Эксперты о статье Залужного: Запад поздно вооружил Украину

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в британском еженедельнике The Economist вызвала бурную дискуссию в Украине и за ее пределами. В ней украинский генерал говорит о тупике, в который зашла ситуация на фронте, о новой фазе войны, которую он называет позиционной, а также о том, что нужно Киеву, чтобы изменить положение на более выгодное.

"Об идее, что, как в прошлом году, может произойти быстрый прорыв, уже, на самом деле, речь не идет. И, вероятно, все даже наоборот - сейчас произошел переход в определенную позиционную войну, а позиционная война означает, что речь идет в большой степени об истощении", - комментирует ситуацию немецкий эксперт по безопасности и оборонной политике Кристиан Мёллинг (Christian Mölling) из Германского общества внешней политики (DGAP).

Позиционная война более выгодна России

Он указывает на разные цели Киева и Москвы в нынешнем противостоянии на фронте, и делает вывод, что для России позиционная война выгоднее. Ведь в то время как Украина хочет вернуть себе захваченные территории, России "достаточно сохранить статус-кво", отмечает Мёллинг: "Нападающая сторона должна применить больше силы, чтобы изменить статус-кво. А это делает ситуацию для Украины тяжелее, ведь она должна прилагать гораздо большие усилия, чем Россия, которая может еще больше укреплять занятые позиции и, таким образом, цементировать раздел Украины".

Валерий Залужный (на переднем плане) Фото: Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

В том, что ситуация получила именно такое развитие, немецкий эксперт обвиняет прежде всего Запад - из-за его недостаточной военной поддержки Киева. "Наибольшие проблемы заключаются в том, что мы слишком поздно вооружили Украину и не имели достаточно времени, чтобы научить персонал пользоваться не только отдельными видами оружия, но и многими системами одновременно", - отмечает он.

Зеленский "обманывает себя"?

Ранее в украинском сегменте интернета и соцсетей широко обсуждалась статья американского журналиста Саймона Шустера для Time. Шустер наблюдал за, по его мнению, не слишком удачным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, а после посетил Украину, где пообщался и с ним, и с его окружением. "Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто", - цитирует журналист в своей статье слова Зеленского. В то же время он констатирует: во время поездок тот ощущает, что интерес к войне в мире ослаб, так же как и уровень международной поддержки Украины. Тем не менее убеждения Зеленского не изменились, "он не намерен сдаваться в борьбе или просить о каком-либо виде мира", констатирует Шустер. Однако, ссылаясь на слова источника в команде президента Украины, журналист утверждает, что там существует мнение, что Зеленский "обманывает себя".

Далее автор публикации со ссылкой на неназванных советников Зеленского утверждает, что перед наступлением зимы следует ожидать масштабных изменений в военной стратегии и перестановок в команде президента Украины.

Коррупционные скандалы в Киеве

Еще одна проблема, на которую со ссылкой на информированные источники указывает Шустер, заключается в том, что в некоторых родах войск нехватка личного состава стала даже более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Вопрос комплектования украинской армии, как пишет журналист, тоже оказался в зависимости от коррупционных скандалов.

Шустер отмечает: за последние месяцы проблема коррупции усугубила отношения Зеленского со многими его союзниками. В частности, из-за коррупционных скандалов в министерстве обороны Украины в отставку ушел глава ведомства Алексей Резников. Однако ситуацию это не изменило - анонимный собеседник заявил журналисту, что украинские чиновники "воруют так, будто завтра не наступит". По словам другого собеседника Саймона Шустера, Зеленский медлил с решением этой проблемы, а когда начал действовать, то уже было поздно - "репутационный ущерб уже был нанесен".

Именно на аспекты статьи, касающиеся коррупционных скандалов, обратил внимание и глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин. "Мы в ЦПК тогда криком кричали, что отмазывание Резникова ударит по западной поддержке значительно сильнее, чем сам коррупционный скандал", - написал Шабунин в Facebook. В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире "Радио Свобода" назвал статью в Time "субъективной точкой зрения конкретного журналиста, имеющего свое видение происходящего".

Изменения в украинском правительстве – второстепенный вопрос

Кристиан Мёллинг сомневается, что изменения в правительстве Украины могли бы что-то изменить на поле боя. "Я думаю, что вопрос, кто в Украине занимает какое министерское кресло, в этом случае менее решающий, - говорит он и подчеркивает: - Украина знает, что ей нужно, она еще в прошлом году продемонстрировала, что знает это. И если Запад в дальнейшем следует своим целям в войне, он должен помогать Украине стать сильнее в военном плане, чем в прошлом году".

Эксперт по оборонным исследованиям в Кингс-колледже Лондона Марина Мирон называет статью Валерия Залужного призывом к западным лидерам: "Это призыв, просьба: нам нужна ваша поддержка, нам нужны ваши технологии и нам нужны лучшие технологии, чтобы достичь прогресса".

Она считает ожидания западных лидеров касательно возможностей украинской армии завышенными. "Я думаю, что с самого начала этой войны был определенный микс из переоценки шансов Украины и силы ее армии, а также недооценки возможностей России. Это привело нас к ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, которая началась в июне, когда Украина начала свое контрнаступление. Идея заключалась в быстром продвижении и достижении Крыма. А затем наткнулись на эшелонированную оборону России", - говорит Мирон.

От каждого вида оружия ожидали прорыва

По словам экспертки, когда поступал каждый новый вид оружия, создавалось впечатление, будто именно это будет решающим и приведет к поражению россиян. "И это сопровождалось пиаром в прессе. Была надежда, что что-то изменится. Но россияне адаптировались, поэтому мы сейчас имеем этот тупик. И Залужный признал это", - комментирует Мирон статью украинского главнокомандующего.

Контрнаступление ВСУ не оправдало возлагавшихся на него ожиданий Фото: Gian Marco Benedetto/AA/picture alliance

Украинский эксперт Михаил Самусь смотрит на ситуацию на фронте более оптимистично. Тот факт, что ожидания Украины на контрнаступление не оправдались, полагает он, заставил Киев откорректировать график боевых действий. "Из-за того, что погода благоприятна, на самом деле не произошло того, что прогнозировали россияне, что сейчас будет, как они говорят, "распутица", техника не может дальше идти, будет сезон или период дождей, и фронт замрет. Все это может перейти плавно в зиму, которая будет морозной, сухой, и войска в дальнейшем будут продолжать активные боевые действия, - говорит он. - Поэтому я бы не сказал, что она (контрнаступательная операция ВСУ. - Ред.) провалилась или остановилась, просто она перешла в другой формат".

В то же время и Самусь подчеркивает важность для Украины недавних и ожидаемых поставок нового западного оружия - прежде всего ракет ATACMS, так называемых "крылатых бомб" GLSDB, а также истребителей F-16.

Запад не отдаст Киеву самое современное оружие

В своей статье для Economist Валерий Залужный, помимо огневого оружия, отмечает также важность радиоэлектронной борьбы, которая, по словам генерала, является "ключом к победе в войне с беспилотниками". Впрочем, требовать такого вида оружия от западных союзников, по мнению Марины Мирон из Кингс-колледжа в Лондоне, "особенно нет смысла", ведь западные страны сами нуждаются в развитии этих технологий в случае конфликта, в который будут вовлечены они сами. "Ведь если произойдет более масштабная конфронтация между Западом и Россией, вы захотите иметь возможность разместить такие системы у себя, но не в Украине", - говорит экспертка и подчеркивает, что это касается и средств против кибератак.

Мирон, однако, убеждена, что и россияне не применяют в войне против Украины наиболее развитые имеющиеся средства киберборьбы - по тем же причинам подготовки к потенциальному прямому конфликту с Западом. "Я думаю, что технологии - лишь часть того, что нужно Украине. Но это очень важная часть, очевидно, для украинцев и Залужного, чтобы выиграть эту технологическую битву против россиян", - заключает экспертка.

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