У Лукашенко - планы на Китай, помешает ли им ядерное оружие?

При желании Пекин может надавить на Минск и политически, и экономически, считают эксперты.

Китай и Россия обязались не содействовать распространению ядерного оружия за национальные границы. Но после подписания декларации Путин заявил, что тактического ядерное оружие будет размещено в Беларуси. Западные страны выступили с критикой. Главы МИД "большой семерки" в Японии решительно осудили угрозы Москвы, назвав их "неприемлемыми". Президент Франции призвал лидера КНР принять меры. Ответит ли чем-нибудь Пекин Минску, DW узнала у экспертов.

Китай - второй торговый партнер Беларуси

Политолог Роза Турарбекова отмечает, что после потери европейского и украинского рынков режим Лукашенко пытается выстроить вторую опору - китайское направление. "Чтобы Беларусь стала для Китая транспортным коридором в ЕС, партнером, на которого можно положиться, - говорит эксперт. - А Пекин, в свою очередь, был бы гарантом во внешней политике, наряду с Кремлем. Не зря недавний визит Лукашенко в Пекин был растиражирован пропагандой как высочайшее достижение".

Однако планы по размещению ядерного оружия могут подпортить белорусско-китайские отношения, считает политолог. Заявление Путина противоречит договоренностям, достигнутым во время визита Си Цзиньпина в Москву. "Китайцы очень чувствительны в таких ситуациях, для них важно поддерживать имидж глобального актора, защитника ценностей ООН", - говорит в комментарии DW Турарбекова.

Роза Турарбекова Фото: Privat

По мнению эксперта, китайская сторона может вести переговоры по закрытым дипломатическим каналам, в том числе трехсторонние: "Пекин может опробовать варианты экономического и политического давления на Минск, и КНР это будет стоить недорого. На сегодня Китай - второй торговый партнер Беларуси, и с этим нужно считаться. При этом ключевые переговоры, конечно, будут между Пекином и Москвой".

"Лукашенко в растерянности"

Лукашенко, по словам политолога, оказался в непростом положении - "выглядит, что его поставили перед фактом о размещении ядерного оружия". "Это игра Путина, который на переговорах с Китаем не получил желаемого - поставок оружия", - считает эксперт.

Китайцам нравится антиамериканская риторика Лукашенко, который всегда чувствовал, чем может угодить китайскому руководству. Но в Пекине отделяют риторику от дел, отмечает Турарбекова. Китайский бизнес взвешивает риски и не рассматривает территорию Беларуси в качестве основного торгового пути - из-за санкций и войны. Новости про ядерное оружие усугубляют ситуацию.

Генеральной линии, что делать в этой ситуации, у Лукашенко нет, считает Роза Турарбекова, - "он в растерянности". И пропаганда замерла: недовольство Китая пытаются игнорировать - авось, рассосется. "Лукашенко только выплыл на уровень, что его принимают не только в России, но и в Китае, планы были большие, но Кремль их "обломал", - говорит эксперт.

Что будет с экономикой?

Экономист Ярослав Романчук считает, что Китай вспоминает Беларусь ровно тогда и настолько, сколько она занимает места в его торговом обороте - 0,1%. При этом белорусские власти, называют Китай союзником и равным партнером.

Доля товаров, которые Беларусь отправляет в Китай, действительно растет. В 2022 году - до 4,7% экспорта, годом ранее было 2,2%. Причина не только в том, что Китай вдруг распробовал белорусские товары, через КНР они могут идти на рынки третьих стран, поясняют аналитики проекта "Нашы грошы". Однако результат взаимной торговли все равно не в пользу Минска - отрицательное сальдо в 2022-м было близким к 1,5 млрд долларов.

За десять лет Китай поставил в Беларусь на 25 млрд долларов товаров больше, чем приобрел. Беларусь может наращивать объемы поставок своих товаров в КНР, однако это вызовет встречный рост китайского импорта, считают аналитики проекта "Нашы грошы". Во-первых, из Китая будет приходить часть товаров, которые ранее поставлялись с закрытых в настоящий момент рынков. Во-вторых, импортозамещение потребует нового оборудования, которое с высокой долей вероятности будет именно китайским.

Ярослав Романчук Фото: DW/E. Daneiko

Романчук отмечает, что Беларусь в основном используется как поставщик удобрений, однако с введением санкций власти страны закрыли статистику по импорту, оценить объемы невозможно. "Китай использует белорусский калий, чтобы заработать в рамках своих инвестиционных программ под госгарантии", - говорит собеседник в комментарии DW.

При этом эксперт допускает, что в будущем территорию Беларуси могут использовать для поставок в адрес военно-промышленного комплекса РФ - "это хорошее прикрытие в рамках сотрудничества между авторитарными режимами".

Ярослав Романчук считает, что по ядерному оружию Китай будет вести переговоры напрямую с Москвой, затрагивая и экономические вопросы. "Си Цзиньпин понимает, что это игра Путина, и Китай, прежде всего, недоволен Россией, - говорит экономист. - Беларусь находится под тотальным контролем российских силовиков, и Китай видит это. Так что с Лукашенко говорить не о чем. Но продвигать образ "надежного партнера" ему станет еще сложнее".

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