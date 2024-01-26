Женщины вместо мужчин. Война изменила рынок труда в Украине

Украинский рынок труда меняется из-за нехватки кадров. Мобилизация, под которую подпадают, в основном, мужчины, приводит к тому, что все больше женщин работают по специальностям, которые традиционно считались мужскими.

Рынок труда в Украине за почти два года полномасштабной войны, начатой Россией, прошел путь от дефицита вакансий до нехватки людей. Среди основных причин дефицита кадров аналитики сайта по трудоустройству Work.ua называют вынужденную миграцию миллионов украинок и украинцев, которые оказались за границей или стали внутренне перемещенными лицами, и мобилизацию, "забравшую" с рынка сотни тысяч людей, подавляющее большинство которых - мужчины.

Но если миграционный кризис, который в министерстве экономики Украины называют крупнейшим со времен Второй мировой войны, сможет преодолеть лишь содействие возвращению украинцев домой, то с влиянием мобилизации некоторые работодатели пытаются бороться уже сейчас. На рынке труда мужчин все чаще заменяют женщины, овладевая и теми профессиями, которые традиционно оставались за мужчинами.

Машинистки, грузчики, водители...

Юридической базы для разделения профессий по гендерному признаку в Украине нет - перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, где запрещается применение женского труда, отменили еще в 2017 году. Но стереотипные представления о профессиях, якобы не подходящих для женщин или мужчин, не исчезли вместе с этим списком, говорит в комментарии DW аналитик и редактор Work.ua Евгения Кузенкова.

"Украинское законодательство запрещает указывать в вакансиях требования к полу кандидата, как и к возрасту, расе и тому подобным признакам. Однако в прошлом работодатели нередко руководствовались стереотипами и выдвигали дискриминационные требования, - отмечает она. - Сегодня же в описании вакансий на традиционно "мужские" профессии работодатели отмечают, что они открыты для кандидатов вне зависимости от гендерной принадлежности". А в отдельных случаях даже указывают, что предпочтение будет отдаваться именно женщинам или кандидатам с инвалидностью, комиссованным или демобилизованным мужчинам, добавляет Кузенкова.

Многие женщины переучиваются на "мужские" специальности. Одна из них - машинист поездов Фото: DW

Тенденцию к тому, что женщины все чаще устраиваются по "мужским" специальностям, фиксируют и в Государственной службе занятости (ГСЗ) Украины. При содействии ГСЗ в 2023 году новые рабочие места нашли 240 тысяч жителей Украины; 158 тысяч из них, или 66 процентов, - женщины.

Среди профессий, по которым они трудоустраивались, фигурируют такие, как машинистка насосных установок, машинистка крана, станочница деревообрабатывающих станков, слесарь по механосборочным работам, машинистка подземных установок, грузчик, водитель, оператор станков с программным управлением, горнячка, слесарь-ремонтник, водитель троллейбуса, сообщили в ГСЗ на запрос DW. И это далеко не полный список.

Бизнес перестраивает рабочие процессы под женщин

Заявки на большинство вакансий в сети автозаправочных комплексов ОККО поступали преимущественно от мужчин, рассказывает DW директор по персоналу компании Евгения Кузьминская. Но за время войны в компании выросла доля женщин, выполняющих традиционно "мужскую" работу, - например, кладовщика распределительных центров, констатирует собеседница DW: "Мы перестроили некоторые производственные процессы, чтобы облегчить работу женщинам на этой должности, усилили распределительные центры вспомогательной техникой и видим, что женщины охотно идут на эту работу".

В то же время Кузьминская подчеркивает, что в ОККО есть некоторые рабочие места, на которые пока нет возможности нанять женщин. К примеру, все водители, которые работают с взрывоопасными грузами в компании, - мужчины. Это объясняется тем, что у женщин практически нет соответствующей квалификации и необходимой категории водительского удостоверения.

Почему компании отдают предпочтение женщинам

После начала в 2022 году полномасштабной войны в Украине отдавать предпочтение женщинам при трудоустройстве на определенные должности начали и в одном из крупнейших агропромышленных холдингов страны Kernel - ведущем в мире и крупнейшем в Украине производителе и экспортере подсолнечного масла. Директор по персоналу компании Наталья Теряхина рассказывает DW, что компания и до 2022 года активно нанимала женщин на должности, которые предусматривали посильные физические нагрузки, однако обычно на подобные вакансии поступало гораздо больше заявок от мужчин.

После февраля 2022 года компания начала активнее привлекать к работе именно женщин - в том числе, и для того, чтобы уменьшить риск потери сотрудников, объясняет Теряхина. "У нас есть бронь, но по законодательству она распространяется на 50 процентов сотрудников. Остальные 50 процентов в любой момент могут получить повестку и уйти на фронт. Закрывать эту вакансию будет сложнее, закрывать ее мужчинами в конкретном регионе - еще сложнее. С точки зрения рисков, сейчас предпочтительнее нанимать женщин - даже на те специальности, которые традиционно считались "мужскими". А учить нужно как женщину, так и мужчину", - рассказала представительница Kernel в разговоре с DW.

Мобилизация мужчин ведет к тому, что предприятия с традиционно "мужскими" профессиями начинают активнее нанимать на работу женщин Фото: Yuriy Dyachyshyn/AFP via Getty Images

Производство на заводах Kernel автоматизированное, закрытого типа и не предусматривает существенной физической нагрузки, которая бы ограничивала женщин. В Kernel разработали и матрицу квалификаций, позволяющую готовить специалистов сразу по нескольким смежным профессиям, чтобы в случае необходимости сотрудники могли заменить друг друга. В ходе этой подготовки большое внимание уделяется именно женщинам. Это объясняется, прежде всего, двумя факторами: во-первых, в настоящее время велик риск потерять специалиста-мужчину, а, кроме того, женщины более стабильны и умеют лучше работать в условиях многозадачности, говорит Теряхина.

Женский опыт в "мужских" профессиях

Анжела Л. работает охранником на одном из элеваторов агрохолдинга Kernel. В разговоре с DW она говорит, что на этой должности она - единственная женщина, все остальные ее коллеги - мужчины, но на рабочие отношения, по словам Анжелы, это не влияет. До этого она работала машинисткой компрессорных установок на урановой шахте, но попала под сокращение.

На охране элеватора женщина работает уже пять месяцев. "Работаю нормально, выполняю все обязанности, - говорит она. - Мы следим за отгрузкой и приемом зерна, охраняем элеватор, делаем обходы, проверяем, все ли в порядке".

Аппаратчица обработки зерна на одном из заводов Kernel Алла В. тоже устроилась на эту работу после начала полномасштабной войны, хотя эти два события она не связывает. Прежде Алла работала транспортировщицей на этом же предприятии, но попала под сокращение, а когда появилась новая вакансия, Алла снова вернулась на завод. Ее задача - контролировать работу оборудования и следить за транспортировкой зерна. По ее словам, никаких проблем с выполнением обязанностей у нее нет. "С этой работой могут справляться и мужчины, и женщины", - говорит Алла в беседе с DW.

Женщины готовы переучиваться

Основная проблема условного разделения на женские и мужские профессии, в частности, рабочие, заключается не столько в невозможности выполнять ту или иную работу, сколько в гендерных стереотипах мужчин и женщин, отмечает Наталья Теряхина. Эта проблема начинается еще на этапе выбора образования или профессии. А в дальнейшем именно отсутствие профильного образования становится основным препятствием в трудоустройстве женщин, если речь идет о "мужских" профессиях, говорит кадровик компании Kernel.

Женщины в Украине активно осваивают "мужские" профессии Фото: wolterfoto/imago images

В то же время в Государственной службе занятости отмечают, что со второго полугодия 2023 года растет число женщин, которые выбирают для обучения традиционно "мужские" профессии. В системе службы занятости действуют центры профессионально-технического образования для подготовки взрослого населения. В 2023 году обучение там прошли 25,2 тысячи женщин. Среди них были и те, которые учились на машинисток котельной, водителей трамвая, троллейбуса, станочниц деревообрабатывающих станков, электросварщиц ручной сварки.

Война создает запрос на новые профессии

О готовности женщин осваивать новые профессии, в том числе, и "мужские", DW рассказывает и координатор Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Украине Анна Цицак. Для женщин, пострадавших от домашнего гендерно обусловленного насилия, находящихся в группе риска или в сложных жизненных обстоятельствах, под эгидой Фонда действует карьерный и бизнес-хаб "ВОНА". С началом полномасштабной российской агрессии в круг клиенток хаба, который оказывает помощь на всех этапах поиска работы или открытия собственного бизнеса, присоединились и пострадавшие от войны - временно перемещенные лица и женщины, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и с низким уровнем дохода.

"Мы анализируем потребности рынка и уровень зарплат, сотрудничаем с местными центрами занятости, а также стараемся помогать в выборе профессии без стереотипов. Женщины, в основном, склонны выбирать профессии в индустрии красоты, а мы объясняем, что для них есть больше вариантов, что нет разделения на мужские или женские специальности", - рассказывает Анна Цицак. После начала полномасштабной войны, по ее словам, вырос спрос на такие профессии, как специалистки по 3D-печати и операторы дронов - отделение хаба "ВОНА" во Львове уже проводит курсы подготовки по этим специальностям.

Во время войны - детали для дронов. После войны - сувениры

Переселенка из Лисичанска Луганской области Марина Т. - одна из тех, кто прошел курсы 3D-печати во Львове. В Лисичанске у нее был свой небольшой бизнес - она продавала товары для праздников, детские игрушки и одежду. Но после российского вторжения все было разрушено, рассказывает она DW. Муж Марины воюет в ВСУ, а она с семьей переехала во Львов, где сумела открыть творческую мастерскую подарков, открыток и сувениров. А потом пошла на курсы обучения 3D-печати, которые предлагал хаб "ВОНА".

По ее словам, первое, о чем подумала, было изготовление деталей для дронов, необходимых украинской армии. "Сейчас все, что лежало на плечах наших мужчин, мы берем на себя", - говорит Марина. Разобраться в технических особенностях деталей было непросто, но Марина справилась. Теперь она хочет купить принтер и заниматься 3D-печатью - изготавливать детали для дронов. А после окончания войны перенастроить принтер и печатать на нем сувениры в собственной мастерской.

Сейчас в хабе "ВОНА" набирают учениц на курс электромонтеров - рынок остро нуждается в этих специалистах. В ближайших планах - курсы водительниц троллейбусов.

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