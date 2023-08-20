В США могут назначить инспектора для контроля средств Киеву

По данным Politico, инспектор может быть назначен для контроля за финансированием Украины "с целью предотвращения коррупции".

Члены Республиканской партии в Конгрессе США могут попросить о назначении инспектора для контроля за финансированием Украины "с целью предотвращения коррупции". Об этом в субботу, 19 августа, сообщило издание Politico.

Такое условие может быть выдвинуто на фоне запроса Белого дома к Конгрессу США об одобрении еще 24 млрд долларов (22 млрд евро) для поддержки Киева в войне, пишет издание со ссылкой на источники.

Республиканец от штата Небраска хочет поступления в Украину армейских тактических ракетных систем большой дальности

Между тем член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска, Дон Бэкон, являющийся ярым сторонником Украины, уже заявил, что поддержит только тот пакет мер, который обеспечит поступление на поле боя таких современных вооружений, как армейская тактическая ракетная система большой дальности.

Без этой гарантии Бэкон не видит смысла в дальнейшем истощении американских запасов и расходовании средств в условиях, когда ситуация с боями не сдвигается с мертвой точки, пишет Politico.

"Зачем продолжать давать Украине оружие, которое не поможет ей выиграть войну?" - отметил член комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Бэкон.

Abrams могут быть доставлены на фронт в сентябре

Ранее, 28 июля, Politico сообщило, что первые американские танки Abrams могут появиться на поле боя в Украине, скорее всего, в сентябре.

По словам его собеседников, в августе несколько Abrams планируется отправить в Германию, где их переоснастят, после чего первая партия танков будет отправлена в Украину. Именно в августе, сообщили представители Пентагона, должен закончиться примерно 10-недельный курс обучения украинских военных на 31 учебном танке на военной базе Графенвёр в Германии.

"Первая партия танков Abrams, поставляемых США в Украину, была одобрена к отправке в выходные (5 и 6 августа. - Ред.), танки должны прибыть в Украину к началу осени", - 7 августа процитировал телеканал CNN начальника отдела снабжения армии Дугласа Буша.

Посол Украины в США Оксана Макарова ранее в интервью The Huffington Post говорила, что на фоне критики Киев открыт для более тщательного наблюдения за выделяемыми средствами. По словам дипломата, у Вашингтона уже есть три наблюдателя, отслеживающих ранее одобренную помощь Украине на сумму более 75 млрд долларов, - в Пентагоне, Госдепе и Агентстве США по международному развитию. Они не нашли доказательств массовых злоупотреблений, признав сложность в ведении отчетности во время войны, отметила Макарова.

Смотрите также: