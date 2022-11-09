РФ не убедила Индию отказаться от доллара для оплаты нефти

С начала войны экспорт российской нефти в Индию многократно вырос, но платить в рублях Нью-Дели не хочет. А Москва не готова получать рупии. В итоге сделки продолжаются в долларах США.

Индия отказывается перейти на другую валюту для оплаты российской нефти, сделки по-прежнему заключаются в долларах США, что не слишком выгодно для обеих сторон. Об этом сообщила в среду, 8 ноября, газета The Economic Times , ссылаясь на индийских чиновников и бизнесменов.

После начала полномасштабной военной агрессии России против Украины экспорт российской нефти в Индию существенно увеличился. В октябре туда продавали примерно 900 тысяч баррелей топлива в сутки. Москва летом безуспешно пыталась убедить партнеров использовать рубли, затем предложила заменить доллар на евро или дирхам ОАЭ.

В Нью-Дели в ответ выдвинули идею оплаты в рупиях, не желая укреплять зарубежные валюты, но российская сторона не согласилась. "Ни банки, ни поставщики не хотят переходить на платежи в рупиях. Наш экспорт в Россию слишком мал по сравнению с импортом. У поставщиков останется слишком много рупий, и они не вполне понимают, что с ними делать", - цитирует The Economic Times индийского нефтяника. Кредиторы в Индии тоже холодно восприняли переход на расчеты в рупиях, опасаясь усиления контроля со стороны США: российская нефть находится под санкциями.

Помимо перехода на рубль, рупию, евро или дирхам, в России думали о пополнении резервов других дружественных валют, например китайского юаня, отмечает деловое издание The Moscow Times . Но сейчас средств на это в бюджете недостаточно, а закупка валюты Центральным банком рискует ускорить инфляцию, и обсуждения отложили до 2024 года.

"План торговли в обход доллара завис в воздухе, и индийские импортеры нефти вынуждены скрывать закупки в России, опасаясь санкций и запрета на страхование танкеров, вступающего в силу с декабря", - заключает издание.

Смотрите также: