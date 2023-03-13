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Российский нефтяной танкер в порту ГвмбургаФото: Peter Wüst/rtn - radio tele nord/picture alliance
ПолитикаГермания

Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента

Сергей Ромашенко
11 мин. назад

Доля России в нефтяных поставках Германии в настоящее время составляет лишь 0,1 процента. Нехватка российского импорта была компенсирована, главным образом, за счет поставок нефти из Норвегии.

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После вступления в силу второго этапа нефтяного эмбарго ЕС, в Германию практически перестала поступать нефть из России. В январе 2023 года Германия импортировала лишь 3500 тонн российской нефти, сообщило Федеральное статистическое ведомство в понедельник, 13 марта.

В январе 2022 года - за месяц до начала российского вторжения в Украину - ФРГ получила из России 2,8 млн тонн нефти. "Российские поставки нефти практически прекратились. Математически они сократились на 99,9 процента", - отметили статистики. В результате доля РФ в общем объеме нефтяного импорта Германии сократилась с 36,5 процента в январе прошлого года до 0,1 процента сейчас.

Поставки нефти из Норвегии и других стран

В целом в Германию в январе текущего года было ввезено 6,2 млн тонн нефти на сумму в 2,8 млрд евро - на 20,5 процента меньше по объему и на 9,6 процента дешевле, чем годом ранее. Прекращение импорта из России было компенсировано по большей части поставками нефти из Норвегии. Здесь импорт прирос на 44 процента до 987 тысяч тонн на общую сумму в 569 млн евро.

Увеличился импорт нефти в ФРГ из Великобритании (плюс 42 процента до 959 тысяч тонн) и Казахстана (плюс 34,6 процента до 928 тысяч тонн). Другими важными поставщиками нефти в Германию являлись США - 884 тысячи тонн на 628 млн евро и Объединенные Арабские Эмираты - 510 тысяч тонн на 352 млн евро.

Средняя цена за тонну нефти для Германии составляла в январе 611 евро.

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