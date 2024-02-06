НАТО нужно готовиться к войне с РФ? Запад меняет стратегию

Военные стран НАТО опасаются угрозы войны со стороны России и призывают политиков увеличить инвестиции в оборону и вооружения. Как повлияет эта новая стратегия на помощь Украине?

НАТО нужно готовиться к возможному конфликту с Россией. Такое мнение одновременно высказали в начале года сразу несколько высокопоставленных военных в странах-членах Североатлантического альянса. "Мы должны осознавать, что мирная жизнь не является чем-то само собой разумеющимся", - предупредил, в частности, нидерландский адмирал, председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции по итогам проходившего 17-18 января заседания начальников генеральных штабов стран-членов альянса и Швеции.

Военный представитель Украины при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан и глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр во время заседания Совета НАТО - Украина в январе 2024 года Фото: NATO/IMS

В свою очередь главнокомандующий ВС Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен заявил в конце января, что стране следует увеличить расходы на оборону. "Еще есть период времени в два-три года, когда мы должны инвестировать еще больше в надежную оборону Норвегии", - подчеркнул он.

Ранее, 8 января, главнокомандующий вооруженными силами Швеции, которая пока не стала полноправным членом НАТО, генерал Микаэль Бюден назвал сложившуюся ситуацию "серьезной" и призвал своих соотечественников и политиков "быть психологически готовыми (к возможному конфликту. - Ред.)" и "перейти от слов и понимания к действиям".

Военные призывают сменить стратегию

Наблюдатели расценивают эти заявления военных как призыв к политикам в Европе сменить стратегию в отношении России. "Надежды на быстрое прекращение войны в Украине с помощью западных поставок оружия, с одной стороны, и санкций против российской военной экономики - с другой, не оправдались", - констатирует в интервью DW немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге (Nico Lange).

Военных и аналитиков беспокоит, прежде всего, нехватка боеприпасов и современной военной техники, а также состояние производственных мощностей в Европе. И в данном случае возможности военного сдерживания НАТО тесно связаны с поставками военной помощи Украине.

В прошлом году ЕС обещал поставить Киеву миллион боеприпасов к марту 2024 года. Этот план провалился. По словам эксперта по Украине и России, аналитика Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Нико Ланге, правительство Германии, например, слишком поздно предоставило производителям гарантии закупок. "Это делают сейчас, спустя два года, - указывает Ланге. - При этом потребность в новых боеприпасах высока не только в Украине, но и на пустующих складах стран НАТО".

Инвестиции в дроны, боевые самолеты, боеприпасы

По мнению Ланге, в худшем случае у НАТО есть всего пять лет, чтобы вооружиться в достаточной степени для сдерживания России и успешного предотвращения возможного нападения на территорию альянса. Ранее, в конце 2023 года, аргументы в пользу именно такой оценки изложил в своем анализе глава Центра безопасности и обороны при Германском обществе внешней политики (DGAP) Кристиан Мёллинг (Christian Mölling).

В свою очередь Густав Грессель (Gustav Gressel) из аналитического центра ECFR (European Council on Foreign Relations, Европейский совет по международным отношениям) полагает: "Запад, и европейцы в частности, должны пересмотреть свои финансовые предписания и обеспечить себе преимущества в масштабах, чтобы радикально увеличить производство беспилотников, боеприпасов, боевых бронированных машин и многого другого".

Густав Грессель Фото: DW

С точки зрения Гресселя, стратегия снабжения Украины преимущественно устаревшими вооружениями советского производства со складов стран Восточной и Центральной Европы исчерпала себя. "Больше просто ничего не осталось. Необходимо массово наращивать оборонное производство - как для Украины, так и для стран НАТО в Европе", - уверен он.

Возможное отступление Украины с освобожденных территорий

ВСУ уступают ВС России в артиллерийском бою. Этот факт оказался в центре внимания военных и аналитиков во время второй военной зимы. Россия, судя по всему, может пополнять свои артиллерийские запасы за счет Северной Кореи, в то время как Украине приходится ежедневно ограничивать число доступных к использованию снарядов.

Как указывает Майкл Кофман из американского Центра военно-морского анализа (CNA) в своем последнем подкасте из серии War on the Rocks, в настоящий момент соотношение выпущенных артиллерийских снарядов у Украины и России составляет один к пяти. Есть и более пессимистичные оценки, где фигурирует показатель один к десяти.

Кофман допускает, что украинцам придется отступить от города Авдеевка на восточном фронте. Существует также угроза крупного российского наступления у Купянска на севере, считает он. Как сказал в недавнем радиоинтервью эксперт DGAP Кристиан Мёллинг, сейчас становится все более очевидным, что колебания Запада в вопросе поставок Киеву боеприпасов и военного снаряжения в течение последних двух лет приводят к тому, что Украине приходится отступать с уже освобожденных ею территорий.

Нико Ланге Фото: DW

Однако Нико Ланге фиксирует изменение стратегии Запада в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, намеченной на середину февраля. Эти изменения обусловлены текущей военной ситуацией в Украине, а также анализом западных военных экспертов, которые учитывают потребности в вооружении собственных ВС.

Важную роль играет "долгосрочное структурированное развитие потенциала украинских вооруженных сил, которым мы сейчас занимаемся", пояснил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг (Christian Freuding) в недавнем интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Приоритет: поставки высокотехнологичного вооружения

Украинские вооруженные силы сообщают об успехах в борьбе с превосходящими их ВС РФ за счет прицельных авиаударов по российским радиолокационным станциям, базам и маршрутам снабжения в Крыму и на юге Украины. В начале февраля главком ВСУ Валерий Залужный подчеркнул в беседе с телеканалом CNN, что "беспилотные системы - такие как дроны, - а также другие современные виды оружия представляют собой лучший способ для Украины избежать втягивания в окопную войну, где у нее нет преимущества". Это значит, что для полусотни стран - союзниц Украины во главе с США приоритетом должна стать именно поставка Киеву высокотехнологичного оружия.

Украинские военные готовят дрон к запуску Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

С начала февраля США поставляют украинской армии высокоточные бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB производства Boeing-Saab с радиусом действия 150 километров. Это означает, что основной маршрут снабжения российской армии на прибрежной полосе между Крымом и южным украинским городом Мариуполем сейчас находится в зоне досягаемости украинцев. Нико Ланге подтвердил это DW, ссылаясь на источники в сфере безопасности.

Киев более года надеялся получить высокоточное оружие. "В данный момент происходит несколько вещей, которые идут в правильном направлении (с точки зрения Украины. - Ред.)", - говорит Ланге в интервью DW. Дойдут ли изменения в стратегии, продвигаемые западными и украинскими военными, также до политиков в Европе, которые должны будут, в конечном счете, на годы обеспечить финансирование поставок вооружений в Украину и повышение производственных мощностей европейской оборонной индустрии, пока не совсем ясно, резюмирует Ланге.

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