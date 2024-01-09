Вероятно, это ошибка: Мерц о выплатах украинским беженцам

Глава крупнейшей оппозиционной партии в немецком бундестаге - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц (Friedrich Merz) критикует выплату так называемых "денег для граждан" (Bürgergeld) украинским беженцам и выступает за то, чтобы как можно больше украинцев, бежавших от войны и получивших временное убежище в Германии, было трудоустроено, что, по его мнению, поможет снизить финансовую нагрузку на бюджет государства. Об этом Мерц заявил 8 января 2024 года во время новогоднего приема в Немецкой торгово-промышленной палате (IHK) в Дюссельдорфе. "В то время, как в ФРГ работают всего 20 процентов (данные за первую половину 2023 года) украинских беженцев, в Нидерландах этот показатель составляет 60 процентов, а в Польше 90 процентов", - привел данные статистики глава ХДС. По его мнению, это демонстрирует все изъяны существующей в Германии системы предоставления социальной помощи и необходимость ее улучшения.

"Вероятно, это была ошибка"

"Деньги для граждан", полагает Мерц, обеспечивают украинским беженцам большую финансовую поддержку от государства, чем всем другим соискателям убежища в Германии, в частности, из Сирии, Турции, Афганистана и других стран. "Вероятно, это была ошибка - то, что мы два года назад, сразу после начала кризиса с украинскими беженцами, приняли решение на уровне федеральных и земельных властей, чтобы украинские беженцы практически сразу же начали получать выплаты Bürgergeld, а не пособия для просителей убежища", - цитируют Мерца немецкие СМИ. Политик считает, что сейчас государство должно дать украинским беженцам четкий сигнал: "Мы хотим, чтобы вы как можно быстрее пошли работать".

Приглашение украинским беженцам на рынок труда Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Мерц подчеркнул, что в Германии радушно приняли более миллиона украинских беженцев. "У них есть право на то, чтобы мы предоставили им убежище, чтобы они здесь обрели родину - пусть и на то время, пока они захотят оставаться здесь или вынуждены будут оставаться здесь. Одновременно с этим и Германия имеет право знать, кто из находящихся здесь украинских беженцев может быть незамедлительно интегрирован в рынок труда", - сказал христианский демократ Фридрих Мерц.

За что ранее извинялся Мерц

Одно из высказываний политика в отношении украинских беженцев вызвало бурю возмущения еще в сентябре 2022 года. "Мы в настоящий момент стали свидетелями социального туризма этих беженцев: они едут в Германию, обратно в Украину, опять в Германию, затем обратно в Украину", - заявил тогда политик в Bild TV.

Позже он извинился за эти слова. "Если мой выбор слов сочли ранящим и оскорбительным для кого-либо, то я всячески прошу за это прощение, - написал он в Twitter. - Я сожалею об употреблении слов "социальный туризм". Это было неподходящее описание отдельных случаев наблюдающейся проблемы". Мерц пояснил, что его слова были направлены на то, чтобы подчеркнуть исключительно недостатки в системе регистрации беженцев. "Я далек от того, чтобы критиковать беженцев из Украины, которые выдерживают удары судьбы", - заявил политик.

Какую помощь получают украинские беженцы в Германии

Однако глава ХДС - не единственный, кто критиковал решение правительства о предоставлении украинским беженцам пособия, которое, по мнению политиков, лишает их стимула искать работу. На это указывали и другие депутаты преимущественно из оппозиционных партий. А в конце года и правящая в Германии "светофорная" коалиция приняла ряд изменений в этой связи, направленных на ускоренную интеграцию украинских беженцев и их трудоустройство.

Сейчас ФРГ оказывает весьма щедрую поддержку украинским беженцам. Так, решением немецкого правительства они были приравнены ко всем прочим жителям Германии, имеющими право на Bürgergeld. Размер этого пособия был увеличен и с 2024 года составляет 563 евро для взрослого человека, живущего в отдельном домохозяйстве. В домохозяйстве из двух взрослых пособие "бюргергельд" составляет 506 евро на человека, к тому же в семьях с детьми до 7 лет детям полагаются впредь 357 евро, подросткам до 14 лет - 390 евро, а несовершеннолетним до 18 лет - 471 евро. Плюс государство оплачивает украинским беженцам жилье, коммунальные услуги и языковые курсы.

Кроме того, получатели Bürgergeld, к которым относятся и украинские беженцы, - такие же клиенты больничных касс, как и все остальные застрахованные, то есть имеют бесплатный доступ ко всем видам медицинских услуг. Только взносы по медицинскому страхованию за них платит государство. Для сравнения: просители убежища могут претендовать только на самое необходимое медицинское обслуживание. А взрослому одинокому соискателю убежища не из Украины полагается 410 евро плюс "уместное" жилье, которым может быть и койка в общежитии.

Почему возникла дискуссия о выплатах украинским беженцам

По данным немецких властей, Bürgergeld получают примерно 700 тысяч украинцев в Германии, в том числе около 480 тысяч - в трудоспособном возрасте. Сейчас Германия среди стран ЕС лидирует по числу украинцев, получивших здесь временное убежище: по официальной статистике на конец прошлого года, их в ФРГ 1 млн 116 тысяч человек. Впрочем, точное число неизвестно, поскольку украинцы могут свободно передвигаться по шенгенскому пространству. В отличие от беженцев из всех других стран, гражданам Украины, согласно специально принятому на этот счет решению Евросоюза, не требуется ходатайствовать в Германии об убежище. Они получают его автоматически. Это правило действует во всех странах ЕС. Но не во всех странах ЕС приняты единые стандарты социальной поддержки украинских беженцев.

В Германии дискуссия о выплате пособий украинским беженцам возникла после того, как в конце 2023 года в бюджете образовалась дыра в 60 млрд евро из-за решения Конституционного суда ФРГ о том, что перераспределение невостребованных кредитных средств из фонда для борьбы с пандемией ковида на другие цели противоречит Основному закону. В коалиционном правительстве Олафа Шольца (Olaf Scholz) шли острые споры о том, где изыскать требуемую сумму, чтобы свести в бюджете концы с концами. Самая большая статья расходов в нем - на социальные нужды. На 2024 год запланировано 171,7 млрд евро, что в три с лишним раза больше, чем на оборону (51,8 млрд евро).

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