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Фото: Tomasz Gzell/dpa/picture alliance

Волынская резня

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Волынская резня или Волынская трагедия - чудовищный межнациональный политический конфликт.

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Контекст

Украинские националисты во Львове несут эмблемы дивизии СС "Галичина"

КС в Польше вступился за украинских националистов

КС в Польше вступился за украинских националистов

Из закона о Холокосте в Польше могут удалить положение, запрещающее восхвалять преступления украинских националистов.
Политика17 января 2019 г.
Задержание Грегуара Муто сотрудниками СБУ на украинско-польской границе

Дело обвиняемого в терроризме француза: что выяснила СБУ

Дело обвиняемого в терроризме француза: что выяснила СБУ

На Украине начался процесс по делу француза Грегуара Муто, обвиняемого в контрабанде оружия и подготовке терактов.
Политика30 декабря 2016 г.
Besuch des polnischen Präsidenten Komorowski in Polen

Чем рискует Украина в отношениях с Польшей

Чем рискует Украина в отношениях с Польшей

Совместная резолюция Рады и Сейма не решит проблему Волыни, считают эксперты.
Политика26 октября 2016 г.
Кадр из фильма "Волынь"

Как польский фильм "Волынь" воспринимают в Варшаве и Киеве

Как польский фильм "Волынь" воспринимают в Варшаве и Киеве

В Польше на киноэкраны вышел фильм "Волынь" о резне, учиненной украинскими националистами в 1943 году.
Политика8 октября 2016 г.
Besuch des polnischen Präsidenten Komorowski in Polen

Рада обеспокоена решением Польши по резне на Волыни

Рада обеспокоена решением Польши по резне на Волыни

Украинские депутаты призвали польских коллег "не политизировать трагические страницы украинско-польской истории".
8 сентября 2016 г.
Besuch des polnischen Präsidenten Komorowski in Polen

Польский сейм признал геноцидом Волынскую трагедию

Польский сейм признал геноцидом Волынскую трагедию

В Верховной раде Украины считают, что это решение перечеркнет усилия по примирению народов двух стран.
22 июля 2016 г.