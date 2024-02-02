Программа занятости для украинцев в ФРГ пока безуспешна

За три месяца после введения программа по занятости беженцев из Украины в Германии не принесла ощутимых результатов. В настоящее время в ФРГ работает 170 000 из 840 тысяч украинцев трудоспособного возраста.

Программа Job-Turbo, призванная ускорить интеграцию украинских беженцев на рынке труда в Германии, через три месяца после ее введения не привела к ощутимым успехам. Об этом сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на Федеральное агентство по труду (ВА) в пятницу, 2 февраля.

Доля украинок, которые в январе нынешнего года нашли работу (1,2%), оказалась даже ниже прошлогодних 1,7 процента. Среди украинских беженцев мужского пола этот месячный показатель тоже сократился с 3,4% в январе 2023-го до 2,4% в январе нынешнего года. Такие данные приводятся в отчете ВА о занятости беженцев в Германии.

Причиной такой ситуации уполномоченный в ВА по реализации программы Даниэль Терценбах (Daniel Terzenbach) назвал неблагоприятную конъюнктуру, которая осложняет трудоустройство. По его словам, в январе безработица в целом выросла на 200 тысяч человек в годовом выражении. Поэтому можно считать позитивным сигналом тот факт, что безработица не растет значительно в самой слабой группе на рынке труда, к которой относятся и беженцы, не владеющие свободно немецким языком, отметил Терценбах.

В Германии находится 840 тысяч украинцев трудоспособного возраста

По его данным, женщины составляют 68 процентов всех живущих в Германии беженцев из Украины. "Каждая третья из них - с детьми, организовать присмотр за которыми очень трудно. Поэтому интеграция женщин на рынке труда проходит намного труднее, чем у мужчин", - утверждает представитель Федерального агентства по труду.

В настоящее время в Германии находится 2,4 миллиона беженцев трудоспособного возраста, из них примерно 840 тысяч – из Украины, сообщил Терценбах. В целом 750 тысяч беженцев трудоустроены с пакетом социального страхования, в том числе 170 тысяч украинцев.

Программа Job-Turbo должна помочь найти работу тем беженцам, которые еще не заняты на рынке труда, отмечает представитель ВА. В случае с украинцами речь идет о примерно полумиллионе человек. Еще примерно 600 тысяч человек - беженцы из еще восьми стран.

Смотрите также: