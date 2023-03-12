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Российская нефтяная платформа в Астраханской областиФото: Dmitry Dadonkin/TASS/Sipa USA/IMAGO
КонфликтыИндия

Индия решила не нарушать ценовой потолок на российскую нефть

Ольга Лебедева
53 мин. назад

По данным Bloomberg, правительство Индии выпустило распоряжение для банков и трейдеров о необходимости соблюдения западных санкций против России.

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По данным Bloomberg, власти Индии предпримут меры для соблюдения санкций Запада против России за ее войну в Украине, в том числе, так называемый ценовой потолок на российскую нефть. Правительство в Нью-Дели попросило руководство банков и трейдеров придерживаться действующего ценового предела на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель, сообщает агентство в воскресенье, 12 марта, со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией и попросивших об анонимности, поскольку данный вопрос не является публичным.

По словам одного из них, Индия провела детальные дискуссии на данную тему с США и другими странами "большой семерки" на полях недавней встречи G20. Стороны остались довольными результатами этих обсуждений, указывается далее.

Индия усилила импорт нефти из РФ

В последние месяцы зависимая от импорта нефти Индия импортировала удешевленную российскую нефть, что стало ключевым инструментом борьбы с инфляцией на рынке энергоресурсов правительства Нарендры Моди. При этом еще чуть более года назад Индия практически не покупала нефть в РФ. В настоящее время южно-азиатский рынок стал для России ключевым, что вытеснило других поставщиков, отмечает далее Bloomberg.

С 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенный Евросоюзом, странами "Большой семерки" (G7), и Австралией. С 5 февраля также вступило в силу ограничение цен на нефтепродукты из России - на уровне 45 и 100 долларов за баррель в зависимости от типа сырья.

Агентство Bloomberg со ссылкой на исследование группы ученых ранее сообщало, что после введения потолка цен на российскую нефть она стоила в среднем около 74 долларов за баррель, что примерно на четверть выше порогового значения в 60 долларов за баррель. Эти результаты "будут с тревогой встречены правительствами, утверждающими, что меры по прекращению доступа Кремляк нефтедолларам увенчались большим успехом", комментирует агентство результаты исследования. 

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