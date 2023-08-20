  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

В США могут назначить инспектора для контроля средств Киеву

Екатерина Венкина
37 мин. назад

По данным Politico, инспектор может быть назначен для контроля за финансированием Украины "с целью предотвращения коррупции".

https://p.dw.com/p/4VMWc
Конгресс США
Конгресс США (фото из архива)Фото: Mandel Ngan/AFP

Члены Республиканской партии в Конгрессе США могут попросить о назначении инспектора для контроля за финансированием Украины "с целью предотвращения коррупции".  Об этом в субботу, 19 августа, сообщило издание Politico.

Такое условие может быть выдвинуто на фоне запроса Белого дома к Конгрессу США об одобрении еще 24 млрд долларов (22 млрд евро) для поддержки Киева в войне, пишет издание со ссылкой на источники.

Республиканец от штата Небраска хочет поступления в Украину армейских тактических ракетных систем большой дальности

Между тем член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска, Дон Бэкон, являющийся ярым сторонником Украины, уже заявил, что поддержит только тот пакет мер, который обеспечит поступление на поле боя таких современных вооружений, как армейская тактическая ракетная система большой дальности.

Без этой гарантии Бэкон не видит смысла в дальнейшем истощении американских запасов и расходовании средств в условиях, когда ситуация с боями не сдвигается с мертвой точки, пишет Politico.

"Зачем продолжать давать Украине оружие, которое не поможет ей выиграть войну?" - отметил член комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Бэкон.

Abrams могут быть доставлены на фронт в сентябре

Ранее, 28 июля, Politico сообщило, что первые американские танки Abrams могут появиться на поле боя в Украине, скорее всего, в сентябре.

По словам его собеседников, в августе несколько Abrams планируется отправить в Германию, где их переоснастят, после чего первая партия танков будет отправлена в Украину. Именно в августе, сообщили представители Пентагона, должен закончиться примерно 10-недельный курс обучения украинских военных на 31 учебном танке на военной базе Графенвёр в Германии.

 "Первая партия танков Abrams, поставляемых США в Украину, была одобрена к отправке в выходные (5 и 6 августа. - Ред.), танки должны прибыть в Украину к началу осени", - 7 августа процитировал телеканал CNN начальника отдела снабжения армии Дугласа Буша.

Посол Украины в США Оксана Макарова ранее в интервью The Huffington Post говорила, что на фоне критики Киев открыт для более тщательного наблюдения за выделяемыми средствами. По словам дипломата, у Вашингтона уже есть три наблюдателя, отслеживающих ранее одобренную помощь Украине на сумму более 75 млрд долларов, - в Пентагоне, Госдепе и Агентстве США по международному развитию. Они не нашли доказательств массовых злоупотреблений, признав сложность в ведении отчетности во время войны, отметила Макарова.

Смотрите также:

Как в США помогают ВСУ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

В регионах России раздают оружие. Западные эксперты о контрнаступлении Украины. DW ‎Новости

В регионах России раздают оружие. Западные эксперты о контрнаступлении Украины. DW ‎Новости

В двух российских регионах - Белгородской и Курской областях - начали раздавать оружие ‎отрядам теробороны. В России нет закона, который позволяет раздавать оружие частным лицам, ‎но в Кремле заявили, что выдача оружия идет "в строгом соответствии с законодательством". В ‎СНБО Украины признали участие украинских спецслужб в обоих взрывах на Крымском мосту. ‎
3 августа 2023 г.33:33 мин.
external

Дроны бьют по России: взрывы в Псковской, Брянской, Тверской и Белгородской областях. DW Новости

Дроны бьют по России: взрывы в Псковской, Брянской, Тверской и Белгородской областях. DW Новости

Отвод подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута, обстрелы украинских прифронтовых регионов, удары беспилотниками по России, у российских призывников будут отнимать загранпаспорта, призывы к ограничению прав россиян в Грузии – таковы основные темы сегодняшнего выпуска DW Новостей.
Политика27 мая 2023 г.33:14 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мэр Москвы Сергей Собянин
Трансляция

Собянин заявил об очередной попытке пролета БПЛА на Москву

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Порнография в интернете

Зачем в Украине предлагают декриминализировать порнографию

Зачем в Украине предлагают декриминализировать порнографию

Общество19 августа 2023 г.
ЛЭП в Северном Рейне - Вестфалии

Взамен газа из России индустрия ФРГ ждет субсидий на энергию

Взамен газа из России индустрия ФРГ ждет субсидий на энергию

Экономика и бизнес19 августа 2023 г.
Поврежденное здание в Москве

Новый дрон в Москве и иные события 541-го дня войны

Новый дрон в Москве и иные события 541-го дня войны

Политика18 августа 2023 г.
Сопредседатель общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц, архивное фото

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

Общество18 августа 2023 г.
Американские F-35 в полете

Германия всерьез взялась за укрепление своей обороны?

Германия всерьез взялась за укрепление своей обороны?

Политика18 августа 2023 г.
Спустя два года Кристина Тимановская возвращается в большой спорт

Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"

Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"

Спорт18 августа 2023 г.
На главную страницу