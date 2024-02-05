Зеленский признал, что думает об отставке Залужного

По словам президента Украины, речь должна идти о масштабной кадровой перезагрузке, причем не только в военной сфере, но и среди политического руководства страны.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые открыто заявил, что размышляет над заменой главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Соответствующее заявление прозвучало в интервью итальянскому телеканалу Rai1, вышедшем в эфир вечером в воскресенье, 4 февраля. "Я размышляю над этой заменой (Залужного)", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать многочисленные сообщения СМИ о возможной отставке главкома ВСУ.

По словам президента Украины, речь должна идти о масштабной кадровой перезагрузке, причем не только в военной сфере. "Я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный", - указал глава государства, добавив, что "это вопрос людей, которые должны руководить Украиной". "Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении", - пояснил Зеленский.

Слухи об отставке Залужного

Сообщения о том, что Залужный может быть отправлен или уже отправлен в отставку, появились в украинских Telegram-каналах 29 января, но были довольно быстро опровергнуты руководством страны.

Известно, что между главкомом ВСУ и президентом Украины имеются разногласия по поводу дальнейшей стратегии ведения войны, а также по ряду других вопросов, в том числе и по поводу дополнительного призыва, в ходе которого генерал предложил мобилизовать 500 тысяч человек. Кроме того, увольнение Залужного может стать следствием неудачного украинского контрнаступления летом-осенью прошлого года, в ходе которого ВСУ не удалось вернуть значительную часть захваченных Россией территорий.

По информации агентства Reuters, Киев проинформировал Вашингтон о планах уволить Залужного. "В Белом доме сообщили, что это дело Украины - принимать суверенные решения по должностным лицам", - сказал один из источников агентства в администрации президент США.

В свою очередь бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Liga.net заявил, что власти страны должны максимально быстро прокомментировать ситуацию с Валерием Залужным. По словам экс-дипломата, вся эта история и даже разговоры вокруг нее создают непредсказуемость. "Она создает непредсказуемость внутри страны и такую же непредсказуемость для наших партнеров. Непредсказуемость во время войны – это всегда плохая история", - подчеркнул Климкин.

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