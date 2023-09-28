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США выдвинули Украине условия поддержки. Что это значит?

Лилия Ржеутская
28 сентября 2023 г.

США передали Украине список приоритетных реформ, от быстрого проведения которых Киевом зависит дальнейшее получение им помощи от Вашингтона. Почему именно сейчас выдвинуты эти требования?

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Госсекретарь США Блинкен (справа) и премьер-министр Украины Шмыгаль, февраль 2023 года
Госсекретарь США Блинкен (справа) и премьер-министр Украины Шмыгаль, февраль 2023 годаФото: Brendan Smialowski/AP/picture alliance

США передали Украине перечень приоритетных реформ, проведение которых Вашингтон ожидает от Киева для продолжения оказания помощи. "Перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу - цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают", - отмечается в сообщении посольства США в Киеве.

Конкретные требования с жесткими дедлайнами

Ранее издание "Украинская правда" обнародовало текст письма, которое зампомощника президента США по нацбезопасности Майк Пайл направил Координационной платформе доноров. Письмо (по данным издания, его получили также премьер-министр Украины и Офис президента) содержит перечень приоритетных реформ, которые должен реализовать Киев. В нем прописаны четкие временные рамки проведения реформ и их приоритетность. В то же время "Украинская правда" отмечает, что письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.

Вывеска НАБУ на его здании
Вашингтон требует от Киева укрепить НАБУФото: Olena Perepadya

К наиболее неотложным преобразованиям в нем отнесены усиление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ряд шагов по укреплению Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), к которым относится, например, увеличение штата бюро до 300 человек и сохранение его независимости. На выполнение этих мер отводится три месяца.

Также в течение этого срока должно быть законодательно закреплено обязательное раскрытие информации о доходах и имуществе госслужащих и судей и финансовой деятельности политических партий, проведен независимый, прозрачный отбор кандидатуры нового главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и завершен перезапуск Высшего совета правосудия. На реформирование судебной ветви власти, Минобороны и всех силовых ведомств дается от трех месяцев до полутора лет.

Кроме этого, перечень содержит требования относительно реформирования работы наблюдательных советов госпредприятий "Укрэнерго" и "Нафтогаза", а также создания таких органов для нового "Укроборонпрома" и корпоратизации "Энергоатом".

Юрчишин: Временные лимиты жесткие, но в сроки уложиться можно

"Зная привычку украинских властей затягивать проведение реформ до последнего момента, сейчас дедлайны очень четкие и привязаны к конкретным направлениям", - указал в беседе с DW первый зампредседателя парламентского комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин, представляющий фракцию "Голос". По его мнению, несмотря на жесткие сроки, все реформы из переданного США списка могут быть проведены Киевом вовремя.

"Если украинские власти перестанут наступать на те же грабли и сразу будут делать все правильно, как требуют наши партнеры, и будут предлагать решения, которые можно квалифицировать как соответствующие рекомендациям, то можно уложиться в сроки. Не легко, но можно", - считает Юрчишин. И добавляет, что для всех реформ, которые Украине нужно завершить в течение трех месяцев, в Верховной раде уже есть законопроекты, за которые необходимо только проголосовать.

Реформы в обмен на оружие?

Письмо с перечнем реформ, направленное Киеву американскими властями, вызвало в Украине бурные дебаты. Хотя в его тексте, обнародованном "Украинской правдой", и не указано, какая именно помощь от Соединенных Штатов ставится в зависимость от проведения Украиной реформ, однако ряд аналитиков расценили случившееся как предложение "реформы в обмен на оружие".

"Да, реформы нужны. И США вполне могут требовать их в обмен на финансирование украинского бюджета, гуманитарной помощи, разных программ. Но не поставок оружия, ведь снаряды и танки у нас никто не ворует и на базарах не продает. Нам очень прозрачно намекают: "Реформируйтесь или сдохните", - не скрывает эмоций телеведущая с канала "Общественное Крым" Лариса Волошина.

Здание Верховной рады
Здание Верховной радыФото: Imago/P. Seyfferth

Бывший и.о. генпрокурора Украины, депутат Рады нескольких предыдущих созывов Виктор Чумак акцентирует внимание на том, что требования США относительно реформ не новы для Украины, о них международные партнеры говорили начиная с 2014 года, однако в течение этого времени Киев не проводил их, а имитировал. "Для чего? Власть менялась и каждая новая отвоевывала себе время для бесконтрольного обогащения. Теперь инструмент Запада - это оружие и военная поддержка. Значит, на кону не просто поддержка, а само существование государства", - написал в Facebook Чумак.

Директор Центра "Новая Европа" Алена Гетманчук в своей колонке на "Украинской правде" пишет, что обнародование списка четких требований со стороны Вашингтона свидетельствует о том, что внутренних рычагов влияния на украинские власти уже недостаточно и это тревожно. "Меньше всего хотелось бы, чтобы наши отношения с США свелись к обмену списками - с нашей стороны вооружений, с их - реформ. Причем оба эти списка выполнялись бы очень формально. Мы бы задавали им некомфортные вопросы относительно потребностей для фронта, они бы ставили нам еще больше вопросов по поводу коррупции и тех, кто с ней ассоциируется во власти", - отмечает Гетманчук.

В то же время, как сообщил "Голос Америки", в Вашингтоне заявили, что "проект списка приоритетных реформ, который США передали для обсуждения и отзывов на недавней встрече, не является условием для предоставления предстоящей военной помощи".

В этот раз Украине нужно серьезно отностись к требованиям США

Заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук полагает, что появление такого письма со списком приоритетных реформ с четкими сроками их проведения обусловлено предвыборной борьбой в США.

"Есть группа конгрессменов, которые критически относятся к оказанию Украине помощи и капитализируют это в ходе президентской кампании. Появление такого списка имеет целью успокоить избирателей и продемонстрировать, что расход денег американских налогоплательщиков сопровождается определенными условиями и не является расточительностью со стороны администрации Джо Байдена", - отметил в интервью DW Герасимчук.

Владимир Фесенко
Владимир ФесенкоФото: DW/Elena Daneiko

По оценке директора Центра политических исследований Пента Владимирa Фесенко, требование США усилить общественный контроль над деятельностью украинских госучреждений будет способствовать развитию демократии в Украине, особенно в условиях войны. В своей колонке на портале NV Фесенко подчеркнул, что это стало следствием проблем как с госзакупками, так и с бюджетным процессом в некоторых украинских ведомствах.

"В конце концов все это отвечает нашим интересам, - убежден Фесенко. - Именно поэтому в данном случае речь не идет о каких-то "прихотях" наших партнеров или об "измене". Похожие ситуации и подобные советы партнеров бывали у нас и раньше, например, когда принималось антикоррупционное законодательство, создавались новые антикоррупционные институции, а позже - антикоррупционный суд". В то же время, уточнил Фесенко, что на этот раз украинским властям нужно серьезно отнестись к требованиям со стороны США.

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