они будут служить и будут ли учтены их профессии", - говорит ответственный за рекрутинг в министерстве Алексей Бежевец. Поэтому Минобороны решило вместе с местными советами открыть центры рекрутинга украинской армии, которые будут набирать людей в разные подразделения ВСУ, Нацгвардии и других формирований. "Мы хотим дать обществу возможность увидеть армию через нормальную коммуникацию", - объясняет Бежевец.

До конца марта в разных городах Украины должны заработать не менее пяти рекрутинговых центров украинской армии, говорит ответственный за это Алексей Бежевец. Первый такой центр открылся в середине февраля во Львове, на базе центра предоставления админуслуг. Там работают пятеро рекрутеров, все они - гражданские. "Мы понимаем, что человек хочет максимально безопасной среды - на фоне негативных информационных поводов", - объясняет Бежевец.

У рекрутеров нет базы вакантных должностей в армии. На их столах лежат стопки бумаг с перечнем вакансий, которые приносят представители разных бригад. Часть должностей рекрутеры ищут на платформах по трудоустройству - Lobby X, Work.ua, Robota.ua. Придя в центр, кандидат рассказывает о себе - своем образовании, опыте, навыках и пожеланиях относительно службы. Рекрутер ищет подходящую вакансию и передает контакты представителя подразделения для собеседования. Если собеседование прошло успешно, подразделение дает рекрутеру рекомендательное письмо. Уже с ним рекрут идет в ТЦК для мобилизации.

Центр рекрутинга украинской армии, Львов, февраль 2024 Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Мы отталкиваемся именно от пожеланий человека", - подчеркивает Наталья Сколоздра. Она пришла в рекрутинговый центр в поисках вакансии в армии, но получила предложение пройти стажировку на должность рекрутера. Говорит, что уже нашла вакансии для нескольких посетителей. "Например, мой первый кандидат - бухгалтер. На работе у него бронь на полгода, но он хочет уже сейчас найти себе специальность в армии. Я подыскала ему несколько подходящих под его опыт вакансий. Он уже заполнил заявку и ждет отзыва от соответствующей военной части", - рассказывает Наталья.

"Скорее избавиться от мобилизованного"

Пока ни один из посетителей львовского центра рекрутинга не устроился в выбранное подразделение - ведь это длительный процесс, а центр работает меньше месяца, объясняют рекрутеры. Один из посетителей центра - 53-летний львовянин Владимир, мобилизовавшийся еще в начале полномасштабного вторжения. Через несколько месяцев мужчина уволился со службы по семейным обстоятельствам, но впоследствии решил вернуться в армию. Чтобы попасть в конкретное подразделение Воздушных сил ВСУ - пришел в рекрутинговый центр. Владимир заполнил заявку на одну из вакансий, в тот же день прошел собеседование и получил рекомендательное письмо.

Однако работники ТЦК проигнорировали это письмо, утверждает мужчина. Владимира, по его словам, отправили на ВЛК, после чего - в учебный центр, который принадлежит к другому роду войск. Владимир вернулся в рекрутинговый центр. "Если бы на моем месте был парень, который мобилизуется впервые, я думаю, он бы не справился. Его бы просто отдали в другое подразделение. Потому что ТЦК работает по принципу "скорее избавиться от мобилизованного", - считает мужчина. Несмотря на многочисленные запросы DW не смогла попасть в ТЦК и получить комментарий.

Помочь Владимиру пытается рекрутер Олег Слипаченко, кадровый военнослужащий, уволенный в запас. Он обратился во львовский городской совет, который пообещал помочь через собственные связи. Олег говорит, что рекрутеры ожидали этой проблемы и надеются выработать алгоритм для ее решения в будущем.

Контракт гарантирует службу в конкретном подразделении

С проблемой "воровства" рекрутов сталкивался и Тарас, в прошлом боевой медик, а сейчас - рекрутер Сил терробороны из Киева. Он приехал во львовский рекрутинговый центр в командировку - в поисках кандидатов на многочисленные вакансии операторов беспилотников (БПЛА). Через полнедели он нашел здесь трех рекрутов. Чтобы гарантировать их устройство на определенную должность определенного подразделения ТРО, рекрутеры сопровождают их в ТКЦ и в учебный центр, говорит Тарас.

По этой же причине рекрутеры "Азова" направляют своих кандидатов в конкретный ТЦК в Киеве, где их знают. Представители 3-й штурмовой также работают в нескольких ТЦК в крупных городах Украины. В другую бригаду гарантированно не "утянут" только контрактников, объясняет рекрутер 3-й штурмовой Даниил Коваль. "А вот мобилизованные, так сказать, выливаются в один котел. И может быть такое, что мобилизованные для одной части после прохождения учебного центра могут попасть в другую, - добавляет Коваль. - Стоит усовершенствовать эту систему. Рекомендательное письмо должно быть конечным документом, который должен определять, куда этот человек должен приехать.Тогда и не будут возникать ситуации, когда в учебных центрах (где тренируются мобилизованные в разные подразделения. - Ред.) представители разных бригад пытаются всеми правдами и неправдами получить больше людей".

Военнослужащий Нацгвардии заполняет документы для перевода в бригаду "Азов" в рекрутинговом центре подразделения Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Но ситуация может измениться, уверяет представитель Минобороны Алексей Бежевец. Согласно новым правилам, рекрут может мобилизоваться в конкретное подразделение при условии, что оно находится в списке воинских частей приоритетного комплектования, утвержденного Генштабом. "В первую очередь, туда попадают боевые части, в которых наибольшая потребность в человеческом ресурсе", - говорит Бежевец. Однако гарантировать службу в определенном подразделении может только контракт, добавляет представитель Минобороны.

Мобилизация должна включать рекрутинг

Рекрутер Андрей из "Азова" считает, что открытие центров рекрутинга свидетельствует о прогрессе в армии. По его мнению, в будущем рекрутинг может стать полноценной альтернативой мобилизации. Но пока люди распространяют на них стереотипы, связанные с ТЦК, говорит рекрутер. "Мы пытаемся донести, что мы работаем иначе. Мы заинтересованы в том, чтобы видеть человека именно на той специальности, которой он соответствует", - добавляет Андрей.

Противопоставлять рекрутинг и мобилизацию не стоит, считает военнослужащий 3-й штурмовой Даниил Коваль. "Мобилизация должна включать в себя рекрутинг. Потому что что такое мобилизация? Человек получает повестку и приходит в ТЦК. И, на самом деле, уже в ТЦК его должны ждать представители бригад - так происходит в ТЦК многих городов. Или там должен быть представитель ТЦК, у которого есть не только количественный, но и должностной заказ, и он должен быть заинтересован и иметь время, чтобы пообщаться с этим человеком", - говорит Коваль.

По его наблюдениям, одна из основных проблем ТЦК - в нехватке кадров. В то же время страх военнообязанных мужчин перед этим учреждением преувеличен, считает Коваль. "Мы работаем с большим количеством ТЦК и не встречали ни одного, где работала бы система похищения людей", - убежден Коваль. Но, опираясь на негативные истории из медиа, идущий в ТЦК человек представляет худший сценарий, добавляет рекрутер.

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