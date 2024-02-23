Украинские беженцы в Германии. Нужно ли им идти работать?

Более миллиона украинцев бежали в Германию от войны. Лишь немногие из них нашли работу. Дело в том, что украинские беженцы могут жить и без работы, получая пособие от государства, или есть другие причины?

Для премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer) все предельно ясно. "Если мы говорим, что Германия - страна мигрантов, то именно украинцев, например, легче всего можноинтегрировать на рынок труда.Но только 20 процентов из них работают, потому что им это не нужно", - заявил политик оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в середине февраля.

Подобные голоса слышны и из других партий. По словам социал-демократа, члена ландрата Нордхаузена в Тюрингии Маттиаса Йендрике (Matthias Jendricke), для украинцев в Германии создали "слишком комфортные условия". "А лежать на диване уютнее, чем посещать курсы немецкого языка", - заявил политик в интервью одной из немецких газет.

5,5 млрд евро на пособия для украинских беженцев

Беженцы из Украины имеют в Германии право на получение так называемых "денег для граждан" (Bürgergeld) - государственного пособия для людей, у которых нет работы. Одинокие люди получают 563 евро в месяц. Семейные пары - по 506 евро на человека.

"Спасибо за помощь, Германия" - акция украинских беженцев в Мюнхене Фото: Sachelle Babbar/ZUMA/picture alliance

Родители также получают пособие на детей - от 357 до 471 евро в месяц на ребенка, в зависимости от его возраста. Кроме того, государство покрывает расходы на медицинскую страховку, оплату жилья и частично коммунальных услуг, выделяет деньги на покупку мебели для дома и школьных принадлежностей, оплачивает языковые курсы. По оценке федерального министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), в бюджете на 2024 год только на пособия для украинцев в Германии будет выделено от 5,5 до 6 млрд евро.

Что с помощью украинцам в других странах Европы?

По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в середине февраля 2024 года в Европе было зарегистрировано около шести миллионов беженцев из Украины, спасающихся от войны. Больше всего их было в Германии (1,13 миллиона), за ней следуют Польша (956 000), Чехия (381 000), Великобритания (253 000), Испания (192 000), Италия (168 000) и Нидерланды (149 000).

Польша выплачивает помощь только в течение первых трех месяцев, после чего беженцы из Украины в основном предоставлены сами себе. В Чехии через пять месяцев они получают сумму, эквивалентную 130 евро в месяц. В Великобритании государственная помощь еще меньше.

В Польше и Чехии работают около двух третей украинских беженцев, в Великобритании - более половины. В Германии - лишь каждый пятый. Эти цифры содержатся в исследовании, подготовленном социологом Дитрихом Тренхардтом (Dietrich Thränhardt) для Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) в ноябре 2023 года. Однако ученый Мюнстерского университета пришел к выводу, что это не связано с выплатой государственных пособий беженцам. Потому что в Дании работает больше украинских беженцев, чем в Германии, - 78 процентов, также в Швеции и Нидерландах (более 50 %). И в этих странах также долговременно выплачиваются государственные пособия.

Исследование показывает, что особенно много беженцев трудоустроены в странах, где существует легкий доступ к рынку труда. В Польше, Чехии, Дании, Нидерландах и Ирландии действуют простые цифровые процедуры, которые позволяют решить все правовые и социальные вопросы одним заявлением. В Нидерландах для скорейшего поиска работы задействованы агентства временного трудоустройства. В Италии и Словакии украинские врачи и медсестры легко находят работу.

Германия, Австрия и Швейцария, то есть немецкоязычные страны, ориентируются на систему предоставления убежища и приняли множество ограничений и серьезных барьеров для устройства на работу. Существуют сложные процедуры проверки и признания профессиональной квалификации, ученых степеней и дипломов. Соответствующие ведомства перегружены. Все это требует времени.

Что мешает трудоустройству в Германии

В Германии большое значение придается изучению языка. Это объясняется тем, что хорошее знание немецкого языка важно для получения высококвалифицированной работы. Многие украинские беженцы хорошо образованы, почти у каждого второго - высшее образование. Они обладают профессиональными знаниями и могли бы уменьшить потребность Германии в квалифицированной рабочей силе.

Между тем, по словам социолога Тренхардта, в странах с высоким уровнем трудовой интеграции большинство беженцев работают в низкооплачиваемых секторах. "Ни в одной европейской стране еще не удалось плодотворно использовать хорошее образование украинцев. В основном они трудятся на низкооплачиваемых работах, в гостиницах и ресторанах, в сфере бытовых услуг, в сельском хозяйстве", отметил он. В Нидерландах и Польше также зафиксированы случаи их сексуальной и криминальной эксплуатации, мошенничества и занижения оплаты труда.

Каждый седьмой украинский беженец не заканчивает языковые курсы Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

По данным Федерального агентства по трудоустройству, в январе 2024 года на интеграционных и языковых курсах зарегистрировались около 124 тыс. украинцев. Три четверти из них, как ожидается, закончат обучение в ближайшие шесть месяцев. Исходя из этого, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) осенью 2023 года прогнозировала, что ситуация с трудоустройством украинских беженцев в Германии в обозримом будущем улучшится. Однако отчет Федеральной счетной палаты показывает, что около половины всех украинцев, начавших обучение на языковых курсах, не смогли в итоге сдать экзамены. Согласно отчету, каждый седьмой бросает курсы.

В будущем немецкому языку можно будет обучиться и во время работы. Это часть программы немецкого правительства под названием Job Turbo, которая была запущена в ответ на низкий уровень занятости среди украинцев. Ее уже тестируют в заинтересованных компаниях. Первые регулярные курсы планируется начать в конце марта 2024 года.

Проблема с уходом за детьми

Если сравнивать Германию с другими европейскими странами, то здесь есть еще одна проблема, которая мешает, особенно женщинам, найти работу. В детских садах по всей стране не хватает около 350 тыс. мест. В некоторых федеральных землях даже спустя два года после начала войны в Украине не все дети и подростки из семей украинских беженцев получили место в школе, несмотря на то, что все дети в Германии обязаны учиться. 65 процентов взрослых беженцев - женщины, многие из которых добрались до Германии в одиночку. Вместе с ними в страну въехали примерно 350 тыс. несовершеннолетних.

Без решения вопроса об уходе за детьми, они не могут устроиться на работу. Другие не могут работать, поскольку ухаживают за престарелыми родственниками. Если добавить к этому тех, кто посещает языковые курсы, то остается не так много тех, кто мог бы работать. В январе 2024 года на учете в Федеральном агентстве занятости состояло 519 тыс. трудоспособных украинцев, но только 206 тыс. из них считались безработными. Работали в конце 2023 года около 214 тыс. беженцев.

В своем исследовании социолог Дитрих Тренхардт считает, что уровень трудовой активности украинцев в Германии на сегодняшний день "вызывает беспокойство". И не только потому, что не задействована потенциальная рабочая сила. Оплачиваемая работа является важным ключом к интеграции. "Если бы они нашли место на рынке труда, у них был бы выбор между тем, чтобыостаться или вернуться. Без этого они могут оказаться в нестабильной ситуации или станут массово просить убежища", - отметил социолог.

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