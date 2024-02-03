Беженцы вернутся в Украину? Заинтересован ли в этом ЕС

Несмотря на то, что война продолжается, в Украине уже сейчас говорят о том, как мотивировать украинских беженцев вернуться из ЕС на родину. DW спросила экспертов, заинтересован ли в этом сам Евросоюз?

После широкомасштабного вторжения России в Украину около 4 миллионов украинцев нашли убежище в странах ЕС. Чтобы быстро принять у себя большое количество беженцев, 27 стран-членов Евросоюза в марте 2022 года в экстренном порядке решили применить Директиву о временной защите, которую приняли еще в 2001 году, но запустили в действие впервые.

Статус о временной защите предоставляет гражданам Украины фактически немедленный доступ к системе социальной защиты, жилья, рынка труда, образования и медицинских услуг в стране ЕС, которая приняла их у себя. Однако в марте 2025 года срок действия Директивы о временной защите истекает. В Киеве и Брюсселе уже начали задумываться над тем, какие возможности после 2025 года нужно предложить украинцам, проживающим на территории стран-членов ЕС. Однако у Евросоюза и Украины разные интересы и позиции на этот счет.

Украина хочет вернуть беженцев уже сейчас

Киев заинтересован в том, чтобы как можно больше украинских граждан поскорее вернулись домой, что будет способствовать восстановлению страны. Причем не только после завершения войны, но уже сейчас, когда продолжаются боевые действия. Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко даже предложил странам ЕС прекратить выплачивать украинским беженцам социальную помощь, чтобы таким образом заставить их вернуться домой. Немецкий телеканал ARD спросил об этом самого президента Украины Владимира Зеленского, чтобы узнать его позицию. "Лучше было бы, чтобы Германия помогала украинцам, отдавая деньги в бюджет Украины, а потом уже Украина перераспределяла эти деньги в зависимости от того, где находится человек", - отметил Зеленский в интервью телеканалу.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе Фото: Denis Balibouse/REUTERS

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время своего последнего визита в Брюссель сообщила, что между Украиной и ЕС продолжаются дискуссии о перспективах возвращения украинцев на родину. "Это очень сложный вопрос к обсуждению. Однозначно не является прямой позицией Украины то, что украинцы должны возвращаться назад и поэтому им должна сокращаться какая-то помощь - абсолютно нет", - сказала Стефанишина.

Дискуссии - по меньшей мере неформальные - о возможных альтернативах статуса временной защиты для украинских беженцев продолжаются и внутри отдельных стран-членов ЕС, и на уровне всего Евросоюза. Во время неформального заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоялось в конце января, госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур отметила, что война в Украине "еще далека от завершения", но "хорошие политики должны быть готовы к будущему". "Даже если мы не знаем, какой будет ситуация в марте 2025 года, мы должны готовиться к разным сценариям - в интересах наших друзей в Украине и в интересах выехавших из Украины людей", - сказала де Мур.

Для экономики ЕС выгодно, чтобы беженцы остались?

Согласно данным исследования, проведенного Агентством ООН по делам беженцев, среди взрослых беженцев из Украины 86 процентов составляли женщины, из них 84 процента - трудоспособного возраста. Результаты опроса Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), обнародованные в октябре 2023 года, показали, что среди более четырех тысяч опрошенных украинских беженцев "более двух пятых имели степень магистра или его эквивалент, одна пятая - степень бакалавра, четыре процента - научные степени".

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Вит Новотный отмечает, что украинские беженцы в ЕС имеют более высокую профессиональную квалификацию и образование, чем местное население, а учитывая культурные особенности, они лучше и быстрее ассимилируются, чем другие группы беженцев. "В сочетании с растущим кадровым голодом в ЕС заинтересованность европейских стран удержать здесь украинских работников очевидна", - сказал Новотный в комментарии DW.

Высокая квалификация беженцев из Украины - подарок для экономики ЕС Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

ЕС только выиграет, если украинцы останутся, убежден и Жолт Дарваш, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel, специализирующийся на экономических вопросах. "Украинские беженцы, а это преимущественно женщины и дети, имеют хорошие шансы постепенно интегрироваться в европейский рынок труда, потому что этот процесс уже начался. Их дети уже ходят в школы европейских стран, многие из них начнут приобретать здесь разные профессии. Поэтому, с точки зрения перспектив европейской экономики, будет очень положительно, если эти беженцы останутся", - говорит эксперт.

"В ЕС понимают: Украина хочет вернуть своих людей после войны"

С другой стороны, желание украинских властей вернуть своих граждан домой вполне понятно - учитывая негативные демографические тенденции в Украине, которые наблюдались еще до начала полномасштабной войны, говорит Жолт Дарваш. В первую очередь, речь идет о сокращении количества людей трудоспособного возраста. "И если после большого шока, вызванного войной, несколько миллионов украинцев не вернутся в страну, это будет настоящим бедствием для Украины", - отметил эксперт.

В ЕС отдают отчет в том, что стабильная и благополучная послевоенная Украина, которая начинает переговоры о вступлении в блок, - в интересах самого Евросоюза, убежден Вит Новотный из Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса. "Поэтому желание удержать рабочую силу уравновешивается пониманием среди политиков ЕС того, что, когда война закончится, Украина захочет восстановиться, а для этого ей нужно будет вернуть своих людей", - говорит он. Впрочем, "какой из этих двух импульсов окажется сильнее", по мнению эксперта, предсказать сложно.

Евросоюз: разные страны - разные интересы

Усложняет прогнозы и тот факт, что власти в разных странах-членах ЕС могут иметь разные интересы и позиции относительно беженцев из Украины. И хотя общие дискуссии по этому вопросу между разными странами продолжаются, непонятно, найдут ли они общее решение, замечает Новотный. "Поэтому мы или будем иметь политику ЕС относительно того, какой правовой статус предоставить украинским беженцам, или 27 разных национальных способов легализации их пребывания", - прогнозирует эксперт.

"Германия, спасибо за помощь" - надпись на плакате, который держит участница митинга солидарности с Украиной Фото: Sachelle Babbar/ZUMA/picture alliance

По всей вероятности, при принятии решения относительно украинских беженцев после завершения действия Директивы о временной защите определяющим фактором для властей отдельных стран будут успехи украинцев в интеграции, предполагает Жолт Дарваш из аналитического центра Bruegel. Прежде всего, речь идет о том, удастся ли людям к тому моменту найти стабильную работу. "Если с этим проблем не будет, тогда, я думаю, появится большой соблазн позволить этим людям остаться в стране", - говорит аналитик, отмечая, что в этом случае "беженцы, нуждающиеся в социальной поддержке, скорее всего, продолжат ее получать".

"Нам всем нужна сильная и преуспевающая Украина"

К принятию решения и разработке соответствующих мер по поводу будущего украинских беженцев должны присоединиться и институты ЕС, и его страны-члены, считает литовская евродепутат Раса Юкнявичене. "Я рада, что Киев также является активной частью диалога. Это щекотливый вопрос, и нам нужно найти хороший баланс между разными потребностями и целями", - сказала политика в разговоре с DW.

По ее мнению, все стороны этой дискуссии заинтересованы в том, чтобы украинцы имели возможность поддерживать связи с Украиной, способствовать ее экономике и восстановлению. "Нам всем нужна сильная и преуспевающая Украина", - подчеркнула Юкнявичене.

В то же время, она напомнила, что свобода передвижения является одним из главных принципов ЕС. "И поскольку Украина становится все ближе к ЕС, нашей задачей будет разработать механизм, который будет уважать выбор отдельных украинцев, способствуя при этом вкладу в процветание и восстановление Украины", - сказала евродепутат.

Смотрите также: