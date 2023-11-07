В офисе Зеленского опровергли увольнение Залужного

Владимир Арьев, депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" (ранее - "Блок Петра Порошенко"), опубликовал во вторник, 7 ноября, на своей странице в Facebook сообщение, в котором сообщил что Рустем Умеров, министр обороны Украины, внес представление об отстранении Валерия Залужного от занимаемой должности. По словам депутата, информацию он получил из нескольких источников, но допустил, что возможно, речь идет лишь о "шантаже и давлении" на главкома ВСУ.

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко в своем Telegram-канале назвал сообщение оппозиционного депутата "примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства". "Никто ничего не вносил", - заявил он.

После комментария Лещенко Арьев удалил сообщение о внесении представления об отставке Залужного, написав, что "из разных источников" он выяснил, что его первоначальные данные были ложными.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в своей колонке для "Украинской правды" 7 ноября написал: "Воля - основа борьбы. Уверенность в победе и ценности свободы - это абсолютный императив. Людям, которые не верят в победу, не место во власти и в командовании".

Статья Валерия Залужного в The Economist

Валерий Залужный командует Вооруженными силами Украины с 27 июля 2021 года. 1-го ноября главнокомандующий ВСУ написал в статье для британской газеты The Economist о переходе противостояния с ВС РФ на новый этап позиционной войны со статичными и затяжными боями, в противовес маневренной войне, предполагающей движение и скорость. Статья вызвала бурную дискуссию в Украине и за ее пределами.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупике в военном противостоянии с Россией и предстоящей долгой войне. На пресс-конференции 4 ноября, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, посетившей Киев, Зеленский сказал: "Это не патовая ситуация", тем самым косвенно возразив главнокомандующему ВСУ.

Также 4 ноября в эфире телемарафона статью прокомментировал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он считает, что украинскому военному руководству не стоит пересказывать широкой общественности события на фронте:"Если таким образом мы каким-то образом достигнем успехов - возможно, это очень глубокий какой-то стратегический замысел. Но мне, например, честно говоря, [кажется] это очень странным".

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