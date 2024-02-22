Карточки вместо налички для беженцев. Как это работает в ФРГ

В Германии вводится система платежных карт для беженцев. Большую часть пособия они будут получать на карту, с которой нельзя снимать наличку. Кое-где уже действуют новые правила. Репортаж DW.

В начале декабря маленький городок Грайц в федеральной земле Тюрингия одним из первых в Германии ввел платежные карты для беженцев. Это вызвало много споров, поскольку не все считают правильным и справедливым то, что соискатели убежища в Германии окажутся лишены наличных денег. Однако представительница Христианско-демократического союза (ХДС) Мартина Швайнсбург (Martina Schweinsburg), член местного ландрата, считает введение таких платежных карт успешным шагом, который, по ее словам, помог маленькому городу на востоке Германии снять напряжение в обществе.

"Карточки помогли снять напряжение в обществе"

Она называет примеры, которые, по ее мнению, привели к тому, что в обществе возникла напряженная ситуация: "Если они (беженцы. - Ред.) покупают в магазине продукты на сумму 20 евро и на кассе достают пачку денег, из которой вытаскивают купюру в 100 евро, это производит странное впечатление, - говорит Швайнсбург в интервью DW. - Я хочу, чтобы у нас здесь был мир".

Мартина Швайнсбург считает введение платежных карточек для беженцев успешным шагом для ее города Грайца Фото: Ben Knight/DW

Если это действительно так, то это демонстрирует побочный эффект системы социальных выплат в Германии. Что касается введения платежных карт для беженцев, то первоначальная идея заключалась в том, чтобы препятствовать им переводить полученные пособия своим семьям, оставшимся на родине, или платить эти деньги тем, кто нелегально доставляет в страну мигрантов.

В этом году в той или иной форме платежные карты будут введены во всех федеральных землях Германии. Гамбург - первая земля, которая сообщила о том, что уже выдает беженцам карты вместо наличных денег. Другие земли, среди них и Бавария, также стремятся ускорить их введение. Сейчас ведется дискуссия о различных вариантах платежных карт для беженцев.

Как работает платежная карта? Пример Грайца

В Грайце действует простая модель: соискателям убежища большая часть ежемесячного пособия выплачивается на специальную карту с чипом. Оставшиеся деньги они получают наличными - на человека около 100 Euro.

В Грайце живут 730 соискателей убежища. В настоящий момент около 200 из них уже получают выплаты на карточку, к марту так будет и со всеми остальными. Платежные карточки можно использовать во всех магазинах, которые принимают оплату кредитными картами Mastercard. Но пока речь идет только о магазинах в Грайце и его окрестностях. При этом такие платежные карты нельзя использовать для заказов в интернете. Кроме того, они хороши для больших супермаркетов, но не для маленьких продуктовых магазинов.

Грайц, как и вся Германия, не особенно любит кредитные карты. В кафе, точках быстрого питания и много где еще в основном оплата производится только наличными. Ни в одном из магазинов, которые посетил корреспондент DW в центре Грайца, где продают товары из Азии или Ближнего Востока, не принималась оплата картой. Владелец одного из магазинов, рассказал DW, что из-за введения платежных карточек сейчас будет устанавливать прибор для оплаты картой. "Для меня это плохо, - говорит Ибрагим (имя изменено). - Я продаю много арабских продуктов. Я заметил, что теперь некоторые люди покупают только самые необходимые товары, такие как хлеб. Людей это не радует".

Теперь все магазины должны приобрести прибор для оплаты картой. Маленький магазинчик в Грайце Фото: Ben Knight/DW

Мартина Швайнсбург подчеркивает, что она только один раз слышала критику по поводу карточек: "Одна женщина жаловалась, что она больше не может оплачивать свои кредиты. Тогда мои сотрудники очень четко сказали ей, что деньги, которые платит государство, предназначены для того, чтобы покупать самое необходимое в Германии, а не оплачивать кредиты на родине. Она промолчала и все поняла".

Недовольные беженцы возвращаются на родину

Вообще-то цель введения платежных карт в том, чтобы ограничить миграцию - хотя об этом редко говорят вслух. Но уже есть знаки, указывающие на то, что введение платежных карт сразу же принесло определенный эффект. По словам Швайнсбург, 15 человек, это три семьи "из бывшей Югославии" отказались от карточек и сразу же покинули Германию. "Но если они уезжают, то не говорят почему. Поэтому для статистики нельзя подтвердить то, что люди уехали из-за введения платежных карт", - говорит Швайнсбург.

Хотя новая система связана для соискателей убежища с определенными неудобствами, некоторые волонтеры, помогающие беженцам, считают это правильным шагом. В одном из комиссионных магазинов, который посещают беженцы, чтобы приобрести одежду, они в беседе с DW назвали систему платежных карт "дискриминационной". При этом волонтеры говорят и о ее преимуществах. По их словам, было установлено, что после введения платежных карт семьи беженцев стали разумнее обращаться с деньгами.

Представитель Левой партии Хольгер Штайнигер (Holger Steiniger) из городской администрации Грайца одобряет новую систему, хотя его партия на национальном уровне выступает против введения платежных карт. "Но, с моей точки зрения, преимуществ больше, - говорит он в разговоре с DW. - Вы посмотрите, какие настроения у населения."

То, что местный политик называет "настроениями", имеет прямое отношение к результатам выборов. На последних выборах в бундестаг в 2021 году 29 процентов жителей Грайца проголосовали за правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), а социал- демократы из СДПГ, набрав 22 процента голосов, заняли лишь второе место .

Волонтеры в комиссионном магазине. Критики говорят, что платежные карты дискриминируют беженцев Фото: Ben Knight/DW

"Благодаря введению таких платежных карточек я могу опровергнуть многие неверные сведения и фейки", - говорит Штайнигер. - Люди могут оплачивать покупки, но они не могут снимать наличные деньги. У них нет возможности платить каким-то нелегальным перевозчикам. Этот последний пункт для нас очень важен". Особенно в беседе с местными жителями, которые убеждены в том, что беженцы отправляют деньги за границу - хотя тому нет доказательств - этот аргумент очень важен, говорит Штайнигер. По его мнению, для местных чиновников эта система решает много бюрократических проблем и определенные проблемы с безопасностью. До настоящего момента вся сумма наличных денег для выплаты пособий должна была быть в распоряжении местных властей к началу месяца.

Единственное, что критикует Штайнигер, - то, что такие карты действуют пока только в Грайце и окрестности. Поэтому соискатели убежища ограничены в передвижении. "Мы рады, что была снята обязанность проживать только в одном месте, но после введения карточек это снова ведет к прежнему запрету, - говорит политик. - В округе Грайц не самые лучшие возможности совершать покупки. И это, конечно, проблематично".

"Беженцы боятся сказать, что им не нравятся новые правила"

Но далеко не все так восторженно относятся к введению платежных карточек. Петер Люкман (Peter Lückmann), председатель организации помощи беженцам Aufandhalt в соседнем городе Гера говорит, что соискатели убежища, которым он помогает, недовольны новыми правилами, но они не решаются об этом сказать. "Мы не найдем ни одного человека среди них, кто решится на критику, - говорит Люкман в беседе с DW. - Они боятся, что станет известно о том, кто высказывается критично. И тогда у чиновников появится повод еще больше усложнить им жизнь".

Люкман рассказывает, что слышал от беженцев о том, что платежная карта может использоваться не везде, поскольку она фактически является кредитной картой. И если в магазинах предлагают оплачивать покупки картой, это еще не означает, что их можно оплачивать кредитной картой. "Если бы карта была такой, как обычная банковская карта, которой можно было бы платить в кафе или парикмахерской, это была бы одна история, тогда это можно было бы попробовать", - говорит Люкман.

Самой большой проблемой является то, что существует причина, почему беженцы отправляют деньги за границу. Многие люди, которых консультировал Люкман, действительно отправляют деньги домой, "чтобы их семьи могли там выживать".

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