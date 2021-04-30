 Бандера на ″Азовстали″: Имя и миф в центре войны России против Украины | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 13.05.2022

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Украина

Бандера на "Азовстали": Имя и миф в центре войны России против Украины

Его воспевают защитники Мариуполя, на его сторонников охотятся российские военные. Факты о жизни самого известного украинского националиста - Степана Бандеры - в материале DW.

Портрет Степана Бандеры на рынке во Львове (фото из архива)

Портрет Бандеры на рынке во Львове (фото из архива)

"Отец наш - Бандера, Украина - мать, Мы за Украину будем воевать!". На видео, опубликованном в соцсетях в начале мая украинскими защитниками Мариуполя, песню с такими словами поет молодая женщина в камуфляже с автоматом, ей подпевают голоса мужчин. Они сидят в темноте, судя по всему, в одном из подземных помещений "Азовстали" - последнего очага украинского сопротивления в окруженном и разрушенном российскими войсками городе. Оборону там держат бойцы украинской армии и полка Нацгвардии "Азов", основанного радикальными националистами.

Боец Азова в Мариуполе, 2014 год

Боец "Азова" в Мариуполе, 2014 год

Убитый в ФРГ более полувека назад советскими спецслужбами Степан Бандера, пожалуй, самый известный украинский националист. Его имя стало символом задолго до открытой войны, которую Россия с 24 февраля ведет в Украине. Бандера - герой и пример для подражания для части украинского общества и враг для российской пропаганды. Для российских военных он - признак, по которому они буквально охотятся за украинцами на захваченных территориях. Украинские СМИ полны рассказов очевидцев о том, как российские военные искали "бандеровцев" среди пленных и задержанных украинцев. Оправдывая вторжение, президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Красной площади 9 мая говорил о неизбежности столкновения "с неонацистами, бандеровцами".

Бандера - жизнь и смерть

Биография Бандеры тесно связана с западной Украиной, которая до 1939 года была частью Австро-Венгрии и Польши. Он родился в 1909 году в семье священника в селе Старый Угринов нынешней Ивано-Франковской области. Учился во Львове, примкнул к подполью, вступив в Организацию украинских националистов (ОУН). В 1930-е годы Бандера был одним из организаторов политических убийств, за что был осужден в Польше и вышел на свободу в начале Второй мировой войны. Вскоре в ОУН произошел раскол на умеренное и радикальное крыло, которое возглавил Бандера (ОУН-Б). В ходе подготовки нападения нацисткой Германии на СССР соратники Бандеры пошли на сотрудничество с Берлином в составе двух украинских батальонов: "Нахтигаль" и "Роланд".

Немецкие войска в начале войны против СССР, июнь 1941 года

Немецкие войска в начале войны против СССР, июнь 1941 года

Ключевое в жизни Бандеры событие произошло 30 августа 1941 года. Его соратники провозгласили в оккупированном нацистами Львове независимое Украинское государство, которое он должен был возглавить. Сам Бандера находился в это время в Польше, немецкие власти не разрешили ему поехать на оккупированную Украину. Гитлер идею украинской независимости не поддержал, Бандера был арестован и помещен в концлагерь Заксенхаузен, где просидел почти всю войну до 1944 года. ОУН-Б продолжала на западной Украине борьбу за независимость с помощью военного крыла - Украинской повстанческой армии (УПА). После неудачной попытки провозглашения украинского государства немцы начали преследовать и убивать членов ОУН-Б. Сам Бандера после войны жил в ФРГ, в Мюнхене, где был убит в 1959 году агентом КГБ выстрелом из специального пистолета с цианистым калием.

Культ Бандеры в современной Украине

Уже после смерти Бандеру почитали в украинской эмиграции, после распада СССР его культ возник на западной Украине, где о нем напоминают музеи, памятники и улицы. Но жители центральных и южных регионов Украины продолжали воспринимать его в советской традиции - негативно. При ставшем в 2005 году президентом Украины Викторе Ющенко Бандере было присвоено звание Героя Украины. При президенте Викторе Януковиче этого звания он был лишен.

Насколько популярен Бандера в Украине сегодня? Его сторонники каждый год устраивают в столице в его день рождения факельное шествие. Уже после аннексии Крыма, в 2016 году, бывший Московский проспект в Киеве был переименован в проспект Бандеры. Отношение украинцев к исторической фигуре с годами становилось все более позитивным, но до нынешней войны в обществе был раскол. Как показал опрос Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенный в апреле 2021 года, треть украинцев (32 процента) относились к его деятельности позитивно и столько же - негативно.

Марш сторонников Бандеры в день его рождения в Киеве, 1 января 2021 года

Марш сторонников Бандеры в день его рождения в Киеве

Какой хотел видеть Украину Бандера

Андреас Умланд (Andreas Umland), эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы, считает культ вокруг Бандеры "проявлением избирательной исторической памяти". По его словам, в Украине Бандеру вспоминают прежде всего как радикального борца за независимость, сидевшего в тюрьме в Польше и в немецком концлагере и убитого КГБ. "При этом закрывают глаза на то, что как в начале, так и в конце Второй мировой войны движение, которое возглавлял Бандера (ОУН), сотрудничало с "третьим рейхом", - говорит Умланд в беседе с Deutsche Welle. Эксперт отметает, что среди историков есть две точки зрения на причины такого сотрудничества: одни считают его вынужденным, другие отмечают идеологическую близость.

Немецко-польский историк Гжегож Россолински-Либе (Grzegorz Rossolinski-Liebe), сотрудник Свободного университета Берлина и автор книги-биографии Бандеры, считает, что было и то, и другое. "Конечно, Бандера хотел создать украинское государство, но он хотел авторитарное, фашистское государство, которым бы он руководил как вождь", - отметил Россолински-Либе в интервью DW.

Эксперт: Почитание Бандеры - пример избирательной памяти

Оба эксперта отмечают, что в Украине предпочитают не вспоминать и еще об одной темной странице в истории бандеровского движения - участии бойцов ОУН в убийствах гражданского населения в Галичине и на Волыни - евреев и поляков. Хотя они отмечают, что сам Бандера не имел к этому прямого отношения, поскольку был в концлагере. "Бойцы ОУН присоединились к украинским полицаям и помогали немцам убивать на западной Украине евреев", - говорит Россолински-Либе. Доказательств того, что сам Бандера "поддерживал или осуждал этнические чистки, убийства евреев и других меньшинств" историк не нашел. Но "важным" он считает то, что члены ОУН и УПА "идентифицировали себя с ним".

Памятник Степану Бандере во Львове

Памятник Бандере во Львове

Умланд не считает Бандеру нацистом, называет его "украинским ультранационалистом" и говорит, что украинский национализм времен Бандеры "не был копией нацизма" гитлеровской Германии. Россолински-Либе придерживается несколько другого мнения. "Бандеру можно назвать радикальным националистом, фашистом", - говорит историк. Он не согласен с теми украинскими политиками и историками, которые отмечают, что сторонники Бандеры в равной степени воевали как против немецких нацистов, так и против советской власти: "СССР был главным врагом ОУН". При этом он отмечает, что НКВД жестоко подавил сопротивление националистического подполья, убив на западной Украине около 150 тысяч человек и выслав в лагеря более 200 тысяч.

Говоря об "избирательной памяти" украинцев о Бандере Умланд отмечает, что так бывает и в других странах. В качестве самого известного примера в Германии он напомнил, что именем христианского реформатора Мартина Лютера названа протестантская церковь, улицы и площади, хотя известно, что он "ненавидел евреев".

Умланд считает, что почитание Бандеры дорого обходится Украине, поскольку среди прочего осложняет отношения с Польшей и Израилем. В частности, сдержанную позицию Израиля в нынешней войне он объясняет "в том числе культом Бандеры". Тем не менее, отношение украинцев к лидеру ОУН с начала войны радикально изменилось. В апреле 2022 года социологи из группы "Рейтинг" зафиксировали положительное отношение к Бандере у 74 процентов опрошенных.

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    Автор: Николай Пермяков


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