Более 300 тысяч украинских беженцев покинули Германию

В Германию после начала военного нападения России на Украину приехали почти 1,143 млн украинцев, из них почти 350 тысяч - несовершеннолетние. Из украинцев трудоспособного возраста в ФРГ трудоустроен 21 процент.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину по середину февраля 2024 года в Германию приехали почти 1,143 млн украинских беженцев, из них 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние. Почти половина из них проживают в трех крупнейших федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге, сообщает в среду, 21 февраля, агентство AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев.

Около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны, спустя два года в ней больше не живут. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину и сколько переехали в другие страны. Кроме того, сообщается, что в школах Германии обучаются почти 219 тысяч детей и подростков из Украины.

Трудоустроены лишь пятая часть украинцев

Согласно данным Федерального агентства занятости в Нюрнберге за ноябрь 2023 года, из примерно 716 тысяч прибывших в Германию украинцев трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) трудоустроен 21 процент. В соседних с ФРГ странах - Дании и Нидерландах - этот показатель значительно выше, отмечает AFP. Более 70 процентов украинцев в Германии, опрошенных в 2022 году, имели высшее образование, указала представитель федерального министерства по труду.

Программа по трудоустройству беженцев JobTurbo, вступившая в силу с начала 2024 года, пока не принесла заметных результатов, но общие показатели безработицы в Германии по итогам января снизились в годовом отношении. По словам уполномоченного по данной программе Даниэля Терценбаха (Daniel Terzenbach), только в январе интеграционный курс посещали 124 тысячи украинцев, три четверти из них завершат его в ближайшие полгода.

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