Нефть из РФ перекачивают на танкеры у Сеуты. Испания против

Мадрид обратился в Международную морскую организацию с просьбой пресечь опасные для экологии операции с нефтью из РФ, производимые у берегов Испании. Испания не хочет быть хабом для российской нефти.

В начале апреля 2023 года правительство Испании обратилось в Международную морскую организацию (ИМО) ООН за поддержкой своего требования положить конец опасной практике перекачки с танкера на танкер российской нефти, имеющей место у испанских берегов. Мадрид хочет, чтобы эта организация, объединяющая 174 государства, ''разделила его озабоченность по поводу возможных последствий для экологии подобных действий'', именуемых ship to ship (STS), и ''приняла бы соответствующую резолюцию''. В обращении отмечается, что в последние месяцы воды у города Сеута, без согласия Мадрида, фактически стали хабом для российской нефти с постоянным присутствием там десятков танкеров.

Перевалочный пунк у Сеуты - попытка обойти санкции

Как сообщили DW в генеральной дирекции торгового флота испанского министерства транспорта, перевалочный пунк российской нефти возник в Гибралтарском проливе - примерно в 15 морских милях от Сеуты - испанского эксклава в Северной Африке. Его появление связывается с попытками обойти санкции Евросоюза в отношении России, наложенные за вторжение РФ в Украину: Москва переориентировала свой нефтяной экспорт с Европы на Китай и Индию.

Пресс-служба торгового флота пояснила, что нефть направляется к Сеуте из Финского залива - от терминалов Приморска и Усть-Луги - на танкерах типа Aframax, вместимостью до 120 000 тонн. У Сеуты эти суда, как правило, плавающие под флагом Панамы или Либерии, перекачивают доставленную нефть на супертанкеры VLCC (Very Large Crude Carrier), способные перевозить до 320 000 тонн. После загрузки последние направляются в Азию, огибая африканский континент, а Aframax возвращаются к балтийским берегам.

Опасные операции

''Операции ship to ship являются крайне опасными, поскольку малейший технический сбой на судне или шторм могут привести к разливу нефти и экологической катастрофе'', - рассказал DW независимый эксперт, бывший капитан испанского торгового флота Рауль Барреда. Он пояснил, что STS запрещены в территориальных водах Испании, простирающихся на 12 морских миль от ее побережья. Однако, они разрешены в международных водах и в так называемых ''прилегающих зонах'' протяженностью до 24 миль от побережья того или иного государства. В подобной зоне, у Сеуты, и перегружается российская нефть.

Особую опасность представляет, по данным эксперта, тот факт, что десятки танкеров, занимающиеся перевозкой этой нефти, ''старые - их средний возраст 20 лет - и находятся в неудовлетворительном состоянии''. Не всегда ясны происхождение и надежность их страховок. На одном из танкеров под названием Linda I возникли в конце 2022 года проблемы с двигателем. Неисправное судно, представлявшее угрозу судоходству в Гибралтаре, было отбуксировано в испанский порт Альхесирас. Портовая инспекция выявила у него и другие неисправности, за что танкер был оштрафован на 80 тыс. евро.

Испанцы принимают меры

Между тем власти Испании, помимо обращения в ИМО, пытаются принять и другие меры, чтобы ликвидировать, ограничить или хотя бы поставить под контроль российский нефтяной хаб. По данным Гендирекции торгового флота, Мадрид уже внес изменения в свое морское законодательство. Он намерен в ближайшее время инспектировать и даже наказывать за неисправности и нарушение мер безопасности суда, практикующие STS в его ''прилегающей'' зоне. Международное право позволяет это в целях защиты окружающей среды.

Испания хочет обязать танкеры, производящие перекачку нефти у Сеуты, заблаговременно просить разрешение на подобные операции. Они должны будут предоставлять испанским властям данные о судне и его техническом состоянии, о судовладельце, о компании, застраховавшей танкер и его груз, об отправителе и получателе груза, о сроках пребывания у испанских берегов и т.д.

Помимо этого, порту Сеуты и фирмам испанского эксклава запрещается, в соответствии с санкциями ЕС, оказывать какое-либо содействие судам, занятым перевозкой российской нефти. Это касается ремонта, продажи оборудования, заправки и снабжения судов продовольствием. Недавно власти Сеуты пресекли попытку двух испанских частных фирм продать танкерам бортовые кранцы, используемые при швартовке одного судна к другому для последующей перекачки нефти.

Сомнения эксперта

Между тем эксперт Рауль Барреда высказал сомнения в эффективности принимаемых его страной мер. Во-первых, ассаблея ИМО, на которой может быть рассмотрена жалоба Испании, состоится лишь в декабре. К тому же резолюции этой организации, являющейся лишь площадкой для обсуждения проблем судоходства, ''никого ни к чему не обязывают и носят лишь рекомендательный характер''.

Во-вторых, ''намерение Испании контролировать суда с российской нефтью у берегов Сеуты тоже нереалистично''. Дело в том, что Сеута занимает небольшую территорию. И если о ее крайне ограниченных территориальных водах, которые являются к тому же предметом споров с Марокко, говорить еще можно, то о ''прилегающей'' зоне - бесполезно. Она не разграничена с марокканской стороной и формально не признана как испанская. ''Ну, а власти Марокко на тему танкеров пока не высказываются''.

Беспокойство общественности

Озабоченность в связи с ситуацией вокруг танкеров у берегов Сеуты выразил в беседе с DW активист природозащитной организации ''Экологи в действии'' Хосе Морено. По его словам, организация недавно направила в министерство иностранных дел Испании меморандум, в котором говорится о ''непростой экологической ситуации в районе Гибралтара, где многие виды морской флоры и фауны итак находятся на грани исчезновения''. Экологи потребовали от министерства принять меры против практики STS. Разлив нефти в этом регионе, как возможное следствие образовавшегося там хаба, ''может привести к катастрофическим результатам'', резюмировал эколог.

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