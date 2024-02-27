Тяжелые цифры. Как украинцы принимают данные о потерях ВСУ

Подводя 25 февраля итоги двух лет войны с РФ, президент Украины Владимир Зеленский впервые за много месяцев нарушил молчание вокруг темы потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Я не знаю, имею ли я право, - взял он драматическую паузу после вопроса журналиста, и, в конце концов, сказал, - 31 тысяча военных погибла на этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как врет Путин, но каждая эта цифра - большая потеря для нас". Заверив, что в российской армии погибших в шесть раз больше, Зеленский, впрочем, не стал сообщать другие данные о потерях. Общее количество раненых, по его мнению, раскроет противнику ситуацию на поле боя, а информация о пропавших без вести постоянно уточняется.

Объявленные данные сразу стали главной темой для обсуждения в телеэфирах и соцсетях. Одни называли число погибших ошеломляюще большим, другие - успокаивающе низким. Общее количество начали сравнивать с отрывочными данными по отдельным городам, статистикой персонала частных компаний или павшими в конкретных подразделениях. А сопредседательница фракции оппозиционной "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирина Геращенко даже попрекнула верховного главнокомандующего почти в десять раз меньшим количеством погибших военных в 2014-2021 годах. Правда, потом удалила пост и извинилась за неуместное сравнение.

Данные о потерях - не тайна

Бурной дискуссии предшествовал год информационного вакуума, который руководство государства и армии старательно поддерживало вокруг чувствительной темы. "Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных", - не вдаваясь в объяснения, отвечал Зеленский на вопросы журналистов в мае 2023 года.

Впрочем, с юридической точки зрения, данные о потерях армии в Украине никогда не были государственной тайной - по крайней мере, они не входят в соответствующий перечень засекреченных сведений, охраняемых законом. До начала полномасштабного вторжения и даже в первые его дни командование АТО/ООС обнародовало точное количество погибших ежедневно.

В отдельные дни в начале вторжения ВСУ теряли по 100-200 военнослужащих в день. На фото - разбитая российская военная техника в Буче Фото: Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press/picture alliance

Но шокирующие потери первых недель войны угрожали существенно подорвать моральный дух украинского сопротивления, поэтому военно-политическое командование все реже и реже упоминало конкретные цифры. Их обнародование дает противнику дополнительную информацию для оценки ситуации на фронте и может навредить ВСУ, объясняла еще в сентябре 2022 года тогдашняя заместительница министра обороны Анна Маляр.

На тот момент, по ее словам, погибло уже "чуть более 9 тысяч" украинских военнослужащих. В декабре того же года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил о диапазоне в 10-13 тысяч павших. До сих пор это были последние данные, обнародованные представителями власти.

Зато в течение 2023 года украинские потери неоднократно называли в западных СМИ. Так, ссылаясь на утечки документов американской разведки, информагентство Reuters в мае 2023 года писало о 15,5 - 17,5 тысяч погибших и 109-113 тысяч раненых. В августе The New York Times оценивали потери ВСУ в районе 70 тысяч убитыми и 100-120 тысяч ранеными, а в октябре журнал Time писал уже о 100 тысячах погибших. Военные командиры, члены правительства и чиновники из Офиса президента каждый раз опровергали такие оценки.

Страх перед неизвестным

Если, засекречивая потери, руководство государства стремилось уберечь украинцев от депрессии и разочарования, то этой зимой достигло совершенно противоположного результата, считает первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук из оппозиционной фракции "Голос". "Объявление планов полумиллионного призыва и обсуждение противоречивых изменений в мобилизационное законодательство на фоне отсутствия официальных данных о погибших и раненых вызвали панический страх украинцев перед военной службой как перед неизбежной гибелью", - объясняет он DW.

Закрытость статистики потерь заставляет украинцев бояться армии. На фото - похороны погибшего солдата Фото: Alexander Nemenov/Getty Images/AFP

"Когда вы идете по улице и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу цифру меньше 100 тысяч. А наши потери намного меньше", - обосновывал в январе 2024 года необходимость наконец раскрыть данные глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, в состав которого он входит, регулярно заслушивает отчеты командования ВСУ о потерях - впрочем, в закрытом режиме.

"Мы сами не имели права раскрывать, но Генштаб нам называл то же количество погибших, которое объявил и президент", - говорит DW еще один представитель партии "Слуга народа" в комитете Федор Вениславский. То же утверждает и Марьяна Безуглая, которая до сих пор занимает должность заместительницы председателя комитета, несмотря на выход из пропрезидентской фракции. "Это списки, в которых каждый подтвержден", - объясняет она на своей странице в Facebook, где многие ставят под сомнение правдивость объявленных президентом данных.

Такое недоверие - ожидаемый результат информполитики Офиса президента, нацеленной на поддержку мгновенного "позитива" вместо постоянного честного разговора о войне, считает Андрей Осадчук. "В конце концов, 31 тысяча погибших - это большая драма и горе. Но без данных о динамике, вне контекста других показателей армии эти цифры мало о чем расскажут гражданам", - рассуждает депутат.

Что известно из открытых источников

Заместитель директора Национального военно-исторического музея по научной работе Ярослав Тинченко - один из немногих гражданских, кто вот уже почти 10 лет отслеживает как динамику, так и структуру военных потерь. Вместе с командой единомышленников он с 2014 года наполняет "Книгу памяти павших за Украину" - поименный онлайн-перечень погибших и умерших на войне военнослужащих, силовиков и бойцов добровольческих формирований.

Авторы сайта опираются исключительно на открытые данные: опубликованные указы президента о посмертном награждении, некрологи в СМИ и соцсетях, репортажи с похорон, памятные страницы госорганов и тому подобные сообщения. С февраля 2022 года списки павших публикуют с опозданием более чем на год

Стена памяти у Свято-Михайловского монастыря в Киеве создана на основе списков Ярослава Тинченко Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Чтобы опровергнуть сообщения западных СМИ о завышенных, по его мнению, потерях ВСУ, Тинченко в ноябре прошлого года раскрыл актуальные данные: проект поименно установил 24 500 погибших и умерших военных с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Мы не претендуем на то, что сообществом обработаны абсолютно все сообщения о погибших. Но считаем, что установили не менее 70 процентов", - объясняет Тинченко DW. По таким подсчетам, количество смертей в боевых и небоевых условиях на середину ноября должно было бы составлять до 35 тысяч.

Еще один проект, опирающийся на открытые данные, - UALosses - публикует списки павших украинских военных с последнего дня 2023 года. Сейчас на нем поименно и со ссылками на источники перечислены 42 152 павших за период с 24 февраля 2022 по 25 февраля 2024 года. Объявленное президентом Зеленским количество погибших, авторы ресурса, сохраняющие анонимность, назвали ложным. Однако Ярослав Тинченко не видит противоречий в данных.

Дело в том, что 31 тысяча павших, о которых говорит Зеленский - исключительно погибшие в бою и умершие от ранений. Тогда как открытые источники "Книги памяти" и UALosses, такие как некрологи, охватывают еще и случаи небоевых смертей военнослужащих - от болезней, ДТП, самоубийств или даже убийств. Их количество может достигать трети от боевых - то есть около 10 тысяч, в случае с данными президента, утверждает Тинченко, ссылаясь на статистику предыдущих лет. "Поэтому на самом деле и президент, и UALosses имеют в виду примерно то же количество боевых и небоевых смертей - в пределах 40-42 тысяч. Это соответствует и нашим оценкам", - говорит историк.

Путаница в учете потерь

Скрывать данные о потерях на современной войне - бесполезно, считает Тинченко: стороны могут считать павших на поле боя с помощью дронов, утечки в штабах неизбежны, а ежедневные похороны военных в тылу видят не только очевидцы, но и пользователи соцсетей. "При этом любую картину смерти человек обычно воспринимает со значительным преувеличением - будь то количество трупов в морге или новые могилы на кладбище", - поясняет эксперт.

Едва ли не главным аргументом против регулярного обнародования военных потерь он считает сложную систему их учета. Традиционно армейские штабы разделяют потери по двум направлениям: на боевые и небоевые, а также на безвозвратные и временные.

Боевыми безвозвратными потерями считаются убитые на поле боя, умершие от ранений или уволенные из-за них из рядов армии, пленные и умершие в плену. Боевыми временными - раненые, контуженные, отправленные на лечение или в оздоровительный отпуск. К небоевым безвозвратным потерям относятся умершие в результате болезней, несчастных случаев, суицидов, ДТП, неосторожного обращения с оружием и тому подобное.

Впрочем, Минобороны и армейское командование так и не смогло растолковать украинскому обществу разницу в этих показателях. Яркий пример - сводки Генштаба ВСУ, где ежедневно упоминаются общие потери российской армии. Несмотря на то, что эти данные охватывают как павших, так и раненых, пропавших без вести, пленных, украинские СМИ часто подают их исключительно как убитых. Сейчас эта ошибка стала еще одним поводом для сомнения в объявленных Зеленским данных - общее число российских потерь от Генштаба ВСУ (412,4 тысячи) превышает количество погибших украинских военнослужащих в 13 раз, а не в шесть.

Смотрите также: