Женщины-архитекторы: почему им не доверяют?

"Женщинам по-прежнему необходимо обладать огромной уверенностью в себе, чтобы добиться успеха в сфере архитектуры, - с такими словами известный британский архитектор Элисон Брукс обращается к посетителям выставки "Frau Architekt", которая открылась 11 августа 2020 года в Дюссельдорфе. - С рождения нас окружают герои и боги - мужчины".

Брукс - единственный современный британский архитектор (женщина) с такой коллекцией наград: престижная архитектурная премия Стирлинга (RIBA Stirling Prize), медаль Manser и архитектурная премия Стивена Лоуренса. 58-летняя женщина считается ведущим архитектором своего поколения, однако, по ее собственному признанию, она все же страдает от гендерного неравенства, которое характерно и для ее профессии.

Британский архитектор иракского происхождения Заха Хадид, которая в 2004 году стала первой в истории женщиной, удостоившейся Притцкеровской премии, до своей внезапной смерти в 2016 году не уставала повторять, как трудно ей было работать в мужской сфере деятельности - архитектуре. Когда ее упрекнули в том, что проект стадиона в Катаре, где в 2022 году должен пройти чемпионат мира по футболу, напоминает вагину, она в ответ лишь покачала головой, разочарованная таким невежеством. Тот факт, что женщинам все еще приходится отстаивать свои архитектурные идеи, кажется более чем странными, особенно во времена, когда женщины занимают посты руководителей государств или министров обороны.

Британский архитектор иракского происхождения Заха Хадид (1950-2016) оставила незабываемый след в архитектуре

Предубеждения о женщинах в архитектуре

Неужели ничего так и не изменилось? Этим предубеждениям уже более ста лет. Они звучат примерно так: женщины не умеют считать и поэтому не могут распоряжаться бюджетом. Женщины не могут мыслить в трех измерениях. Женщинам не место в строительстве.

Сегодня все не так плохо. На факультеты архитектуры в немецкие вузы поступает больше девушек. Однако то, как складывается их карьера потом, настораживает. Женщине сложно совместить личную жизнь и работу архитектором, поэтому немногим удается применить полученные знания в университете на практике. Это подтверждают и цифры Федеральной палаты архитекторов (Bundesarchitektenkammer): в 2016 году доля женщин-архитекторов в сфере строительства, внештатных сотрудников, составила примерно пятую часть. Среди градостроителей доля женщин - всего девять процентов. Кроме того, женщины в архитектуре зарабатывают в среднем на 20 процентов меньше, чем их коллеги-мужчины.

Женщин в архитектуре остерегались

Задолго до того, как женщины в Германии получили право на образование, звучали опасения по поводу того, к чему это может привести, если доверить им строительство. Но идеи о гендерном равенстве уже прочно засели в умах первых феминисток, и сдаваться они не собирались. Еще до того, как женщины получили избирательное право, в Германии появилась первая женщина-архитектор: Элизабет фон Кнобельсдорф (Elisabeth von Knobelsdorff) была удостоена в 1911 году степени инженера архитектуры в Королевской технической школе в Шарлоттенбурге, сегодня это Берлинский технический университет.

Принцесса Виктория цу Бентхайм и Штайнфурт (Viktoria zu Bentheim und Steinfurt) тоже построила много зданий в поместьях своей семьи. Эмили Винкельман (Emilie Winkelmann) стала в 1907 году первой женщиной, открывшей свое архитектурное бюро в Берлине. Выставка "Женщина - архитектор. 100 лет в архитектуре вместе с женщиной" рассказывает истории женщин-архитекторов, которые, несмотря на все препятствия, вошли в историю немецкого градостроительства.

Женщины в архитектуре до 1945 года

Женщины должны были проявить приверженность своему делу, чтобы сломить множество стереотипов на своем пути. На рубеже веков велась дискуссия о том, в какой одежде женщина-архитектор должна работать? Облачить женщину в халат? Для скульптора-мужчины это было уместно. Брюки? Это скандал! В США к женщинам-архитекторам было более либеральное отношение.

Три первых архитектора в Германии - Эмили Винкельман (Emilie Winkelmann), Тереза ​​Моггер (Therese Mogger) и Элизабет фон Кнобельсдорф (Elisabeth von Knobelsdorff) - лишь позже извлекли выгоду из того, чего добились их коллеги-женщины в США. Следующий удар по судьбе женщин-архитекторов нанес национал-социализм. В "третьем рейхе" строительная сфера находилась под строгим контролем государства. 100 женщин-архитекторов еврейского происхождения стали жертвами Холокоста, в том числе студентка Баухауса Фридл Дикер-Брандейс.

Мужской почерк доминировал и в послевоенные годы

В 1950-х и 1960-х в Западной Германии не было повода для оптимизма. Место женщины было у плиты. В сфере архитектуры они занимались "женскими" проектами - проектированием жилых домов и помещений для молодежи и детей, дизайном интерьеров.

В ГДР некоторым женщинам все же удавалось проектировать общественные здания. Ирис Дуллин-Грунд (Iris Dullin-Grund) привлекла к себе внимание проектом Дома культуры и образования в Нойбранденбурге в 1965 году, а в 1970-х и 1980-х Гертруда Шилле (Gertrud Schille) разработала строительные планы планетариев VEB Carl Zeiss-Jena на экспорт.

История архитектора Ирис Дуллин-Грунд рассказывается на выставке в Дортмунде

В ФРГ были свои выдающиеся женщины-архитекторы. Зигрид Крессман-Чах (Sigrid Kressmann-Zschach) жила и работала в Западном Берлине, строила коммерческие здания.

Архитектор в сознании общества - все еще мужчина

А как обстоят дела сегодня? "Женщинам-архитекторам нужна поддержка женщин, которые уже добились успеха", - сказала как-то Заха Хадид. "Сегодня гораздо больше авторитетных и уважаемых женщин-архитекторов, чем раньше. Но это вовсе не значит, что добиваться успеха им стало легче", - отметила она.

Женщины-владельцы архитектурных бюро - по-прежнему редкость. Стереотипы все еще живы в обществе: архитектор, проектирующий города, - это мужчина со строительной каской на голове.

Выставка "Женщина-архитектор" открыта в Дюссельдорфе до 2 октября 2020 года.

Смотрите также: