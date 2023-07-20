"Игра и шантаж Путина". ФРГ об угрозах судам в Черном море

DW - о том, как немецкие политики оценили угрозу Москвы рассматривать как враждебные все суда, идущие в порты Украины и отказ РФ от зерновой сделки.

Тот факт, что Москва пригрозила рассматривать все суда, следующие в Черном море в украинские порты, как потенциальные военные цели, показывает, что российский президент совершает вооруженное нападение не только на Украину, но и на международный порядок. Так в четверг, 20 июля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прокомментировала сделанное накануне заявление Минобороны РФ о том, что все суда, идущие в порты Украины, будут считаться перевозчиками военных грузов, а страны флага таких судов - "вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима".

Глава МИД ФРГ: "Атака на беднейших"

Одновременно глава немецкой дипломатии резко осудила выход России из так называемой "зерновой сделки".

Анналена Бербок в интервью DW Фото: DW

"Отказ российского президента от ее продления, а затем и налеты на Одесский порт представляют собой не только еще одну атаку на Украину, но и атаку на беднейших людей этого мира", - заявила Бербок и напомнила о том, что "сотни тысяч людей, если не сказать миллионы, остро нуждаются в поставках зерна из Украины".

Для того, чтобы в ближайшие недели украинское зерно не сгнило в элеваторах, Берлин намерен вместе со своими партнерами по ЕС содействовать наращиванию его вывоза альтернативными путями, в частности, железнодорожным транспортом.

Эксперт "зеленых": "Убогая игра Путина"

Однопартиец министра иностранных дел ФРГ, внешнеполитический эксперт фракции "зеленых" в бундестаге Юрген Триттин (Jürgen Trittin), отвечая на запрос DW, сравнил Путина с игроком в "убогую бинго", в которой он скатился еще на несколько ступеней ниже.

Юрген Триттин Фото: Christian Spicker/IMAGO

"Он анонсирует атаки на транспорт с зерном, говорит эксперт. - Кремлевский диктатор дает понять миру: голод миллионов людей для него всего лишь игра. Россия - и никто иной - ставит под угрозу снабжение всего мира продовольствием".

Триттин обращает внимание на уже начавшийся после выхода России из сделки рост мировых цен на зерно и постепенное истощение запасов, имеющихся у Всемирной продовольственной программы ООН.

"Это должно заставить государства, до сих пор равнодушно относившиеся к российской агрессии, пересмотреть свою позицию, - заявил Триттин в комментарии для DW. - Мир теперь должен объединиться в этой сложной ситуации и обеспечить безопасный вывоз зерна из Украины".

Социал-демократ Шмид: "Риск эскалации войны"

"Безответственными" и "таящими в себе риск эскалации войны" назвал угрозы Путина в адрес гражданского судоходства эксперт парламентской фракции правящих социал-демократов СДПГ Нильс Шмид (Nils Schmid).

Нильс Шмид Фото: Malte Ossowski/SvenSimon/picture alliance

"Одновременно усугубляется ситуация с обеспечением продуктами питания во многих странах мира, - продолжает Шмид в комментарии для DW. - Уже сейчас наблюдается рост цен на зерно. От этого страдают, в первую очередь, беднейшие из бедных. Но вместе с тем это (угрозы Путина. - Ред.) разоблачает как явный обман попытку Москвы выставить себя защитницей интересов глобального Юга".

Нильс Шмид считает необходимым поддержать усилия ООН по возобновлению "зерновой сделки", но параллельно "усиленно использовать альтернативные маршруты, чтобы как можно больше зерна, которое еще осталось в Украине, дошло до потребителей".

Консерватор Кизеветтер: "Путину надо дать отпор"

С точки зрения внешнеполитического эксперта фракции консерваторов ХДС/ХСС в бундестаге Родериха Кизеветтера (Roderich Kiesewetter), страны, придерживающиеся международного права, в первую очередь европейские, жизненно заинтересованы в обеспечении свободы торгового судоходства на Черном море.

Родерих Кизеветтер Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

"Поэтому коллективный согласованный отпор российским действиям в Черном море должен стать основной целью Германии и Европы, - заявил депутат, отвечая на запрос DW. - Турция, хранительница выхода в Черное море, также выступает против российского засилья в Черном море".

Кизеветтер считает недопустимым, чтобы Россия, угрожая топить гражданские суда, и далее обостряла всемирный продовольственный кризис и цинично использовала голод в качестве оружия. "Поставки зерна из Украины жизненно необходимы некоторым государствам, особенно Тунису и Египту, - напоминает он. - Кроме того, для многих африканских стран стал бы гибельным рост цен на мировом рынке вследствие российского шантажа".

Конвои с зерном под охраной ООН?

Родерих Кизеветтер считает, что союзники Украины должны, наконец, извлечь уроки из собственных ошибок, к числу которых он относит, в частности, отсутствие должных реакций на подрыв Каховской ГЭС и минирование Запорожской АЭС.

В этот раз, говорит он, следует проявить стойкость: "Продолжение "зерновой сделки" без участия РФ, но в условиях угроз со стороны России хотя и сопряжено с риском, но мы знаем, что Путин идет на уступки только под давлением. Поэтому экспорт зерна необходимо решительно продолжать. Украина всегда выполняла свою часть зерновой сделки, так что она может оставаться в силе".

Для этого, считает Кизеветтер, странам ЕС вместе с Турцией необходимо добиваться мандата ООН, который позволил бы обеспечивать надежную морскую защиту конвоям судов с зерном в Черном море. В этой связи эксперт фракции ХДС/ХСС указал на важность для обеспечения европейской безопасности освобождения Украиной Крыма и ликвидации российских военных баз на полуострове. "Поэтому, - заключил Кизеветтер в комментарии для DW, - непременно надо поставить Украине вооружения и боеприпасы дальнего радиуса действия такие как ATACMS и Taurus, а также боевые самолеты".

Левые: "Нужно больше дипломатических усилий"

Иначе оценивает ситуацию глава фракции посткоммунистической Левой партии Амира Мохамед Али (Amira Mohamed Ali). Она называет "большим дипломатическим успехом ООН" тот факт, что "зерновую сделку" вообще удалось в прошлом году заключить, а ее непродление из-за отказа России - "горькой неудачей".

Амира Мохамед Али Фото: picture-alliance/dpa/C. Koall

Вместе с тем, пишет Али в ответ на просьбу DW о комментарии, "недостаточно, как это делает немецкое правительство, указывать пальцем на Россию". Официальный Берлин, по ее словам, "должен немедленно сделать все для того, чтобы зерновое соглашение снова состоялось". К числу мер, которые ради этого следует принять, она относит, в частности, "отмену санкций против России в сфере международных платежей, которые создают помехи для российского аграрного экспорта".

"Необходимо вообще, в принципе, больше, а не меньше, дипломатических усилий, в том числе во имя достижения перемирия, - указывает Амира Мохамед Али. - Кроме того, немецкое правительство должно повысить размер своих дотаций Всемирной продовольственной программе ООН, которая в настоящий момент испытывает острую нехватку средств".

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