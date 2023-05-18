Импорт нефти из России в Индию: оплата только в рупиях?

Индия оплачивает нефть из РФ рупиями, которые российские экспортеры не могут использовать из-за санкций Запада. Это сильно осложняет торговлю между двумя странами, поскольку им трудно найти альтернативную валюту.

Индия в 2022 году стала одним из крупнейших в мире покупателей российской нефти, после того как санкции Запада, введенные за агрессию против Украины, вынудили Москву предлагать углеводородное сырье с большими скидками.

Фактически, Россия в апреле 2023 года стала главным поставщиком сырой нефти в Индию, причем российские поставки превысили поставки из Ирака и Саудовской Аравии вместе взятых. До начала войны против Украины в феврале 2022 года Индия покупала у России очень мало нефти.

Поскольку санкции отрезали основные российские банки от большей части западных платежных систем, поиск способов оплаты российской нефти стал сложной задачей. В течение последнего года индийские импортеры оплачивали российскую нефть и другие товары из РФ в основном в индийских рупиях. Из-за валютных ограничений российские компании-экспортеры столкнулись с трудностями при репатриации валютной выручки в Россию.

Проблема на сотни миллиардов рупий

Покупка больших объемов российской нефти по сниженным ценам увеличила и без того значительный дефицит торгового баланса Индии с Россией. За первые 11 месяцев 2022-23 финансового года импорт из России, по данным министерства торговли и промышленности Индии, составил почти 41,5 млрд долларов (38 млрд евро), а экспорт в РФ - всего 2,8 млрд долларов (2,59 млрд евро).

В результате российские нефтяные компании и банки получили миллиарды рупий на свои индийские банковские счета - гору наличности, которую они с трудом могут использовать. "Я не думаю, что такая ситуация может длиться долго", - заявил DW Нандан Унникришнан, эксперт по России в аналитическом центре Observer Research Foundation (ORF) в Нью-Дели. По его словам, если обе стороны не смогут решить эту проблему, она повлияет на закупки Индией не только нефти, но и остальных товаров и сырья в России.

За нефть из России Индия платит в рупиях Фото: Satyajit Shaw/DW

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по этому вопросу на встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в индийском штате Гоа в начале мая. "Нам нужно использовать эти деньги. Но для этого рупии нужно перевести в другую валюту, и это сейчас обсуждается", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Россия - основной поставщик оружия в Индию

Неопределенность в отношении механизмов оплаты также негативно сказалась на импорте в Индию российского оружия, сообщает Bloomberg. Нью-Дели и Москву связывают давние отношения в области безопасности. Индия является крупным покупателем российского оружия, хотя в последние годы она пытается диверсифицировать свои источники военной техники, все чаще обращаясь к таким странам, как США и Франция.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), из 18,3 млрд долларов, которые Индия с 2017 года потратила на оружие, 8,5 млрд пришлось на долю России. Обе стороны также ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле.

Правительство Индии до сих пор воздерживалось от прямой критики войны России против Украины. Нью-Дели несколько раз воздерживался при голосовании в ООН по резолюциям против Москвы. Однако Индия призвала к мирному разрешению конфликта путем диалога. Между тем расширение российско-индийских торговых связей вызывает обеспокоенность в западных столицах, поскольку там опасаются, что это подрывает жесткий режим санкций, действующих в отношении России.

Юань и дирхам вряд ли помогут решить проблему

Помимо индийской рупии, дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов и китайский юань рассматриваются как потенциальные варианты для преодоления проблем в торговле между Индией и Россией.

"Россия хочет иметь валюту, которую она могла бы использовать для покупки товаров, необходимых ее экономике... вопрос в определении этой валюты", - сказал Унникришнан. "Россияне с удовольствием будут использовать юань", - подчеркнул он. В 2022 году российско-китайский товарооборот достиг рекордного уровня в 190 миллиардов долларов.

При этом индийский эксперт отмечает, что Нью-Дели не очень хотел бы разрешить торговые расчеты в юанях, учитывая напряженные отношения между Индией и Китаем из-за их пограничных споров. В марте агентство Reuters со ссылкой на индийских чиновников сообщило, что правительство Индии попросило банки и предприятия избегать использования юаня для оплаты российского импорта.

С другой стороны, использование дирхамов ОАЭ для оплаты российского импорта Индии, по мнению экспертов, также не может быть долгосрочным решением проблемы из-за чувствительности этой валюты к западным санкциям.

Унникришнан подчеркнул, что Индия и Россия могут найти альтернативные решения, например, продуктивно инвестировать рупии в совместные предприятия, которые производят товары, полезные для России или могут быть экспортированы в другие регионы мира. По его словам, существует множество способов использования этих денег, и обе стороны просто должны проявить политическую волю.

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