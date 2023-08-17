Эксперт: НАТО должна обеспечить суходоство по Черному морю

По мнению военного эксперта Густава Гресселя, блокируя черноморское побережье Украины, Россия пытается расширить границы того, что может делать, выходя за рамки международного права. Интервью DW.

После выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия регулярно атакует элеваторы и погрузочно-разгрузочную инфраструктуру украинских портов. Украина отвечает ударами по кораблям Черноморского флота и российским танкерам. Прокомментировать рост напряженности на Черном море DW попросила военного эксперта из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густава Гресселя.

DW: Как вы расцениваете соотношение сил, сложившееся сегодня на Черном море?

Густав Грессель: У России есть мощный военно-морской флот. У Украины - только силы береговой обороны. Россия использует это преимущество и свою способность контролировать морское пространство вдали от береговой линии Украины, чтобы попытаться осуществить ее блокаду.

Это стратегия экономического отсечения. Москва пытается разрушить те виды экономической деятельности, которые все еще приносят доход Киеву. Это и производство электроэнергии, а теперь и сельхозпродукции, в частности зерна и кукурузы. Вот чего они пытаются добиться.

- Украина объявила акватории шести российских портов на Черном море - Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани - находящимися под военной угрозой. Что это означает?

- Это, в общем-то, обычное правило. Если вы ведете войну на море против другой страны и собираетесь заминировать ее территориальные воды или использовать другие средства, например неограниченную подводную войну, то вы объявляете ее воды зоной военных действий. Это уже было в истории. Помните объявление зонами военных действий германских и британских территориальных вод во время Первой мировой войны?

Густав Грессель Фото: DW

В принципе, это та же самая процедура. Россия так поступила с украинским побережьем, и это является частью обоснования проводимой ею блокады. А в качестве ответного шага Украина сделала это в отношении российского побережья. Во-первых, следует вспомнить, что до войны 40 процентов российского экспорта нефти шло через Новороссийск, порт на Черном море с крупным нефтеэкспортным терминалом. Сейчас, когда трубопроводный экспорт из РФ в Европу застопорился, эта доля, вероятно, увеличилась.

Во-вторых, большинство этих танкеров, которые направляются в Новороссийск, на самом деле были застрахованы западными страховыми компаниями нелегально (с точки зрения законодательства стран Запада. - Ред.), потому что этот порт находится под санкциями. Но компании это не сильно волновало, потому что им было выгодно покупать дешевую российскую нефть. И они в течение полутора лет ходили туда беспрепятственно.

Теперь, конечно, если это зона боевых действий и если украинские морские дроны наносят удары по этим портовым сооружениям, то риск того, что ваши суда будут действительно повреждены, возрастает. И, следовательно, вопрос страхования и транспортировки российской нефти снова становится проблемой для этих компаний. И Украина надеется, что таким образом будет подорван экспорт российский нефти. Ради этого и было сделано соответствующее заявление.

- Какие действия, на ваш взгляд, может в этих условиях предпринять НАТО?

- Проблема в том, что Россия пытается постоянно расширять границы того, что она может делать, выходя за рамки принятого в международном праве и того, что другие страны готовы принять. Поэтому страны НАТО должны настаивать на праве свободного судоходства, на безопасности своего морского сообщения. Причем делать это не только на бумаге и дипломатическими демаршами, но и обеспечивать это военными средствами. Тем самым показывая России, что мы способны и готовы добиваться этого.

К сожалению, для НАТО ситуация выглядит довольно непросто. Румыния и Болгария из-за слабых военно-морских сил в принципе не имеют средств для отстаивания интересов в Черном море. Турция ведет свою собственную игру, пытаясь использовать свой контроль над средиземноморскими проливами против американцев, чтобы добиться дальнейших уступок. Вашингтон же, в свою очередь, очень не хочет входить в Черное море военным путем, по сути, тайно или негласно признавая, что Черное море - это водоем России.

Таким образом, с одной стороны, мы имеем недостаток воли, с другой - недостаток ресурсов у стран, которые имеют желание это сделать. И в этом заключается проблема.

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