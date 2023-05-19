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Здание Конгресса США в Вашингтоне (фото из архива)Фото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Республиканцы предложили выйти США из Договора СНВ-3

Жан Рофе
1 ч. назад

По мнению группы сенаторов-республиканцев, Договор о стратегических наступательных вооружениях "сделал Россию и Китай сильнее, а Америку - слабее". Они призывают к укреплению ядерных сил страны.

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Группа из 10 сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект о выходе страны из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, также известный как New START). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 18 мая, на сайте сенатского комитета по международным отношениям.

"Президенту США Джо Байдену не следовало продлевать этот договор, который только сделал Россию и Китай сильнее, а Америку - слабее. Мы должны выйти из договора и укрепить наши ядерные силы", - заявил один из авторов документа Том Коттон, представляющий в Сенате штат Арканзас.

Похожую точку зрения разделяет соавтор законопроекта, сенатор от Айдахо Джим Риш. По его словам, решение администрации Байдена продлить Договор СНВ-3 с Россией "сковало" США. "Не обеспечило Америке и ее союзникам безопасность, предоставило китайцам свободу для захватывающего дух наращивания систем стратегического ядерного оружия и позволило России угрожать применением своего массивного арсенала тактического ядерного оружия против Украины", - отметил он.

Документ предлагает укрепить ядерные силы США

В законопроекте под названием "Нет новому договору об СНВ" (No START Treaty Act) говорится, что Россия "существенно нарушает" нормы соглашения. Помимо выхода США из договора, авторы документа предлагают укрепить ядерные силы страны, а также оценить текущее состояние средств ядерного сдерживания и устранить возможные недостатки.

Кроме того, они требуют, чтобы любые будущие соглашения о контроле над вооружениями с РФ, которые налагают ограничения на арсеналы Москвы и Вашингтона, "ограничивали все ядерные силы России, включая нестратегическое ядерное оружие, и аналогичным образом ограничивали ядерный арсенал Китая".

В марте 2023 года Россия приостановила участие в Договоре СНВ-3. В МИД РФ обвинили США в нарушениях этого документа и призвали Вашингтон кардинально изменить курс в отношении Москвы. США в ответ перестали предоставлять России часть сведений о своих ядерных силах, которые прежде они передавали дважды в год в рамках договора.

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Сайт комитета Сената США по международным отношениям

Сообщение на сайте сенатского комитета по международным отношениям
www.foreign.senate.gov
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