Украина теряет людей. Как война повлияла на демографию

Полномасштабное вторжение РФ обострило тенденции по падению уровня рождаемости, увеличению смертности и миграции в Украине. Как изменилась демографическая ситуация за два года войны?

Сокращение численности населения наблюдалось в Украине еще до начала полномасштабного вторжения России. Однако война и вызванная ею масштабная миграция обострили и без того тревожные прогнозы ученых. По оценке Института демографии и проблем качества жизни, за два года население Украины (в ее границах 1991 года) сократилось с 42 до 35 миллионов, говорит в разговоре с DW заместитель директора Института Александр Гладун.

По его словам, это примерно сопоставимо с данными об около 6,5 миллиона украинских беженцев за рубежом, приведенными Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев по состоянию на 15 февраля 2024 года. В то же время, по оценке Центра экономической стратегии (ЦЭС), сейчас за границей, включая РФ и Беларусь, находится примерно 4,8 миллиона украинцев. В своих исследованиях ЦЭС пользуется данными Государственной пограничной службы и пограничных служб соседних с Украиной государств относительно пересечений границы.

Для прогнозирования ситуации с демографией в будущем следует учитывать, в частности, дальнейшее снижение уровня рождаемости и увеличение сверхсмертности (разница между естественным уровнем смертности и фактическим количеством смертей на фоне войны. - Ред.), отмечает Александр Гладун.

Рождаемость в Украине упала почти на треть

По данным министерства юстиции, в течение 2023 года в Украине зарегистрировали почти 187,4 тысячи рождений, что на девять процентов меньше, чем за первый год вторжения (206 032 ребенка), и на 31,5 процента меньше, чем в 2021 году (около 273,8 тысячи детей). Такое резкое сокращение Гладун объясняет, в том числе, меньшим количеством включенных в статистику регионов из-за оккупации РФ. По состоянию на начало февраля Украина не контролирует около 26 процентов своей территории, сообщил президент Владимир Зеленский.

Мама с новорожденным младенцем в подвале роддома в Харькове (февраль 2022 года) Фото: Vitaliy Gnidyi/REUTERS

Хотя падение уровня рождаемости в условиях войны является естественным из-за неопределенности ситуации, отмечает Гладун, такая тенденция может привести к тому, что в 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет составит 12-15 процентов по сравнению с 25 процентами, зафиксированными в 1993-м. "А это означает, что с их переходом в репродуктивный возраст в следующем поколении родятся еще меньше детей. Соответственно в следующем - еще меньше", - отмечает демограф.

Минюст: За два года в Украине умерло более миллиона человек

По словам Александра Гладуна, смертность в Украине растет не только за счет гибели людей в результате боевых действий, но и в результате снижения уровня медицинского обслуживания и увеличения уровня летальности из-за сердечно-сосудистых заболеваний под влиянием стресса.

В течение двух военных лет, как следует из статистики Минюста, на подконтрольных Киеву территориях Украины зарегистрировали более миллиона смертей, причем за 2023 год - почти на восемь процентов меньше (496,2 тысячи), чем в 2022-м (541,7 тысячи). Падение абсолютного числа умерших Гладун связывает с уменьшением количества регионов, охваченных активными боевыми действиями, а следовательно - с вероятным снижением количества пострадавших среди гражданского населения.

На кладбище вблизи Мариуполя хоронят погибших. Февраль 2024 года Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

По состоянию на начало февраля 2024 года, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине верифицировала 10 378 погибших с начала вторжения мирных жителей по всей Украине. В то же время в миссии признают, что реальные цифры жертв значительно выше, поскольку из-за оккупации до сих пор неизвестно количество погибших в Мариуполе и других городах, где сообщалось о высоких потерях среди мирного населения.

Включает ли общая статистика смертности погибших военных, неизвестно - Украина засекретила эти данные на период военного положения. Впрочем, как предполагает Гладун, поскольку статистика отражает количество выданных за год документов о смерти, она должна охватывать и погибших военных. "Иначе без выдачи акта о смерти у близких погибших возникал бы ряд юридических коллизий, в частности с получением компенсации и вступлением в наследство", - говорит он.

Сколько украинцев живет на оккупированных РФ территориях?

Граждане Украины, которые остаются на оккупированных территориях, погибают на войне и в рядах армии РФ, ведь в случае приобретения гражданства РФ они подлежат призыву, отмечает Гладун. Точное количество украинцев, оказавшихся в оккупации, где гражданство РФ оформляют в "автоматическом" режиме и под принуждением, неизвестно.

На запрос DW по этому поводу в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на момент выхода материала не ответили. В то же время в российском министерстве внутренних дел в сентябре 2023 года утверждали, что с момента упрощения процедуры получения гражданства РФ в 2019 году паспорта получили более трех миллионов жителей неподконтрольных Киеву территорий Украины. Причем якобы более чем 2,2 миллиона документов было выдано с момента незаконной аннексии РФ частей Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей в октябре 2022 года. Проверить эти данные в условиях войны невозможно.

Из почти 6,5 миллиона украинских беженцев за рубежом, по данным УВКБ ООН, около 1,2 миллиона находится на территории РФ. "Это очень большое число и влияние этого значительное. Так же, как и 19,5 тысяч депортированных наших детей и перевоспитание их в российском духе. Что делает оккупант? Выдавливает мирное население из регионов, убивает, часть депортирует на свою территорию, а тех, кто остается, активно ассимилирует", - говорит демограф.

Чем дольше длится война - тем меньше беженцев вернутся

Не добавляют оптимизма и прогнозы относительно вероятности возвращения украинских беженцев из-за рубежа. Доля тех, кто планирует вернуться, со временем уменьшается, говорит старший экономист ЦЭС Дарья Михайлишина, сравнивая данные опросов, проведенных весной 2023 года и в декабре 2023-го - январе 2024 года в странах пребывания беженцев из Украины (кроме РФ и Беларуси). Если в прошлом году 63 процента респондентов подтверждали свои планы вернуться, то сейчас только 26 процентов из них имеют точные намерения относительно этого, продолжает Михайлишина. Еще столько же заявили, что "скорее вернутся", добавляет она. В целом, по предварительным подсчетам, из-за границы могут не вернуться от 1,4 миллиона до 2,3 миллиона украинцев - без учета РФ и Беларуси, отмечает эксперт.

Украинские беженцы в Котбусе, приехавшие в Германию в эвакуационных поездах Фото: Frank Hammerschmidt/ZB/dpa/picture alliance

О снижении доли тех, кто планирует возвращение, 21 февраля этого года отчиталось также УВКБ ООН, опираясь на данные последнего исследования, согласно которому 65 процентов опрошенных украинских беженцев "все еще выражают желание однажды вернуться домой".

Главным стимулом к возвращению по-прежнему остается безопасность, констатирует Михайлишина. Среди других факторов опрошенные украинцы назвали, в частности, более высокий уровень жизни в Украине, достойно оплачиваемую работу, окончание действия временной защиты и восстановление инфраструктуры в родном регионе.

По мнению Александра Гладуна, не менее важной будет послевоенная политика государств, принимающих беженцев из Украины. "В современной Европе демографическая ситуация также не очень хорошая, поэтому они заинтересованы в украинцах. И, скорее всего, в большинстве стран будет политика, направленная на то, чтобы их оставить, учитывая нынешние активные действия по их адаптации", - считает Гладун. К тому же после войны демограф прогнозирует встречные миграционные потоки - то есть, часть мужчин выедет к своим семьям за границу. Он убежден: чтобы не проиграть борьбу за свое население и сохраниться как нация, Украина уже сейчас должна осуществлять активную политику социального, гуманитарного и экономического развития.

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