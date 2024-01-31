Валерий Залужный: культовый генерал и соперник Зеленского?

Президент Украины Владимир Зеленский якобы предложил уйти в отставку самому популярному генералу украинской армии - главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Тот якобы отказался. О причинах отставки информации нет, формального указа тоже. Так в целом можно суммировать сообщения украинских СМИ со ссылками на анонимные источники, которые всколыхнули Украину в понедельник, 29 января. В офисе Зеленского отставку не подтвердили, ситуация повисла в воздухе. В соцсетях прокатилась волна солидарности с Залужным, но уличных протестов в тот день не было.

С одной стороны, новость о возможной отставке генерала номер один в сопротивляющейся российскому вторжению Украине стала двойной сенсацией - сама по себе и с учетом непрозрачной и противоречивой коммуникации руководства. С другой - мало кого удивила.

Трещины в отношениях Зеленского и Залужного

Предположения о том, что в отношениях президента и главкома не все гладко, впервые появились уже в первые месяцы после полномасштабного вторжения России - еще весной 2022 года. Летом того года они зазвучали с новой силой. Поводом тогда якобы была политическая ревность президента или его окружения - точно никто не знает - к популярному генералу. Тогда Зеленский развеял сомнения, в том числе, опубликовав совместное фото с Залужным.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный, июль 2022 Фото: Ukrainian Presidential Press Off/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Слухи надолго утихли, но в ноябре 2023 года разногласия резко стали публичными. Залужный тогда в интервью и статье для британского журнала The Economist заявил о переходе к позиционной войне и признал неудачу контрнаступления ВСУ. Зеленский частично опроверг его слова, заявив, что патовой ситуации на фронте нет. Конфликт становился все более очевидным. Президент Украины менял высших офицеров, не согласовывая с главкомом, и общался с генералами в обход Залужного. Главком критиковал решение президента о смене всех военкомов в целях борьбы с коррупцией при мобилизации. Он также дистанцировался от озвученного президентом якобы запрошенного военными числа тех, кого необходимо мобилизовать - полмиллиона человек. На пресс-конференции по итогам года Зеленский сказал, что у него "рабочие" отношения с Залужным и дал понять, что ему не нравятся заявления главкома.

Что именно заставило Владимира Зеленского сейчас предложить Валерию Залужному отставку - вопрос открытый. Сигналы поступали уже несколько месяцев. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в конце ноября открыто потребовала отставки Залужного, обвинив его в отсутствии плана ведения войны на 2024 год. А среди резонансных событий последних дней, на фоне которых появились сообщения о якобы отставке Залужного, - новый закон о мобилизации, первый проект которого вызвал споры в обществе и был пересмотрен. Также недавно произошла катастрофа российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Россия утверждает, что он перевозил десятки украинских военнопленных для обмена и был сбит ВСУ. Президент Зеленский выступил за международное расследование катастрофы.

Что известно о генерале Залужном?

Генерал с рекордным уровнем доверия

50-летний Валерий Залужный - выходец из семьи военных. Он родился в городе Новоград-Волынский Житомирской области , который уже после российского вторжения был переименован в Звягель.

Валерий Залужный после назначения главкомом ВСУ, октябрь 2021 Фото: Gleb Garanich/AP/picture alliance

Залужный во многом - нетипичный военный начальник. Он стал первым главкомом ВСУ, который не учился в советских военных вузах, а заканчивал украинские, среди которых - Одесский институт сухопутных войск. После 2014 года он дослужился до замкомандующего группировки в Донбассе, а в 2021 году Зеленский предложил ему возглавить ВСУ. Сам Залужный говорил, что это стало для него неожиданностью и отмечал, что у них с президентом Зеленским хорошие отношения.

После вторжения РФ Залужный быстро стал символом успешного украинского сопротивления российским войскам. Уровень доверия к главе ВСУ Залужному выше, чем к президенту Зеленскому, чей пик популярности, похоже, пройден. Соцопросы в декабре 2023 года показали, что Залужному доверяют от 88 до 94 процентов украинцев. Три четверти тогда выступили против его отставки. Уровень поддержки Зеленского колеблется от 62 до 77 процентов.

Образ на футболках и обложке Time

Образ Залужного рисуют на стенах, о нем слагают песни, его фото печатают на футболках. В одном из интервью главком ВСУ признался, что в детстве хотел стать комиком. В этом некоторые видят его сходство с бывшим профессиональным актером Зеленским. Склонность к юмору проявляется в манере общения - Залужный, по словам его окружения, любит шутить - и в манере одеваться. На форме у генерала иногда виден шеврон "Малыш Йода" - персонаж одного из сериалов "Звездных войн". В одном из интервью Залужный рассказал, что любит слушать музыку в стиле диско 1980-х и немецкую группу Rammstein.

Шеврон "Малыш Йода" на форме Залужного, июнь 2023 Фото: Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

Залужный не очень публичный человек, он редко дает интервью, в основном - западным СМИ. Но и назвать главкома закрытым нельзя. До российского вторжения он активно вел себя в соцсетях, публиковал фото своей семьи, что необычно для генерала. Когда уже после вторжения его аккаунт в Instagram с фотографиями детей был взломан предположительно российскими хакерами, Залужный отреагировал жестко, написав в адрес российских военных: "Мы убьем их всех".

Известен случай, когда Залужный стал свадебным генералом - в прямом смысле. В мае 2023 года военнослужащий ВСУ Максим Алексеев опубликовал фото со своей свадьбы, на которой присутствовал главком. Залужный охотно фотографируется и со знаменитостями, например, с фехтовальщицей Ольгой Харлан или писателем Сергеем Жаданом.

Западные партнеры Украины признают его военный талант, Залужный был на обложке американского журнала Time . Но в контактах с Вашингтоном от него были слышны не только слова благодарности. Когда осенью 2022 бывший на тот момент председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли предложил Украине подумать о переговорах с Россией, Залужный публично ответил, что ВСУ на это не пойдет. Пресса писала, что в начале украинского контрнаступления летом 2023 он был недоступен для контактов с военными в США.

Хочет ли Залужный стать президентом?

В статье для The Economist Залужный самокритично признал ошибку - редкий случай для руководства Украины. Он сказал, что был удивлен тем, что большие потери России не остановили войну.

Портрет Залужного на стене в Бахмуте, декабрь 2022 Фото: Andriy Andriyenko/AP/dpa/picture alliance

В самой Украине Залужный хотя и имеет культовый статус, у него были и неудачи. До сих пор идет расследование обстоятельств быстрой оккупации Россией украинского юга. Как так получилось, что в феврале 2022 года Херсонской и Запорожской областях ВСУ не смогли сдержать наступление РФ из Крыма, хотя его можно было там ожидать? СМИ писали, что следствие беседовало об этом в том числе с Залужным.

Хочет ли Залужный стать президентом? Есть предположения, что якобы именно скрытые амбиции на кресло главы государства стали главной причиной разногласий с Зеленским, который увидел в главкоме потенциального политического конкурента. Валерий Залужный никогда не демонстрировал публично политических амбиций. Но если бы он их проявил, то, если верить опросам, мог бы рассчитывать на поддержку немалой части украинского общества.

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