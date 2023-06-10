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США выделили Украине средства на реформы и восстановление

Сергей Ромашенко
17 мин. назад

В Госдепе США заявили, что денежная помощь поможет Киеву выявить недостатки и установить приоритеты в реформах. На эти цели Вашингтон выделяет 437 тысяч долларов.

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Стодолларовые банкноты
Фото: Stefan Klein/imagebroker/picture alliance

США выделяют Киеву 437 тыс. долларов на реализацию программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направленной на поддержку реформ, восстановления и реконструкции Украины, сообщила пресс-служба Госдепартамента США в пятницу, 9 июня.

"Американская помощь будет направлена на финансирование экономического исследования Украины с целью выявления недостатков и определения приоритетов реформ, необходимых для обеспечения более широких усилий по восстановлению страны", - говорится в пресс-релизе Госдепа.

В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Вашингтон уже выделил Украине 19,25 млрд долларов на выплату зарплат сотрудникам служб экстренного реагирования и правительственным чиновникам, выплату пенсий и обслуживание больниц.

Многомиллиардная помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в феврале сообщил, что в 2022 году западные страны предоставили Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 120 млрд долларов.

По подсчетам издания The Hill, США с января 2022-го по январь 2023 года потратили на помощь Украине 75,5 млрд долларов, в том числе 29,3 млрд на военную, 45 млрд на "обеспечение общей безопасности Украины, восстановление ее экономики, энергетической безопасности и преодоление гуманитарного кризиса" и 1,9 млрд - на гуманитарную помощь беженцам и другим уязвимым группам как внутри Украины, так и во всем регионе.

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Материал The Hill

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