Опрос: У немцев снижается готовность помогать Украине

Большинство немцев опасаются агрессии РФ против других стран в случае победы над Украиной. Однако готовность помогать Киеву снижается.

Большинство немцев отчетливо осознают опасность последствий победы Россиив войне против Украины, в то же время готовность оказывать поддержку Киеву снижается. Таковы обнародованные в четверг, 8 февраля, газетой Tagesspiegel данные исследования "Мюнхенский индекс безопасности 2024" (Munich Security Index 2024), проведенного к открывающейся на предстоящей неделе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Так, 56 опрошенных видят риск агрессии РФ против других стран в случае победы над Украиной. 48 процентов респондентов разделают мнение о том, что Европа будет в безопасности лишь в том случае, если Россия проиграет войну.

В то же время, как следует из индекса, в настоящее время лишь каждый четвертый немец (25 процентов) согласен увеличить прием беженцев из Украины. В мае 2022 года такую готовность еще выражали 46 процентов респондентов. 32 процента немцев выступают против увеличения приема украинских беженцев.

Военная помощь Киеву

Аналогично отношение немцев и к расширению военной помощи Киеву: большинство опрошенных выступает против увеличенияпоставок тяжелых вооружений Украине. Результаты исследования также показали, что все меньше немцев хотят усиления санкций против России, снижается и готовность респондентов к расширению гуманитарной помощи.

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