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Time: В Киеве готовят отставки из-за проблем на фронте

Даниил Сотников
31 октября 2023 г.

Time подробно описал настроения в окружении Зеленского на основании интервью с президентом и членами его команды.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua

Зимой из-за тяжелой ситуации на фронте в руководстве Украины могут произойти значительные перестановки, пишет в понедельник, 30 октября, еженедельный журнал Time со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского.

По данным собеседников издания, с должностей будут сняты один из министров и один из высокопоставленных генералов, на которых возложат ответственность за "медленный прогресс на фронте" в ходе контрнаступления.

Обширный материал Time основан на интервью с самим Зеленским, членами его команды, а также анонимными источниками, близкими к президенту Украину. Значительная часть статьи посвящена "усталости" некоторых союзников от войны в Украине.

"Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине, - признался Time сам президент. - Усталость от войны идет как волна. Вы видите ее в США, в Европе. И мы видим, что стоит им немного устать, как для них все становится так, будто это шоу: "Я не могу смотреть это в десятый раз".

Зеленский отвергает возможность переговоров

Как пишет Time, Зеленскийпо-прежнему отвергает возможность мирных переговоров с Россией, объясняя, что любой компромисс лишь "оставит эту рану открытой для будущих поколений". "Может, это успокоит кого-то внутри страны или за ее пределами. По крайней мере тех, что хочет свернуть все любой ценой. Но для меня это проблема, потому что мы останемся с этой взрывной силой. Мы лишь отсрочим ее детонацию", - сказал в интервью Time Зеленский.

Собеседник Time из команды президента отметили, что он непоколебимо верит в полную победу Украины и тем самым "обманывает себя". "У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это", - цитирует его издание.

Зеленский настаивает, что если Россию не остановить в Украине, то война распространится за пределы страны. "Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, оттуда переместиться в Азию, а затем взорваться где-то еще", - сказал Зеленский Time.

Коррупция - одна из главных проблем Украины

Трое высокопоставленных чиновников, отвечающих за подготовку украинской инфраструктуры к зимним холодам, признались Time, что отключения электроэнергии грядущей зимой, вероятно, будут более серьезными. "В прошлом году люди обвиняли русских. На этот раз они обвинят нас в том, что мы не сделали достаточно для подготовки", - рассуждает один из собеседников издания.

Другой серьезной проблемой Украины, сказывающейся на войне, Time называет коррупцию. Накануне визита Зеленского в Вашингтон Белый дом подготовил список антикоррупционных реформ, которые должен провести Киев. "Это были не предложения. Это были условия", - описал их советник Зеленского.

Чтобы развеять обеспокоенность Вашингтона, президент Украины предпринял несколько радикальных шагов, в том числе уволив министра обороны Алексея Резникова из-за коррупции в его ведомстве. Несмотря на давление руководства страны справиться с коррупцией не удается, пишет Time. Высокопоставленный советник Зеленского в разговоре с изданием заявил, что "люди воруют так, будто завтра не наступит".

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