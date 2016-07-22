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Фото: Tomasz Gzell/dpa/picture alliance
Волынская резня
Публикации по теме
Волынская резня или Волынская трагедия - чудовищный межнациональный политический конфликт.
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Контекст
КС в Польше вступился за украинских националистов
КС в Польше вступился за украинских националистов
Из закона о Холокосте в Польше могут удалить положение, запрещающее восхвалять преступления украинских националистов.
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17 января 2019 г.
Дело обвиняемого в терроризме француза: что выяснила СБУ
Дело обвиняемого в терроризме француза: что выяснила СБУ
На Украине начался процесс по делу француза Грегуара Муто, обвиняемого в контрабанде оружия и подготовке терактов.
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30 декабря 2016 г.
Чем рискует Украина в отношениях с Польшей
Чем рискует Украина в отношениях с Польшей
Совместная резолюция Рады и Сейма не решит проблему Волыни, считают эксперты.
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26.10.2016
26 октября 2016 г.
Как польский фильм "Волынь" воспринимают в Варшаве и Киеве
Как польский фильм "Волынь" воспринимают в Варшаве и Киеве
В Польше на киноэкраны вышел фильм "Волынь" о резне, учиненной украинскими националистами в 1943 году.
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08.10.2016
8 октября 2016 г.
Рада обеспокоена решением Польши по резне на Волыни
Рада обеспокоена решением Польши по резне на Волыни
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08.09.2016
8 сентября 2016 г.
Польский сейм признал геноцидом Волынскую трагедию
Польский сейм признал геноцидом Волынскую трагедию
В Верховной раде Украины считают, что это решение перечеркнет усилия по примирению народов двух стран.
22.07.2016
22 июля 2016 г.
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