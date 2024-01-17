Глава Военного комитета НАТО: Исход войны решит судьбу мира

Россия воюет против Украины не из-за реальной угрозы для своей безопасности, считает глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. По его словам, то, чего боится Москва, "мощнее, чем любое оружие".

Североатлантический альянс будет поддерживать Украину каждый день ее оборонительной войны против России, заверил председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр, открывая его заседание в Брюсселе в среду, 17 января. "Потому что исход этой войны определит судьбу мира", - подчеркнул он.

Как полагает Бауэр, война России против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой для безопасности РФ, которая исходила бы от Украины или НАТО. "Эта война связана с тем, что Россия боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на Земле: демократии. Если люди в Украине могут иметь демократические права, то люди в России вскоре тоже захотят их иметь", - считает глава Военного комитета НАТО.

При этом, по его мнению, украинский народ и украинская армия защищают демократию так, как мир еще не видел. "Во тьме войны они - маяк света, который показывает всему миру, что значит бороться за то, во что веришь", - сказал Бауэр.

Защита свободы и демократии

Он отметил, что и НАТО защищает не только физическую безопасность миллиарда жителей стран - участниц альянса, но и их свободу, и демократию. "Тектонические плиты силы сдвигаются, и в результате нам предстоит самый опасный путь за последние десятилетия", - предупредил председатель Военного комитета альянса.

Чтобы укрепить коллективную оборону стран НАТО и поддержать Украину в ее борьбе за существование, необходим подход всего общества, считает Бауэр. "Нам нужно, чтобы государственные и частные структуры изменили свое мышление, перейдя от эпохи, когда все было запланировано, предсказуемо, контролируемо, к эпохе, когда все может произойти в любой момент, когда нужно ожидать неожиданного", - подытожил он.

Именно трансформацию НАТО в сфере ведения войны обсуждает 17 января Военный комитет альянса. В конце дня пройдет первая встреча Совета НАТО-Украина в формате глав генеральных штабов.

Смотрите также: