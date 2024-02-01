Украинские беженцы в Германии. Отдадут ли их деньги Киеву?

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что деньгами немецких налогоплательщиков, которые тратятся на содержание украинских беженцев в Германии, должно распоряжаться правительство в Киеве. "Лучше было бы, чтобы Германия помогала украинцам, отдавая деньги в бюджет Украины, а уже потом Украина перераспределяла эти деньги, в зависимости от того, где находится человек", - отметил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, обнародованном в воскресенье, 28 января. Зеленский критикует то, что помощь украинским беженцам остается за границей, притом, что беженцы, мол, еще и вывозят из Украины свои сбережения, что обескровливает экономику воюющей страны. Кроме того, утверждает украинский президент, некоторые украинцы "одновременно получают помощь и в Германии, и в Украине".

Речь идет о немалых деньгах

В федеральном бюджете Германии на 2024 год только на выплаты по обеспечению прожиточного минимума для трудоспособных лиц из числа украинских беженцев предусмотрено от 5,5 до 6 миллиардов евро. Речь идет о так называемых "деньгах для граждан" (Bürgergeld) - это 563 евро в месяц на каждого взрослого, стоящего на учете на бирже труда (Jobcenter). В Германии на данный момент к этой категории относятся около 700 тысяч украинских беженцевиз общей сложности около 1,1 миллиона человек. Остальные - дети и люди пенсионного возраста. Им помощь выплачивается из других источников, включая местные бюджеты.

По данным Федерального агентства по труду, в Германии работают около 20 процентов украинских беженцев. Остальные получают социальные выплаты. Кроме денег на прожиточный минимум, из федерального бюджета покрываются и расходы на жилье, включая коммунальные платежи. Согласно опросу, проведенному среди украинских беженцев в ФРГ в середине 2023 года, около 80 процентов из них не живут в лагерях для беженцев, а снимают жилье. Исходя из цифр, заложенных в федеральный бюджет, в пересчете на одного человека годовые расходы государства только лишь на "бюргергельд" и на оплату жилья для трудоспособных украинцев составляют 750-850 евро в месяц. Соцвыплаты пенсионерам и пособия на детей, а также затраты на медицинское страхование и оплату интеграционных курсов, в эту сумму не входят и оплачиваются отдельно.

Выплаты - только в Германии

Независимо от вопроса о том, как на практике можно осуществлять, например, оплату жилья в Германии через украинские социальные службы, реализации идеи Владимира Зеленского помешает и немецкое законодательство, констатировала в беседе с DW Маргрет Беве (Margret Böwe) из социального общественного объединения VdK Deutschland. Это самая большая в Германии ассоциация, отстаивающая право граждан на социальную защиту (Sozialverband). "Эта помощь выплачивается только в Германии. Даже немцы, живущие за границей, не получают эту помощь", - говорит Беве. По ее словам, идея украинского президента в корне противоречит принципам социальной защиты в Германии: социальные службы на местах не только осуществляют гарантированные выплаты, но и оценивают индивидуальные потребности заявителей, которые не ограничиваются стандартным для всех прожиточным минимумом. Это, например, также помощь на подготовку детей к школе или на покупку мебели.

Владимир Зеленский Фото: PIC ONE/picture alliance

Немецкого эксперта удивило, что Владимир Зеленский сфокусировал внимание на том, что отчасти украинцы одновременно получают выплаты и в Украине, и в Германии, тем самым мотивируя свою просьбу отдать деньги беженцев в распоряжение Киева. "Если украинцы подают заявку на получение "денег для граждан" или социальную помощь для пожилых людей, от них требуют предоставить данные о пенсии или других выплатах в Украине. Эти выплаты из Украины высчитываются из помощи в Германии", - отмечает Маргрет Беве. При этом если денег, которые получают из Украины находящиеся в Германии беженцы, им не хватает до прожиточного минимума, то Германия им доплачивает.

В пресс-службе Федерального агентства по труду в ответ на запрос DW, отправленный еще до заявлений Зеленского, сообщили, что в целом не располагают информацией о систематических злоупотреблениях со стороны украинцев. Таким образом, в ведомстве опровергли единичные заявления, которые еще в прошлом году звучали от немецких политиков, что украинцы, мол, регистрируются как беженцы и получают выплаты в разных странах. При этом, относительно нарушений, имеющих место среди украинцев, в Федеральном агентстве труда отметили, что "не все украинки и украинцы осознают, что они должны сообщать службе занятости (Jobcenter - отвечает и за соцвыплаты), когда они едут на время домой и когда возвращаются".

Миллиарды в Украине, миллиарды беженцам

В целом, поддержка украинцев в условиях российской агрессии - непростой финансовый вызов для Германии. По подсчетам Кильского института мировой экономики, Берлин за два года войны взял на себя финансовые обязательства на помощь Украине в общей сложности на 21 миллиард евро - не считая 5,5-6 миллиардов евро в год, которые тратятся на социальные выплаты для украинских беженцев. При этом на выплаты беженцам тратится в разы больше, чем, например, на гуманитарную помощь оставшимся в Украине (2,4 миллиарда евро за два года). Наибольший объем помощи идет на военные нужды - около 17 миллиардов евро за два года. Помимо прямой помощи из немецкого федерального бюджета, Германия также является главным донором бюджета ЕС, откуда Украина, по данным Кабмина, за 2023 год получила в пересчете 19,5 миллиарда долларов США.

"Систематических злоупотреблений нет", заявили DW в Федеральном агентстве по труду Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

В целом финансовая помощь западных доноров прямым ассигнованием в госбюджет в 2023 году составила около 80 процентов расходов Украины на социальное обеспечение граждан, таких как пенсии и выплаты переселенцам.

С деньгами будет сложнее?

Никто не берется прогнозировать, как долго будет продолжаться развязанная Россией война. Впрочем, общественные настроения в Германии относительно масштабной финансовой поддержки для Украины постепенно ухудшаются. Согласно обнародованным в начале января результатам опроса ARD DeutschlandTrend, 41 процент немцев считает, что Германия выделяет Украине слишком много финансовой помощи. Хотя большинство немцев все еще полагают, что финпомощь Украине адекватна (40 процентов) или даже недостаточна (12 процентов). И все же количество скептиков сейчас на 21 процент больше, чем в апреле 2022 года.

Маргрет Беве считает такие изменения общественных настроений предсказуемыми, в частности, и в вопросе помощи украинским беженцам. "Некоторые говорят: как может так быть - они только приехали, а мы им сразу и за квартиру платим, и за отопление? И это в то время, когда немцы очень чувствуют на своем кошельке рост арендной платы и стоимости энергоносителей. Следствием этого может быть снижение чувства солидарности", - объясняет эксперт из VdK Deutschland.

В последние месяцы все больше политиков как из провластных, так и оппозиционных партий говорят о том, что расходы на соцпомощь украинским беженцам становятся обузой для бюджета и что больше украинцев должны как можно быстрее выходить на работу и отказываться от государственных денег. К тому же, неопределенность относительно военной поддержки Украины со стороны главного донора - США - повышает риск резкого роста расходов для Германии.

"Людям нужна перспектива"

Несмотря на желание Киева получать больше западных средств и политическое давление сократить расходы на украинских беженцев, Маргрет Беве считает сохранение нынешних выплат безальтернативным. Эксперт подчеркивает, что украинцам нужно дать время выучить язык и получить необходимую дополнительную профессиональную квалификацию, чтобы интегрироваться на рынке труда Германии в соответствии с их уровнем образования. "Людям нужна перспектива. Нельзя годами держать их в подвешенном состоянии. Это лишь удручает и не дает ничего хорошего", - заключает Беве.

Согласно исследованию Федерального института демоскопии (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung), обнародованном летом прошлого года, почти половина украинских беженцев в Германии - 44 процента - хотят остаться в Германии навсегда, чем и когда бы ни закончилась война.

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